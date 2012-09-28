وضعیت امنیت در گلستان رو به افزایش است

سرهنگ سید محمود میرفیضی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به نقش دانش آموزان و ایجاد طرح پلیس یار در سطح مدارس ابراز داشت: دانش آموزان می توانند نقش تعیین کننده ای را در اجرای قوانین راهنمایی و رانندگی داشته باشند .

فرمانده انتظامی استان گلستان در ارتباط با شعار هفته ی نیروی انتظامی گفت: برطبق بررسی هایی که هرساله در ارتباط با شعار های نیروی انتظامی صورت می گیرد به این نتیجه می رسیم که با نامگذاری این شعارها برنامه‎هایی هدفمند ، طراحی و برنامه ریزی شده است و در دستور کار قرار دارد و شعارهای هفته ناجا در سالهای گذشته تقریبا مکمل هم بوده‎اند.



وی بیان داشت: شعار سرمایه اجتماعی که برای اولین بار در سال 1388 مطرح شد ، یک اصطلاح نوظهور در علوم اجتماعی است و در جامعه محوری باید این بحث را مورد توجه قرار داد.



فرمانده انتظامی استان در ادامه عنوان داشت:هر شعاری که در هر سال انتخاب می‎شود برنامه‎های پلیس نیز در همان سمت و سو قرار می‎گیرد و تلاش داریم به منظور پاسخگویی به مطالبات مردم بر اساس نیازسنجی‎های صورت گرفته هدف‎گذاری داشته باشیم.



میرفیضی ابراز داشت: نیروی انتظامی در حوزه ماموریت های خویش به منظور بهره برداری و انجام ماموریت های خویش در ارتباط با بحث جامعه محوری برنامه ریزی هایی انجام داده و برای روند اجرای ماموریت‎های خود به سرمایه اجتماعی نیازمند است که این سرمایه از سه ضلع منابع مادی، منابع انسانی و اجتماعی تشکیل شده است.



وی تصریح کرد : با توجه به اینکه یکی از ابزار سرمایه اجتماعی تعامل است و بر اساس تعامل و ارتباطی که برقرار می‎شود اعتماد به وجود می‎آید و این امر باعث خواهد شد تا در انجام وظایف تسهیل ایجاد شود.



این مسئول با اشاره به اینکه سرمایه اجتماعی یکی از ابزارهایی است که در بحث اجتماع نقش تعیین کننده ای را ایفا می کند افزود: بر اساس ارتباط و تعاملی که افراد با جامعه برقرار می کنند موجب به وجود آمدن تعامل گسترده در کناراعتماد می شود که این امر می تواند در بحث تسهیل وظایف نقش مهمی را ایفا کند و هرچه تعامل بیشتر باشد سطح مشارکت نیز بالا خواهد رفت.

وی در ادامه بیان داشت: اعتماد مردم مشارکت اجتماعی را به همراه دارد و هر چه سطح مشارکت بالاتر رود بحث امنیت نیز افزایش خواهد یافت و پلیس هم همیشه سعی داشته تا برای پاسخگویی به مطالبات مردم تلاش کند.