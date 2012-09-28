ساخت دستگاه کف پای زیستی/ شناسایی افراد با نحوه راه رفتن

به گزارش خبرگزاری مهر، محققان آزمایشگاه تحقیقات بیومترتیک و تشخیص خودکار دانشگاه "کارنگی ملون" در حال ارائه شیوه های نوینی امنیتی بر پایه حرکات بدن هستند که بر خلاف اسکن شبکیه چشم و اثرانگشت نمی توان آن را از کسی گرفت.

این شیوه جدید " بیومتریک گامی " نام گرفته است. در این شیوه یک حسگر زیستی در کفش قرار داده می شود تا بتواند طرز راه رفتن فرد را ارزیابی کند. این سیستم این الگوی مشخص را با الگوی موجود برای تعیین هویت فرد تطبیق می دهد.

می توان از شیوه های تشخیص بیومتریک استفاده های بسیاری برد چرا که نیازی برای به خاطرسپاری رمز عبور ندارد. این سیستم فرد را براساس چیزی که هستند تشخیص می دهد مثلا با اسکن چشم یا اثرانگشت.

بسیاری از سیستم های احراز هویت به "چیزی که می دانید" اما سیستم های پیچیده تر به "چیزی که هستید" نیاز دارند.

اسکن چشم و اثرانگشت در دسته بندی دوم قرار دارند اما بازهم می توان در آنها نفوذ کرد مثلا با قطع بخشی از قسمت مربوطه بدن.

این محققان با همکاری یک شرکت احراز هویت در کانادا در حال ارائه رمز عبور بر اساس اعتبار رفتاری افراد هستند.