اردشیر دادرس در گفتگو با مهر با بیان اینکه در حال حاضر بیش از یک میلیون و 600 هزار دستگاه خودروی دوگانه سوز در کشور نیاز به تست و بازرسی فنی مخازن CNG دارند، گفت: نامشخص بودن برنامه تست و بازسی فنی مخازن CNG خودروهای دوگانه سوز قدیمی منجر به افزایش حوادث در سطح جایگاه‌های سی.ان.جی کشور شده است.



رئیس هیات مدیره انجمن صنفی سی.ان.جی کشور با اعلام اینکه در حال حاضر به طور متوسط ماهانه یک انفجار به دلیل عدم بازرسی فنی خودوهای دوگانه سوز در جایگاه‌های CNG به وقوع می پیوندد، تصریح کرد: افزایش وقوع حوادث علاوه بر تحمیل کردن خسارت به جایگاه‌های گاز منجر به تلفات جانی هم در سطح کشور شده است.



وی با اشاره به ضرورت بازرسی فنی و تست مخازن خودروهای دوگانه سوز، بیان کرد: بر این اساس یک برنامه پیشنهادی توسط فعالان بخش خصوصی به موسسه استاندارد ارائه شده است.



دادرس با بیان اینکه مطابق با این برنامه جدید پیشنهاد ساخت و راه اندازی کارگاه‌های سیار تست و بازرسی خودروهای گازسوز در حاشیه جایگاه‌های CNG مطرح شده است، اظهار داشت: پیش بینی می شود با اجرای این طرح امکان مهار و مدیریت تردد خودروهای دوگانه سوز با مخازن فرسوده به عنوان بمب‌های متحرک گازی در سطح کشور فراهم شود.



رئیس هیات رئیسه انجمن صنفی سی.ان.جی کشور با تاکید بر اینکه عدم بازرسی فنی خودروها ریسک فعالیت جایگاه های CNG را به شدت افزایش داده است، اعلام کرد: همزمان با ارائه این برنامه پیشنهاد تاسیس صندوق بازرسی مخازن CNG خودروهای دوگانه سوز هم در دستور کار قرار گرفته است.



این فعال اقتصادی همچنین تعداد کل خودروهای غیر مجاز گازسوز کشور را بیش از 400 هزار دستگاه عنوان کرد و خاطرنشان ساخت: همزمان با توسعه کمی صنعت سی.ان.جی باید با ابعاد کیفی این صنعت استراتژیک هم مورد توجه دولت قرار بگیرد.