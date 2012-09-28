طرح مقابله با زمین خواری بر روی میز کمیسیون کشاورزی

غلامرضا نوری قزلجه درگفتگو با مهر درخصوص بررسی طرح جامع منابع طبیعی کشوردر کمیسیون کشاورزی مجلس اظهارداشت: دراین طرح موضوع ادغام سازمان امور اراضی کشور با سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری مطرح است.

وی با بیان اینکه دراین طرح جامع بر روی مقابله با زمین خواری درکشور توجه بیشتری شده است، گفت: براین اساس در طرح جامع منابع طبیعی به موضوع قانون تغییرکاربری اراضی به ویژه در حاشیه شهرها و همچنین به موضوع واگذاریهای غیرقانونی اراضی مورد توجه قرار گرفته است بطوریکه با تصویب این طرح جلوی بسیاری از زمین خواری ها در کشور گرفته خواهد شد.

رئیس کارگروه کشاورزی کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس اضافه کرد: درطرح مذکور از واگذاری اراضی ایی که در راستای توسعه کشور انجام می شود، جلوگیری به عمل نمی آید. وی ابراز امیدواری کرد که با تصویب این طرح در مجلس جلوی بسیاری از واگذاریهای سوری اراضی به برخی افراد گرفته شود.

نماینده مردم بستان آباد (استان آذربایجان شرقی) در مجلس همچنین درباره مطرح شدن موضوع ادغام سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور با سازمان محیط زیست در طرح جامع منابع طبیعی کشور نیز گفت: در طرح جامع منابع طبیعی کشور موضوع ادغام سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور با سازمان محیط زیست مطرح نشده است.

نوری قزلجه درعین حال تصریح کرد: درصورتی که این موضوع در لایحه منابع طبیعی که قرار است از سوی دولت به مجلس ارائه شود، آورده شود نسبت به بررسی آن اقدام خواهیم کرد.