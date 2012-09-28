سران کشورهای اسلامی زمان حج دور هم جمع شوند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام قاضی عسگر، نماینده ولی فقیه در حج و زیارت در سخنرانی خود پیش از خطبه های نماز جمعه امروز تهران درباره حج و خصوصیاتی که خداوند برای حج و شهر مکه بیان کرده است، توضیح داد.

وی گفت: در شهر مکه همه در حالت مساوات به سر می برند؛ افراد مقیم و غیر مقیم و حجاجی که به آنجا می آیند، اگررئیس جمهور، وکیل یا کشاورز باشند، هیچ کس حق فخر فروشی ندارد، هم با یک پوشش حضور پیدا می کنند و غرور و خود پرستی در آنجا مفهوم ندارد.

قاضی عسگر یکی از توصیه های خدا برای شهر مکه را این امر عنوان کرد که سرپرستی این شهر باید در دست متقین باشد.

وی همچنین با اشاره به منافع این شهر که باید برای همه مسلمانان باشد و این ویژگی دیگری است که قرآن برای این شهر در نظر گرفته است، اظهار داشت: این شهر خانه ای پاک و مطهر و ویژه پاکان و پاکیزگان است.

نماینده ولی فقیه در حج و زیارت تصریح کرد: سران کشورها اسلامی می توانند سالی یک بار دور هم جمع شوند و درباره اقتصاد کشورهای اسلامی و عدم وابستگی به غرب تصمیم بگیرند.

وی با اشاره به ساختن فیلم موهن علیه پیامبر اسلام ، گفت: پس از این همه اتفاق در جهان اسلام آنها کماکان با وقاهات به اسم آزادی بیان به جنایات خود ادامه می دهند.

قاضی عسگر تاکید کرد: جهان اسلام باید شیرهای نفت رابه روی غرب ببندد و از قدرت خود استفاده کند. جریان وال استریت نشان می دهد که قدرت اقتصادی غرب پوشالی است.

وی خاطرنشان کرد: اندیشه های نورانی امام کشوها را یکی بعد از دیگری در هم می نوردد و شوروی از هم پاشید و آمریکا هم انشاءالله از هم فروخواهد پاشید.