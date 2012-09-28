توجه به دانش آموز یاوری در فرهنگ کرامت رضوی

حجت الاسلام سید مصطفی محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: مهرورزی یک اصل از اصول اسلامی به شمار می رود و در روایات عصمت و طهارت نیز توجه ویژه ای به این اصل شده است.

وی اظهار داشت: در قرآن کریم نیز آیات متعددی به چشم می خورد که نشان از اهمیت مهرورزی به همنوع دارد.

وی عنوان کرد: در ولادت امام مهر و رحمت، جشن عاطفه ها تحت عنوان دانش آموز یاوری برگزار شد که در فرهنگ کرامت رضوی نیز مورد توجه قرار گرفته است.

حجت الاسلام محمدی گفت: همت مردم مومن را می طلبد که در اول سال تحصیلی برای دانش آموزان بی بضاعت همتی بخرج دهند و کمک کنند.



امام جمعه بندرگز گفت: کمک به همنوع درسی از امیر مومنان (ع) است و باید در جشن عاطفه ها اقتدا به امیر مومنان داشته باشیم.



وی با گرامیداشت هفته دفاع مقدس گفت: هفته دفاع مقدس هفته تجلیل از دلیرمردان و مردان مرد و مردان بی ادعای هشت سال دفاع مقدس است.



وی عنوان کرد: نظام ما بر پایه اسلام استوار شد و دفاع از اسلام واجب است و بسیجیان در دفاع مقدس از اسلام دفاع کرده اند و در هر زمان و تهاجم، آماده دفاع از ارزشها هستیم.