پلیس آمریکا در برابر حرکت منافقین هتاک بی تفاوت رفتار کرد

به گزارش خبرگزاری مهررامین مهمانپرست ، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل در پاسخ به خبرنگاری ، حمایت کردن ازگروههای تروریستی ازجمله گروهک منافقین را که سابقه بسیارزشتی در روابط انسانی خود داشته اند، باعث آبروریزی یک ملت دانست و افزود: فکر می کنم مردم آمریکا و کشورهای اروپایی از اینکه دولتمردانشان حمایت ازچنین گروههایی را دردستور کار قرار داده اند بسیار ناراحت باشند.



سخنگوی وزارت خارجه در پاسخ به سئوالی درباره بی احترامی و رفتار اعضای گروهگ منافقین نسبت به وی در نزدیکی دفتر سازمان ملل ، گفت: بعد ازپایان سخنرانی رئیس جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل، به همراه دو نفر ازهمکاران وزارت امور خارجه در حال ترک مجمع عمومی و حرکت به سمت هتل محل اقامت بودیم که آنها سعی کردند مانع و مزاحمت ایجاد کنند.

مهمانپرس تصریح کرد: جسارتی که گروهک منافقین پیدا کرده اند از حمایت آمریکاییها و اروپاییها و اجازه فعالیتی است که به آنها داده شده است.

سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان با بیان اینکه طبق قوانین بین المللی اگر کسی برای دیپلماتها و میهمانان اجلاسهای بین المللی مزاحمتی ایجاد کند پلیس موظف است مانع شود و اجازه نزدیک شدن ندهد، افزود: متأسفانه در قبال حرکت منافقین، شاهد نوعی بی تفاوتی پلیس آمریکا بودیم و هر چند باری هم که به پلیس اشاره می کردیم که باید از مزاحمت این افراد جلوگیری کنند بی تفاوتی نشان می دادند، ولی وقتی هجمه سنگین تر شد پلیس دخالت کرد و آنها را به عقب راند و بعد هم اطلاعیه ای داد که چنین اتفاقی افتاده است.



مهمانپرست تصریح کرد: حفاظت از جان دیپلماتها و مراسمی که برای اجلاسی بین المللی درحال برگزاری است برعهده میزبان است.



وی با اشاره به اینکه برگزاری مجمع عمومی سازمان ملل، نشستی جهانی است و تنها میزبانی اش در آمریکا قرار گرفته است که می تواند برای این کشور نتایج سیاسی و اقتصادی زیادی داشته باشد، افزود: باید آمریکا به وظایف خود به خوبی عمل کند و اجازه چنین حرکتی شایسته میزبان نیست.



سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، با بیان اینکه چنین آزادی عملی برای گروههای ضد انسانی و تروریستی در غرب به اسم آزادی بیان مطرح می شود، گفت: این خلاف اصولی است که همه باید به آن متعهد باشند.



وی در ادامه با بیان اینکه اعضای گروهک منافقین، منفورترین افرادی هستند که به کشور ما اهانت می کنند و جایگاهی هم بین مردم ایران ندارند اظهار داشت: از اینکه شاهد چنین رفتاری نسبت به کشورمان هستیم و دنیای غرب اجازه فعالیت به چنین گروهکی را می دهد متأسفیم.



مهمانپرست گفت: گروهک منافقین بعد از جنایت و ترورهایی که درقبال ملت ایران، عراق و ملت های آزاده داشته اند درحال اخراج از عراق هستند درهمین شرایط دولت ایالات متحده آمریکا در تلاش است آنها را از لیست گروه تروریستها خارج کند، درحالی که منافقین قبل از پیروزی انقلاب اسلامی هم در ترور مستشاران امریکایی اقدام کرده بودند.



مهمانپرست با بیان اینکه ملت ایران ملت بزرگی است که در مسیر ارزشها و اهداف خودش محکم قدم برمی دارد ، تصریح کرد: هر چقدر اینگونه رفتارها را علیه خدمتگزاران کشور بخواهند انجام بدهند قدمهایمان محکمتر می شود و زبانمان علیه آنها تیزتر خواهد شد.

