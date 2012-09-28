  1. ورزش
۷ مهر ۱۳۹۱، ۱۵:۲۶

آغاز اردوی آزادکاران و بازگشت المپیکی‌ها به خانه کشتی

آغاز اردوی آزادکاران و بازگشت المپیکی‌ها به خانه کشتی

نخستین اردوی مقدماتی تیم ملی کشتی آزاد کشورمان برای حضور در رقابت‌های بین المللی آتی در حالی از فردا شنبه در خانه کشتی آغاز می‌شود که ملی پوشان المپیکی هم در جمع اردونشینان حضور خواهند داشت.

به گزارش خبرگزاری مهر، اردوی مذکور برای حضور در مسابقات مهم پیش رو از جمله جام جهانی تهران از فردا شنبه 8 مهرماه به مدت 10 روز در محل خانه کشتی تهران برگزار می‌شود که طی آن 34 آزادکار و 9 مربی به شرح زیر حضور خواهند داشت:

55 کیلوگرم: حسن رحیمی، محمد طهماسبی‌زاده و علی پیرزاده (تهران)، فرزاد عموزاد (مازندران) و محمدحسین سلطانی(همدان)

60 کیلوگرم: مسعود اسماعیل‌پور، بهنام احسان‌پور و آرش دنگسرکی (مازندران) و حسن مرادقلی (تهران)

66 کیلوگرم: مهدی تقوی، ابراهیم نصیری و علی اصغر جبلی (مازندران)، محمد نادری و میثم نصیری (زنجان)

74 کیلوگرم: صادق گودرزی (همدان)، مصطفی حسین خانی (تهران)، محسن عباسی (البرز)، علی شفیع‌زاد (مازندران) و ایمان محمدیان (مازندران)

84 کیلوگرم: احسان لشگری (قزوین)، احسان امینی (کرمانشاه)، جواد ابراهیمی (مازندران) و میثم مصطفی جوکار (همدان)

96 کیلوگرم: رضا یزدانی، عباس طحان و حامدطالبی زرین کمر (مازندران)، الیاس بختیاری و احسان زندیه (تهران) و مهران میرزایی (همدان)

120 کیلوگرم: کمیل قاسمی، جابر صادق‌زاده و عبداله قمی (مازندران)، پرویز هادی (آذربایجان شرقی) و اصغر لاغری (تهران)

مربیان: رضا لایـق (قـزوین)، مـحمد طلایـی، علــیرضـا رضــایـی و علــی اکبــر دودانــگه (تهران)، مـصطفی میــرعمـادیان (مازندران)، امــیر توکلیان (خـراسـان رضـوی)، سعید گودرزی (همدان)، رسول نوروزی (زنجان)، پرویز سلیمان‌پور (کرمانشاه) و کیانوش اعتماد مقدم

پزشک تیم: داود آزادبخت (تهران)
فیزیوتراپ: رایف رفتوف
سرپرست: علی بیات (تهران)

کد مطلب 1706994

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها