شرارت و فتنه انگیزی در سوریه نهایت درماندگی استکبار جهانی است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حسین کوثری در خطبه‌های نماز عبادی سیاسی جمعه این هفته شیروان افزود: آمریکا، اسرائیل و حامیان جنایتکارآنها، این روزها از شکست دیپلماسی خود در موفقیت جبهه مقاومت انتقام می‌گیرند و با حرکات ایذائی و توهین به مقدسات مسلمانان، احساسات آنان را جریحه دار می‌کنند، غافل از اینکه با اینگونه اقدامات تنها خود را به نابودی نزدیک ترمی کنند.

وی با تبریک میلاد با سعادت هشتمین اختر تابناک امامت و ولایت حضرت علی ابن موسی الرضا (ع) گفت: امام علیه السلام، ابری پربارش، خورشیدی تابان، پدری مهربان، یاری شفیق و دلسوز، دژی آهنین و سدی برای جمع کردن قطرات باران و حلقه‌ای مستحکم و ریسمانی برای اتصال خلق به خالق هستی و حقیقت حیات و زندگی است.

خطیب جمعه شیروان اظهارداشت: وجود مرقد هشتمین امام شیعیان جهان در ایران، وجود کعبه را می‌ماند که زیارتش برتر از هفتاد هزار حج است و وجود قبر پیامبر (ص) را می‌ماند چرا که او پاره تن رسول گرامی اسلام (ص) است و وجود حرم امام حسین (ع) را می‌ماند چون زیارتش افضل از زیارت کربلاست و ما باید قدر این نعمت الهی را بدانیم.

وی تصریح کرد: شکر گزاری از وجود این نعمت بزرگ، پیروی از سیره و فرهنگ رضوی است و سیره این امام بزرگوار، مهربانی، همدلی و ولایت پذیری است که آن امام بزرگوار ولایت و امامت را شرط توحید بیان فرموده‌اند.

حجت الاسلام کوثری در ادامه با گرامیداشت هفته دفاع مقدس اظهار داشت: فرهنگ دفاعی نیاز امروز ماست و باید برای انتقال این فرهنگ به نسل‌های آینده تلاش و در تداوم و استمرار آن مراقبت کنیم.

حجت الاسلام کوثری ایثارگری‌ها و جانفشانی های رزمندگان هشت سال دفاع مقدس را ستود و با گرامیداشت یاد و خاطره تمامی شهدای دوران دفاع مقدس گفت: باید با ترویج و تبیین فرهنگ ایثار و شهادت، عظمت تلاش‌های خالصانه رزمندگان دوران دفاع مقدس را به نسل آینده انتقال دهیم.

وی همچنین به هفته نیروی انتظامی اشاره کرد و آن را فرصتی برای یادآوری نعمت امنیت و قدردانی از حافظان نظم، امنیت و آرامش جامعه دانست.

امام جمعه شیروان با گرامیداشت روز جهانی سالمندان، وجود آنان را در محیط زندگی و جامعه مایه خیر و برکت برای تمامی اعصار و وسیله آزمایش و امتحان فرزندان برشمرد و گفت: تکریم سالمندان، تکریم خداست.

حجت الاسلام کوثری با اشاره به خوی استکبارگری حاکم بر جهان، حذف نام منافقین از لیست تروریست‌های جهان و اجازه اهانت و ضرب و شتم سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان و تجمع جمعی از منافقین در نزدیکی هتل و محل استقرار رئیس جمهوری ایران در نیویورک را نشانه بی خردی و عمق دشمنی آمریکا و صهیونیسم با نظام اسلامی دانست و گفت: این وقایع و رویداها، نشانه شرارت، ضعف و نانوانی آمریکائی‌ها در اداره و تامین امنیت کشور خودشان محسوب می شود.