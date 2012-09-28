۷ مهر ۱۳۹۱، ۱۳:۰۴

بی‌نیاز و جزینی «آقای قاضی چه حکمی می‌دهید؟» را نقد می‌کنند

نخستین مجموعه داستان فرحناز علیزاده با عنوان «آقای قاضی چه حکمی می‌دهید؟» در فرهنگسرای قبا رونمایی و نقد می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم رونمایی کتاب «آقای قاضی چه حکمی می‌دهید؟» سه‌شنبه 11 مهرماه از ساعت 16 تا 18 در فرهنگسرای قبا برگزار می‌شود و تعدادی از صاحب‌نظران و منتقدان ادبی نیز در این مراسم شرکت خواهند کرد.

فتح‌الله بی‌نیاز، جواد جزینی و مهناز رونقی از جمله منتقدانی هستند که حضور آنها در کنار  فرحناز علیزاده مولف اثر قطعی شده است.

همچنین از اسدالله امرایی، میثم نبی، سیروس نفیسی، فاطمه قدرتی، پریسا و علی چنگیزی و ... برای حضور در رونمایی کتاب دعوت شده است.

این نخستین مراسم رونمایی و نقد کتاب است که چندی پیش از سوی انتشارات گل‌آذین به چاپ رسید و قرارست مراسم‌های نقد و بررسی دیگری در فرهنگسرای رسانه، ارسباران، نشست‌های عصر روشن و ... برنامه‌ریزی شود.

همچنین مقرر شده که ناشر 50 جلد از کتاب را در مراسم رونمایی با تخفیف ویژه در اختیار علاقمندان قرار دهد.

