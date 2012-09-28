چین، کره و هند رقبای اصلی ایران/ انگیزه بالایی برای حضور قدرتمند داریم

به گزارش خبرنگار مهر، فرهاد نفر زاده صبح جمعه در جمع خبرنگاران با بیان اینکه تیمهای والیبال جوانان چین، کره جنوبی و هندوستان از حریفان اصلی تیم ایران در شانزدهمین دوره مسابقات والیبال قهرمانی جوانان آسیا هستند، اظهار داشت: بر اساس ارزیابی و آنالیزهای انجام شده این تیمها توانایی کسب عنوان قهرمانی را دارند.

وی حضور در مسابقات والیبال جوانان برای کشورها آسیایی را پر اهمیت دانست و اظهار داشت: در این رقابتها بدنه اصلی تیم های ملی مشخص شده وب ازیکنان نیز تجربه بازی در سطح بین المللی و در جمع تماشاگران را کسب کرده و با استرس و تجربه کافی در مابقات سطوح بالاتر حضور می یابند.

سرمربی تیم ملی والیبال جوانان ایران در خصوص نحوه انتخاب بازیکنان اصلی تیم ملی در این دوره از رقابتها عنوان کرد: مهمترین اولویت گزینش بازیکنان انتخاب افرادی بود که از آمادگی و تجربه بیشتری برخوردار بوده تا طی سال آینده در مسابقات قهرمانی جوانان جهان تیم ایران با توان بالایی حضور داشته باشد.

نفرزاده با اشاره به عدم حضور بازیکنان ایران در بازیهای رسمی و بین المللی و تجربه کم آنان، عنوان کرد: احمدی، حسین آبادی و نصر اصفهانی در مسابقات نوجوانان آسیا حضور داشتند ولی سایر بازیکنان تجربه حضور در مسابقات رسمی را ندارند.

وی یادآور شد: این در حالی است که بازیکنان ایران انگیزه بسیار بالایی برای حضور قدرتمند در این رقابتها دارند و امیدوارم که آنان بتوانند در بازیهای پیش رو با حمایت همه جانبه و پرشور تماشاگران مشتاق و والیبال دوست ارومیه ای، تواناییهای خود را به رخ حریفان بکشند.

در ادامه بازیهای امروز جمعه دویم روز بازیهای دور مقدماتی ساعت14 تیمهای سریلانکا و افغانستان از گروه B در سالن سه هزار نفری شهید آهندوست به مصاف یکدیگر رفته و تیم ملی ازبکستان در این روز استراحت دارد.

ساعت 16 قزاقستان و چین از گروه D در سالن شش هزار نفری الغدیر و ساعت 18 بصورت پخش مستقیم از شبکه سوم سیما ایران و استرالیا از گروه A در سالن شش هزار نفری و چین تایپه و هندوستان از گروه C در سالن سه هزار نفریشهید آهندوست به مصاف هم می روند.

شانزدهمین دوره مسابقات والیبال جوانان آسیا انتخابی جام جهانی با حضور 13 تیم از شش تا 14 مهرماه سال جاری به میزبانی ارومیه مهد والیبال آسیا در سالن شش هزار نفری الغدیر ارومیه و سه هزار نفری شهید آهندوست برگزار می شود.

با توجه به انصراف قطر، پاکستان و کویت از شرکت در این دوره از مسابقات، کشورهای جمهوری اسلامی ایران، چین، کره جنوبی، قزاقستان، تاجیکستان، چین تایپه، استرالیا، ازبسکتان، ژاپن، تایلند، سریلانکا، هندوستان و افغانستان13 تیم شرکت کننده در این رقابتها را تشکیل می دهند که سه تیم برتر جواز حضور در مسابقات جهانی را کسب می کند.

شهر ارومیه به عنوان مهد والیبال آسیا پیش از این طی سال 89 میزبان مسابقات والیبال کاپ مردان آسیا و مسابقات والیبال دانش آموزان آسیا در سال 90 بوده و هم اکنون به واسطه ایجاد زیرساختهای ورزشی و رفاهی لازم آماده میزبانی از شانزدهیمن دوره مسابقات والیبال قهرمانی آسیا انتخابی جام جهانی است.