عظمت اسلام در حج به دشمنان نشان داده شود

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید کاظم نورمفیدی ظهر جمعه در جمع نمازگزاران گرگانی افزود: حج تنها فریضه عبادی نیست بلکه جنبه اجتماعی و سیاسی دارد.

وی اظهار داشت: حضرت ابراهیم سلام الله علیه پدر همه ادیان است و همه ادیان ابراهیمی محسوب می شوند.

وی عنوان کرد: کسانیکه از اسلام بهره ای نداشتند و نمی خواستند، حج را تک بعدی جلوه دادند اما امام راحل از نظر را بر هم زد.

آیت الله نورمفیدی عنوان کرد: امسال به دلیل اهانتی که نسبت به ساحت رسول گرامی اسلام شده است، حساب دیگری روی حج می شود و حج جای اعتراض به این هتک حرکت است.

نماینده ولی فقیه در گلستان گفت: مسلمانان اگر با هم اختلافاتی هم داشته باشند، در این مورد معتقدند که باید عظمت اسلام و رسول خدا را در آن فضا به دشمنان نشان دهیم تا بدانند که رسول الله (ص) متعلق به همه بوده و متعلق به یک کشور نیست.

امام جمعه گرگان با گرامیداشت ولادت باسعادت امام رضا (ع) گفت: این امام همامف ملجا و مرجع مردم و در ماندگان به شمار می رود.

وی با اشاره به برگزارش جشن عاطفه ها گفت: لازم است تا در آغاز سال تحصیلی به یاری دانش آموزان نیازمند بپردازیم و شایسته است که ایرانیان به دیگران بویژه دانش آموزانی که شرایط مالی مناسبی ندارند، کمک کنند.

آیت الله نورمفیدی با گرامیداشت روز جهانی سالمند گفت: اسلام از یکهزار و 400 سال قبل به این موضوع توجه داشته است و احترام به سالمند را تکلیف کرده است.