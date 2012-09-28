  1. بین الملل
۷ مهر ۱۳۹۱، ۱۲:۵۴

محمد مرسی یکشنبه راهی ترکیه می شود

سخنگوی ریاست جمهوری مصر از قطعی شدن سفر محمد مرسی به ترکیه در روز یکشنبه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الیوم السابع، یاسر علی شب گذشته اظهار داشت سفر محمد مرسی به ترکیه قطعی شده است و وی روز یکشنبه به این کشور سفر خواهد کرد.

وی خاطرنشان کرد برنامه های ویژه این سفر یک روزه هنوز در حال تدوین است. یاسر علی همچنین اعلام کرد رئیس جمهور مصر روز پنجشنبه با برخی معاونانش از جمله "ایمن علی" مشاور وی در امور مصری های مقیم خارج نشست برگزار کرد.

سخنگوی ریاست جمهوری مصر با بیان این مطلب افزود: در این نشست مسائل مربوط به کشور و شهروندان مصری مقیم خارج مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

