به گزارش خبرگزاری مهر، اردوی مذکور برای حضور در مسابقات مهم پیش رو از جمله جام جهانی تهران از فردا شنبه 8 مهرماه به مدت 10 روز در محل خانه کشتی تهران برگزار می‌شود که طی آن 34 آزادکار و 9 مربی به شرح زیر حضور خواهند داشت:

55 کیلوگرم: حسن رحیمی، محمد طهماسبی‌زاده و علی پیرزاده (تهران)، فرزاد عموزاد (مازندران) و محمدحسین سلطانی(همدان)

60 کیلوگرم: مسعود اسماعیل‌پور، بهنام احسان‌پور و آرش دنگسرکی (مازندران) و حسن مرادقلی (تهران)

66 کیلوگرم: مهدی تقوی، ابراهیم نصیری و علی اصغر جبلی (مازندران)، محمد نادری و میثم نصیری (زنجان)

74 کیلوگرم: صادق گودرزی (همدان)، مصطفی حسین خانی (تهران)، محسن عباسی (البرز)، علی شفیع‌زاد (مازندران) و ایمان محمدیان (مازندران)

84 کیلوگرم: احسان لشگری (قزوین)، احسان امینی (کرمانشاه)، جواد ابراهیمی (مازندران) و میثم مصطفی جوکار (همدان)

96 کیلوگرم: رضا یزدانی، عباس طحان و حامدطالبی زرین کمر (مازندران)، الیاس بختیاری و احسان زندیه (تهران) و مهران میرزایی (همدان)

120 کیلوگرم: کمیل قاسمی، جابر صادق‌زاده و عبداله قمی (مازندران)، پرویز هادی (آذربایجان شرقی) و اصغر لاغری (تهران)

مربیان: رضا لایـق (قـزوین)، مـحمد طلایـی، علــیرضـا رضــایـی و علــی اکبــر دودانــگه (تهران)، مـصطفی میــرعمـادیان (مازندران)، امــیر توکلیان (خـراسـان رضـوی)، سعید گودرزی (همدان)، رسول نوروزی (زنجان)، پرویز سلیمان‌پور (کرمانشاه) و کیانوش اعتماد مقدم

پزشک تیم: داود آزادبخت (تهران)

فیزیوتراپ: رایف رفتوف

سرپرست: علی بیات (تهران)