گروه تئاتر "پازارگاد" در نبود سمندریان برگزیده شد/ تجلیل از جمشید مشایخی

به گزارش خبرنگار مهر، در ابتدای این جشن برگزیدگان مسابقه مطبوعاتی انجمن معرفی شدند. سارا ساسانی در بخش عکس، سیدجواد اشکزری در بخش گزارش، کیوان میرمحمدی و نیایش پورحسن در بخش مقاله، فروغ سجادی در بخش گفتگو، امین عظیمی در بخش یادداشت و نقد و بهشته هادیان در بخش ترجمه برگزیدگان مسابقه مطبوعاتی انجمن بودند.



همچنین تقدیر از سه کارگردان برگزیده برحسب آرای اعضای انجمن از دیگر برنامه‌های این مراسم بود. رتبه سوم کارگردانی به جلال تهرانی تعلق گرفت که جایزه خود را با حضور حمید پورآذری دریافت کرد. رتبه دوم نیز با حضور محمد رضایی‌راد به محمد یعقوبی تعلق گرفت. یعقوبی در این بخش گفت: چند سالی است که رضایی‌راد کار نمی‌کند و بازدارندگان تئاتر مانع می‌شوند اما رضایی‌راد در ستیز بازدارندگی و نوشتن همچنان می‌نویسد.

رضایی‌راد نیز ضمن اظهار خوشحالی از اهدای جایزه محمد یعقوبی توسط خود گفت: یعقوبی برای من نویسنده متن‌های مجروح است. در دورانی که تلاش می‌شود تئاتر کیلینکی نشان داده شود متون یعقوبی ویروس‌های جهش یافته هستند.



رتبه اول کارگردانی نیز به امیررضا کوهستانی تعلق گرفت و حمید امجد هدیه این کارگردان جوان تئاتر را به وی اهدا کرد. امجد در این بخش در خصوص فعالیت نکردن خود در زمینه کارگردانی و تولید تئاتر گفت: خیلی دیر متوجه شدم که وقتی آدم نیست و کار نمی‌کند محبوب‌تر است. روزی که بدانم چیزی از درون کارم را مسخ نکرده کار تولید و اجرا می‌کنم. وقتی احساس می‌کنی نمی‌توانی از روی صحنه حرفی را که می‌خواهی بزنی ترجیح می‌دهی کار نکنی. دلم برای صحنه تنگ شده است و امیدوارم روزی به صحنه تئاتر بازگردم.



سپس کوهستانی خطاب به هما روستا گفت: هنوز نتوانستم راجب به ماجرای درگذشت استاد حمید سمندریان با شما صحبت کنم چون اعتقادی به نبودن استاد ندارم. فکر نمی‌کنم کسی از بین ما رفته باشد. به همین خاطر به شما تسلیت نگفته و نخواهم گفت. وی درباره دریافت جایزه خود تصریح کرد: ای کاش این جایزه‌ها باعث می‌شد کمی حالمان بهتر شود و حتی به این جایزه افتخار کنیم. وقتی می‌دانم در غیاب خیلی‌ها برنده‌ی این جایزه شده‌ام به این جایزه افتخار نمی‌کنم.



علی‌اکبر قاضی‌زاده از اساتید و چهره‌های برجسته ارتباطات و رسانه از چهره‌هایی بود که در جشن انجمن منتقدان و نویسندگان تئاتر از وی تجلیل شد. وی که جایزه خود را با حضور شمس لنگرودی دریافت کرد با اشاره به تعطیلی روزنامه شرق گفت: تعطیلی روزنامه‌ها حادثه بزرگی برای جامعه است. برخی گمان می‌کنند تأثیر این تعطیلی تنها بر روی پدیدآورندگان روزنامه است اما من معتقدم تأثیراتش گسترده‌تر است. قطع گفتمان بین پدیدآورندگان و مخاطبان آسیب زننده است.



عباس غفاری از اعضای باسابقه انجمن نویسندگان و منتقدان خانه تئاتر نیز در جشن یازدهم به عنوان خبرنگار برگزیده سال انجمن معرفی و تقدیر شد. محمد چرمشیر نمایشنامه‌نویس مطرح تئاتر ایران که هدایای غفاری را اهدا کرد ویژگی این هنرمند و روزنامه‌نگار و هم‌نسلان وی را عشق به تئاتر دانست و گفت: عباس غفاری به دلیل عشقی که به تئاتر دارد به دیدن همه نمایش‌ها می‌رود چیزی که این روزها خیلی کم داریم.



دو بخش ویژه این جشن تجلیل از جمشید مشایخی بازیگر برجسته و با سابقه تئاتر و همچنین تجلیل از گروه تئاتر "پازارگاد" به عنوان برترین گروه تئاتری بود. بخش تجلیل از جمشید مشایخی با حضور جواد مجابی انجام شد. مشایخی با بغضی که در گلو داشت شاگردی حمید سمندریان را افتخار خود دانست و گفت: او همیشه مرا تشویق می‌کرد.



سپس مجابی ضمن اظهار خوشحالی از برگزاری نکوداشت جمشید مشایخی گفت: تجلیل از مشایخی تجلیل از تئاتر است. 50 سالی است که به عنوان دوستدار تئاتر به سالن‌های نمایش می‌روم. وقتی که به کارکرد مدیران تئاتر در این 50 سال نگاه می‌کنیم سیر نزولی داشته و شرایط برای هنرمندان سخت‌تر شده است. اما در کنار این سقوط فرهنگی و نوعی عناد از سوی کسانی که باید مشوق تئاتر باشد، عشق تئاتر در دل هنرمندانی مثل مشایخی‌ها و با همان شدت در دل جوانان است و تلاش می‌کنند بر موانع غلبه کنند و تئاتر را زنده نگه دارند.

در ادامه با حضور پرویز پورحسینی و پری صابری از اعضای گروه تئاتر "پازارگاد" مدال نوشین خانه تئاتر به نمایندگی از استاد حمید سمندریان به هما روستا اهدا شد و گروه تئاتر "پازارگاد" به عنوان گروه برگزیده انجمن مورد تجلیل قرار گرفت.



صابری درباره فعالیت گروه تئاتر "پازارگاد" گفت: گروه "پازارگاد" در حدود 10 سال درخشان‌ترین کارها را به صورت خصوصی در تئاتر ایران انجام داد. استاد سمندریان به لحاظ جسمی ما را ترک کردند ولی روح‌شان با ما است. امیدوارم تلاش‌های استاد و گروه تئاتر "پازارگاد" برای همه الگو باشد.



پورحسینی نیز با اشاره به شکل‌گیری گروه تئاتر "پازارگاد" از اوایل دهه 40 گفت: ما شاگردان کلاس به حمید سمندریان پیشنهاد دادیم تا سرپرستی گروه را قبول کند. این گروه کارهای درخشان بسیاری را به صحنه برد. هما روستا نیز که تحت تأثیر قرار گرفته بود و قادر به صحبت و سخنرانی نبود از حاضران و برگزار کنندگان جشن تشکر و قدردانی کرد.