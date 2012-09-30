  1. دين، حوزه، انديشه
۹ مهر ۱۳۹۱، ۹:۲۱

ریخته‌گران در گفتگو با مهر:

ایرانیان با پذیرش اسلام گسترش فرهنگ و تمدن خود را ادامه دادند

ایرانیان با پذیرش اسلام گسترش فرهنگ و تمدن خود را ادامه دادند

استاد فلسفه و عرفان دانشگاه تهران معتقد است ایرانیان با پذیرفتن اسلام، گسترش فرهنگ و تمدن خود را در بستر اسلام ادامه دادند و به همین طریق اسلام در میان ایرانیان نفوذ کرد و ابعاد آن گسترش یافت.

دکتر محمدرضا ریخته‌گران، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه تمدن اسلامی و ایرانی هر یک به یکدیگر مدیونند، گفت: میان اسلام و ایران تأثیر و تأثرهای متقابلی وجود داشته است و نمی‌توان این گونه پنداشت که یکی بر دیگری تسلط دارد.
 
وی افزود: ایرانیان با پذیرفتن اسلام، گسترش فرهنگ و تمدن خود را در بستر اسلام ادامه دادند و به همین طریق اسلام در میان ایرانیان نفوذ کرد و ابعاد آن گسترش یافت.
 
استاد دانشگاه تهران به تعبیر شهید مطهری از «خدمات متقابل اسلام و ایران» اشاره کرد و گفت: این تعبیر بسیار درستی است. مقصود از اسلامی که در این تعبیر به کار رفته، همان عرفان است، از همین رو تأثیر و تأثراتی که از آن سخن می‌گوییم میان ایران و اسلام حقیقی رخ داد.
 
وی در پایان سخنانش اسلام حقیقی را همان عرفان دانست که از شریعت جدا نیست.
 
کد مطلب 1707024

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