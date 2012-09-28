کوچ پاییزه عشایر اردبیل آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، معرفت آذری پیش از ظهر جمعه در مراسم نمادین کوچ عشایر استان تصریح کرد: به طور معمول کوچ پاییزه عشایر استان از نیمه دوم مهر ماه آغاز شده و حدود یک ماه به طول می انجامد.

وی جمعیت عشایر استان را حدود 13 هزار خانوار در قالب 66 هزار نفر جمعیت عنوان و اضافه کرد: عشایر استان معمولا نیمی از سال را در قشلاقات بویژه در دشت مغان و نیمی دیگر را در ارتفاعات سبلان به عنوان ییلاقات سپری می کنند.

آذری بزرگترین جمعیت عشایری استان اردبیل را ایل شاهسون برشمرد و یادآور شد: این ایل جزو عشایر مطرح کشور بوده و از 66 هزار و 500 نفر و در قالب 12هزار و 800 خانوار تشکیل شده و بیش از یک و نیم میلیون واحد دامی دارند.

وی متذکر شد: عشایر استان سالانه با تولید 43 هزار و 524 تن شیر، 5.4 هزار تن پنیر، 10.4 هزار تن گوشت، هزار و 500 تن پشم و 12 هزار و 679 متر مربع صنایع دستی قابل فروش یکی از تولیدکنندگان عمده محصولات پروتئینی و صنایع دستی کشور و منطقه محسوب می شوند.

مدیر کل عشایر استان با تاکید بر ضرورت خدمات رسانی به عشایر کوچنده در طول مسیر یادآور شد: برای این منظور نهادهای خدماتی در طول مسیر کوچ مستقر خواهند شد تا در صورت بروز حادثه ای در سریعترین زمان ممکن خدمات ارائه داده و از متضرر شدن بیشتر عشایر جلوگیری کنند.

وی با بیان اینکه عشایر استان در هفت زیست بوم سکونت دارند، اضافه کرد: عشایر استان پنج درصد جمعیت استان و کمتر از 5.6 درصد جمعیت عشایری کشور را تشکیل می دهند.

عشایر استان اردبیل کوچ بهاره خود را از اول خردادماه سال جاری به مناطق ییلاقات بویژه ارتفاعات کوه سبلان انجام داده بودند و در تاکنون در این مناطق مستقر بودند.

