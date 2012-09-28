۷ مهر ۱۳۹۱، ۱۱:۱۶

مهر خبر می‌دهد:

جدول قیمت جدید انواع محصولات لبنی پرمصرف

دبیر انجمن صنفی تولیدکنندگان فرآورده‌های لبنی ایران ضمن اعلام قیمت‌های مصوب انواع محصولات لبنی پرمصرف، گفت: با کارخانجات لبنی که از اول مهرماه سال جاری قیمت‌های تعیین شده از سوی سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان را رعایت نکرده اند، برابر مقررات برخورد خواهد شد.

رضا باکری درگفتگو با مهر دربیان قیمت‌های مصوب محصولات لبنی که از سوی سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان ابلاغ شده است، اظهارداشت: براساس ابلاغیه سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان قیمت شیر نایلونی 900 گرمی با داشتن 1.5 درصد چربی 1100 تومان، قیمت ماست 1500 گرمی با داشتن 1.5 درصد چربی 2800 تومان و قیمت پنیر 400 گرمی نیز 3200 تومان تعیین شده است.

وی با بیان اینکه  سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان تنها قیمت 16 قلم از محصولات لبنی را اعلام کرده است، گفت: قیمت سایر محصولات لبنی براساس محاسبه قیمتهای مذکور توسط کارشناسان کارخانجات تولید فرآورده های لبنی آنالیز و متعاقبا اعلام خواهد شد.

دبیر انجمن صنفی تولیدکنندگان فرآورده‌های لبنی ایران تصریح کرد: با توجه به لازم الاجرا بودن رعایت قیمتهای تعیین شده از اول مهرماه سال جاری؛ لذا چنانچه واحد صنعتی تولید محصولات لبنی از تاریخ فوق اقدام به عرضه محصولات خود بالاتر از این قیمتها کرده باشد برابر مقررات با آن برخورد خواهد شد. 

جدول قیمت انواع محصولات لبنی پرمصرف 4/7/1391

 

     نام محصول وزن (گرم/لیتر) قیمت مصرف کننده(ریال)
انواع شیر شیر نایلونی 1.5٪ 900 گرم  11000 
شیر بطر کم چرب 1.5٪  1 لیتر 14000 
شیر بطر پرچرب 3٪  1 لیتر  17500 
شیر بطر کامل3.2٪   1 لیتر 18500 
استریل کم چرب 1.5٪   1 لیتر 20000 
استریل پرچرب 3٪   1 لیتر 21000 
انواع ماست ماست کم چرب1.5٪ 

1500 گرم 

 28000 
 ماست خامه‌ای 4٪ 1500 گرم  38000 
 ماست پرچرب 3٪ 1500 گرم  35000 
 ماست کم چرب1.5٪ دبه 2.5 کیلوگرمی  47000 
 ماست پرچرب3٪ دبه 2.5 کیلوگرمی   52000 
 ماست خامه‌ای 4٪ 900 گرم  22000 
 ماست پرچرب 3٪ 900 گرم   20000 
 ماست کم چرب1.5٪ 900 گرم    16000
انواع پنیر پنیر  400 گرم  32000 
پنیر 450 گرم 35000
