ایرانیان با پذیرش اسلام گسترش فرهنگ و تمدن خود را ادامه دادند

دکتر محمدرضا ریخته‌گران، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه تمدن اسلامی و ایرانی هر یک به یکدیگر مدیونند، گفت: میان اسلام و ایران تأثیر و تأثرهای متقابلی وجود داشته است و نمی‌توان این گونه پنداشت که یکی بر دیگری تسلط دارد.

وی افزود: ایرانیان با پذیرفتن اسلام، گسترش فرهنگ و تمدن خود را در بستر اسلام ادامه دادند و به همین طریق اسلام در میان ایرانیان نفوذ کرد و ابعاد آن گسترش یافت.

استاد دانشگاه تهران به تعبیر شهید مطهری از «خدمات متقابل اسلام و ایران» اشاره کرد و گفت: این تعبیر بسیار درستی است. مقصود از اسلامی که در این تعبیر به کار رفته، همان عرفان است، از همین رو تأثیر و تأثراتی که از آن سخن می‌گوییم میان ایران و اسلام حقیقی رخ داد.

وی در پایان سخنانش اسلام حقیقی را همان عرفان دانست که از شریعت جدا نیست.

