جدول قیمت جدید انواع محصولات لبنی پرمصرف

رضا باکری درگفتگو با مهر دربیان قیمتهای مصوب محصولات لبنی که از سوی سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان ابلاغ شده است، اظهارداشت: براساس ابلاغیه سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان قیمت شیر نایلونی 900 گرمی با داشتن 1.5 درصد چربی 1100 تومان، قیمت ماست 1500 گرمی با داشتن 1.5 درصد چربی 2800 تومان و قیمت پنیر 400 گرمی نیز 3200 تومان تعیین شده است.
وی با بیان اینکه سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان تنها قیمت 16 قلم از محصولات لبنی را اعلام کرده است، گفت: قیمت سایر محصولات لبنی براساس محاسبه قیمتهای مذکور توسط کارشناسان کارخانجات تولید فرآورده های لبنی آنالیز و متعاقبا اعلام خواهد شد.
دبیر انجمن صنفی تولیدکنندگان فرآوردههای لبنی ایران تصریح کرد: با توجه به لازم الاجرا بودن رعایت قیمتهای تعیین شده از اول مهرماه سال جاری؛ لذا چنانچه واحد صنعتی تولید محصولات لبنی از تاریخ فوق اقدام به عرضه محصولات خود بالاتر از این قیمتها کرده باشد برابر مقررات با آن برخورد خواهد شد.
جدول قیمت انواع محصولات لبنی پرمصرف 4/7/1391
|نام محصول
|وزن (گرم/لیتر)
|قیمت مصرف کننده(ریال)
|انواع شیر
|شیر نایلونی 1.5٪
|900 گرم
|11000
|شیر بطر کم چرب 1.5٪
|1 لیتر
|14000
|شیر بطر پرچرب 3٪
|1 لیتر
|17500
|شیر بطر کامل3.2٪
|1 لیتر
|18500
|استریل کم چرب 1.5٪
|1 لیتر
|20000
|استریل پرچرب 3٪
|1 لیتر
|21000
|انواع ماست
|ماست کم چرب1.5٪
|
1500 گرم
|28000
|ماست خامهای 4٪
|1500 گرم
|38000
|ماست پرچرب 3٪
|1500 گرم
|35000
|ماست کم چرب1.5٪
|دبه 2.5 کیلوگرمی
|47000
|ماست پرچرب3٪
|دبه 2.5 کیلوگرمی
|52000
|ماست خامهای 4٪
|900 گرم
|22000
|ماست پرچرب 3٪
|900 گرم
|20000
|ماست کم چرب1.5٪
|900 گرم
|16000
|انواع پنیر
|پنیر
|400 گرم
|32000
|پنیر
|450 گرم
|35000
