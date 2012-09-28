آماده سازی 79 مرکز بهداشتی برای اجرای طرح پزشک خانواده در آذربایجان غربی

کوروش ساکی در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه برنامه پزشک خانواده شهری در استان به زودی وارد فاز اجرایی می شود، افزود: تداوم سرشماری یک میلیون و 350 هزار نفر از جمعیت تحت پوشش استان، ورود بیش از 75 درصد اطلاعات جمعیتی جمع آوری شده خانوارها در سامانه و خرید وتوزیع رایانه برای مراکز مجری برنامه با اعتباری بالغ بر 4 هزار و 370 میلیون ریال از اقدامات انجام شده در این راستا است.

وی از همکاری 596 پزشک در اجرای طرح پزشک خانواده شهری آذربایجان غربی خبر داد و اظهار داشت: از این تعداد 149 نفر در پایگاههای مرکزی و بقیه در پایگاه های شهری و عمومی همکاری می کنند که سرشماری 95 درصد خانواده های شهری برای اجرای این طرح مهم نیز به پایان رسیده است.

ساکی با اشاره به آمادگی استان برای اجرای طرح پزشک خانواده و نظام ارجاع در حوزه شهری، از هماهنگی برای راه اندازی مراکز Callcenter یا مرکز هدایت و راهنمایی بیماران و مرکز مدیریت مشاوره و راهنمایی پزشکان خانواده در شهرستانها خبر داد و عنوان کرد: همچنین ۷۹ مرکزبهداشتی و درمانی و پایگاه های بهداشتی به عنوان مرکز مجری برای شروع برنامه آماده سازی شده اند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی آذربایجان غربی از هزینه اعتباری بالغ بر 5 هزار و 200 میلیون ریال برای توسعه شبکه های ارتباطی از طریق قرارداد شمس یا شبکه ملی سلامت خبر داد و عنوان کرد: سایت اطلاع رسانی اختصاصی برنامه پزشک خانواده به آدرس www.fp.umsu.ac.ir نیز راه اندازی شد.

وی بررسی چالش ها و ارائه راهکارها، هماهنگی اجرای برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع، تامین و تخصیص منابع مورد نیاز، ارائه نتایج به ستاد ملی و برآورد نیازهای انسانی، تجهیزات پزشکی، فضای فیزیکی و طراحی مسیر اجرای سطح مختلف طرح را از وظایف ستاد راهبردی طرح پزشک خانواده و نظام ارجاع استان عنوان کرد.

وی با بیان اینکه اجرای طرح پزشک خانواده از مرداد ماه سال 84 آغاز شده و دسترسی به خدمات بهداشتی درمانی به صورت عادلانه، کم هزینه و با بیشترین کیفیت هدف کلی این طرح است، ادامه داد: در این راستا اجرای طرح در سه بخش برای ارتقای سطح سلامت و ایجاد اشتغال در جامعه موثر است.

وی افزایش دسترسی مردم روستا به خدمات بهداشتی درمانی در شبانه روز، کاهش مهاجرت روستائیان به شهر، اشتغال زایی، بالا بردن شاخص های بهداشتی با تحت پوشش قرار دادن کامل مردم، تقویت سیستم ارجاع و پیشگیری از درمان های غیر ضروری در سطوح بالاتر و کاهش هزینه های درمانی، تردد و سرگردانی روستاییان در مراکز درمانی متعدد شهری از مزایای اجرای طرح پزشک خانواده است.