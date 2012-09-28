تیم صبا برای قهرمانی از دیدار با "میثاق" شروع می کند

قدرت الله باقری در آستانه دیدار تیم‌های فوتسال صبای قم و میثاق تهران در هفته هشتم مسابقات لیگ برتر فوتسال باشگاه‌های کشور در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: بازی با میثاق تهران در هفته هشتم لیگ برتر فوتسال همانند تمام بازی های قبل در این دوره برای ما نیز اهمیت بسیار زیادی دارد و سعی خواهیم کرد تیمی قوی را روانه این دیدار کنیم.



ترکیبی از بهترین‌های حال حاضر فوتسال ایران در صبای قم



وی ادامه داد: ترکیبی از بهترین‌های حال حاضر فوتسال ایران که انتخاب شده از بین بازیکنان بومی هستند را با دقت انتخاب کرده و به صبای قم فراخوانده‌ایم تا حضور پرقدرتی برای کسب عنوان قهرمانی در چهاردهمین دوره لیگ برتر فوتسال باشگاه های کشور داشته باشیم.



مربی تیم ملی فوتسال بیان داشت: چهاردهمین دوره لیگ برتر با حضور تیم‌های پرقدرت مانند دبیری، منصوری، حفاری و گیتی پسند قابل مقایسه با دیگر دوره ها نیست و تمام تیم‌ها مدعی هستند، به همین خاطر با تمام توان خود به دنبال کسب بهترین نتیجه در دیدار این هفته با میثاق تهران هستیم.



وی با ابراز رضایت از عملکرد شاگردانش در دیدار معوقه هفته پنجم لیگ برتر برابر شهرداری ساوه که به برتری هشت بر چهار صبای قم انجامید، اضافه کرد: تمرینات تیم فوتسال صبا بلافاصله بعد از این بازی با حضور بازیکنان به صورت منظم برگزار شد و تمرینات خوبی را با حضور نفرات مورد نظر برگزار کرده‌ایم تا آماده‌تر از گذشته شویم.



جدال با میثاق چهارمین میهمانی صبا در لیگ چهاردهم



باقری در ادامه با اشاره به بازی امروز با میثاق تهران تصریح کرد: بعد از تمرینات آماده‌سازی که در سالن شهید حیدریان برگزار شد، به نظر من حتی شرایطی بهتر از دیدار با شهرداری ساوه داریم و با امید کسب سه امتیاز مقابل میثاق تهران قرار می گیریم.



وی یاد آور شد: این دیدار آخرین جلسه محرومیت محسن حسن زاده کاپیتان با تجربه تیم ما است و انشاءالله از بازی بعد که از قضا با دبیری تبریز خواهد بود و بسیار هم حساس است، می توانیم از وجود وی در ترکیب اصلی تیم بهره ببریم.



مربی تیم فوتسال صبای قم با اشاره به زمان و مکان برگزاری دیدار با میثاق تهران، اضافه کرد: مسابقه امروز با میثاق تهران از ساعت 16 در سالن شهرداری منطقه 11 تهران برگزار می شود و چهارمین بازی خارج از خانه ما محسوب می شود.



صبای قم هم اکنون با کسب 13 امتیاز حاصل از چهار پیروزی و یک تساوی در مکان سوم جدول رده بندی جای دارد و تیم میثاق تهران با کسب شش امتیاز از هفت مسابقه در رده نهم جدول رده بندی لیگ برتر ایستاده است.

