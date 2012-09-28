بهره گیری شایسته از منابع طبیعی باعث رشد اقتصادی و پیشرفت کشور می شود

رحمت الله رحمانی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: بسیاری از عواملی طبیعی و انسانی که در ایجاد این منابع دخالت دارند، در صورت بی ‌توجهی و ناآگاهی و اعمال‌ مدیریت ضعیف در بهره‌ برداری می ‌توانند در جهت معکوس و در راستای تخریب و نابودی منابع عمل کنند.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری گیلان از سکونت 75 درصد دامداران استان در داخل جنگل خبرداد و گفت: در این استان 27 هزار خانوار در داخل جنگل زندگی می کنند.

وی همچنین از تسریع در خروج تک خانوارهای جنگل نشین در استان اشاره کرد و اظهارداشت: این خانوارها از حداقل زندگی محروم هستند.

رحمانی افزود: امکانات دامداران جنگل نشین از قبیل اعیان، عرصه ، مستحدثات، پروانه چرا، دام و غیره به قیمت روز از آنان خریداری خواهد شد.

وی با اشاره به اینکه بجزء تک خانوارها سایرجنگل نشیانان نباید از جنگل خارج شوند بر ضرورت تدوین برنامه های متنوع برای جنگل نشیانان به جهت حفظ و صیانت جنگل ها تاکید کرد.

مدیرکل منابع طبیعی گیلان گفت: در داخل جنگل های استان روستاهای متعدد بالای 50 خانوار که دارای امکانات زیربنایی خوبی از قبیل برق، جاده و غیره هستند براساس طرح هادی محدوده ساکنان مشخص و همچنین جهاد کشاورزی با بکارگیری یافته های علمی جدید و روش های مختلف نسبت به تقویت اقتصاد روستائیان ازقبیل دورگیری و اصلاح نژاد دام ها اقدام کند.

وی افزود: مراتع و جنگل های استان ظرفیت محدودی دارد و باید در حد ظرفیت خود استفاده شود چرا که خارج از این پتانسیل سطح منابع خدادادی مورد تخریب قرار می گیرد.

رحمانی همچنین با اشاره به اینکه سه برابر ظرفیت جنگل ها و مراتع گیلان، دام در استان وجود دارد، بیان داشت: هم اکنون مراتع و جنگل های استان به شدت در حال تخریب بوده و سیل های اخیر نشانگر این واقعیت است.

وی در ادامه با بیان اینکه دامداری در جنگل های برای دامدار با توجه به تولیدی که دارد مقرون به صرفه نیست، یادآورشد: بنابراین باید تولید در واحد سطح افزایش یابد یعنی اصلاح نژاد دام انجام شود، میزان بهره برداری بالاتر، رفت و آمد دام در جنگل کمتر و با دامداری های بسته در داخل جنگل امکاناتی فراهم تا جنگل نشینان بتوانند در داخل جنگل زندگی کنند.