جدول قیمت جدید انواع محصولات لبنی پرمصرف

رضا باکری درگفتگو با مهر دربیان قیمت‌های مصوب محصولات لبنی که از سوی سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان ابلاغ شده است، اظهارداشت: براساس ابلاغیه سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان قیمت شیر نایلونی 900 گرمی با داشتن 1.5 درصد چربی 1100 تومان، قیمت ماست 1500 گرمی با داشتن 1.5 درصد چربی 2800 تومان و قیمت پنیر 400 گرمی نیز 3200 تومان تعیین شده است.

وی با بیان اینکه سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان تنها قیمت 16 قلم از محصولات لبنی را اعلام کرده است، گفت: قیمت سایر محصولات لبنی براساس محاسبه قیمتهای مذکور توسط کارشناسان کارخانجات تولید فرآورده های لبنی آنالیز و متعاقبا اعلام خواهد شد.

دبیر انجمن صنفی تولیدکنندگان فرآورده‌های لبنی ایران تصریح کرد: با توجه به لازم الاجرا بودن رعایت قیمتهای تعیین شده از اول مهرماه سال جاری؛ لذا چنانچه واحد صنعتی تولید محصولات لبنی از تاریخ فوق اقدام به عرضه محصولات خود بالاتر از این قیمتها کرده باشد برابر مقررات با آن برخورد خواهد شد.

جدول قیمت انواع محصولات لبنی پرمصرف 4/7/1391