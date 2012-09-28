قدرت و عزت رمز موفقیت نیروی انتظامی است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله اسدالله ایمانی در خطبه‌ های نماز جمعه شیراز با اشاره به فرا رسیدن هفته نیروی انتظامی افزود: نیروی انتظامی تنها نیروی مسلحی است که در درون جامعه و در میان مردم مسئولیت برپایی امنیت و آرامش را دارد.

وی تاکید کرد:‌ امنیت و معیشت دو موضوع گره خورده با یکدیگرند زیرا اگر امنیت برقرار باشد اقتصاد سالم حاکم است و اگر امنیت نباشد اقتصاد آسیب خواهد دید.

امام جمعه شیراز تصریح کرد: همان میزان که امنیت و معیشت سالم در جامعه اهمیت دارد نیروی انتظامی نیز مهم است.

آیت‌الله ایمانی با تاکید بر اینکه برخورد با انحصارطلبان لازم و ضروری است یادآور شد: امنیت اقتصادی جامعه در اولویت تمامی کارها قرار دارد و باید با آنهایی که در جامعه مافیا تشکیل می‌دهند و سپس انحصار درست می‌کنند و با این ایجاد انحصار قیمت های ثابت را بر هم می‌زنند برخورد شود.

وی تصریح کرد: اراذل و اوباش، توزیع کنندگان و حاملین مواد مخدر و افرادی که عربده کشی در جامعه را انجام می‌دهند باید با حضور نیروی انتظامی فضایی ناامن داشته باشند.

امام جمعه شیراز با اشاره به اینکه طی چند مدت گذشته در شیراز اقدامات امنیتی مناسبی انجام شده یادآور شد: ‌تخریب و از بین بردن منقل خانه‌ها، برخورد با حاملین سلاح‌های سرد و توزیع کندگان مواد مخدر از جمله اقدامات بسیار مناسبی است که در ایجاد امنیت مردم انجام شده و قابل تقدیر است.

نماینده ولی فقیه در ادامه سخنان خود با اشاره به فرا رسیدن هفتم مهرماه گفت: 7 مهرماه سال 60 همزمان شد با شهادت جمعی از فرماندهان ارتش و سپاه که در این میان دشمن تصمیم گرفته بود با از بین بردن مغزهای متفکر ارتش و سپاه پیروزی را از جبهه اسلام بگیرد که خوشبختانه پس از این حادثه نیز شاهد کسب موفقیت‌ها و پیروزی‌های عظیمی از جانب نیروهای اسلام بودیم.

امام جمعه شیراز در ادامه سخنان خود در خصوص توجه به سالمندان و اقشار آسیب پذیر نیز تاکید کرد: نهم و دهم مهرماه روزهایی است که به ناشنوایان و سالمندان اختصاص داده شده و این بهترین بهانه است که مردم و مسئولین به فکر توجه بیشتر به اقشار آسیب پذیر جامعه باشند.