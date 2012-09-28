موج دوم بیداری اسلامی سبب نابودی استکبار/ جشن های رضوی فرهنگ شد

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله نورالله طبرسی امروز در خطبه های نماز جمعه ساری اظهار داشت: دشمن استکباری باید بداند که ملت های آزاده و بیدار جهان اسلام با ایجاد موج دوم بیداری اسلامی، شکست و نابودی ابرقدرت غرب را به زودی جشن خواهند گرفت.

وی افزود: استکبار جهانی و کشورهای استعمارگر همواره با توطئه افکنی می خواهند ابهت قدرت های اسلامی را در جهان بشکنند.

امام جمعه ساری با اشاره به اینکه استکبار در حالی ایران اسلامی را حامی تروریست در کشورهای جهان قلمداد می کند که به خونخواری و کشتار بی رحمانه کودکان و زنان بیدفاع در سوریه و بحرین می پردازد، تصریح کرد: حکومت های اسلامی در جهان، به زودی زنگ سقوط غرب را در جهان خواهند نواخت.

طبرسی در ادامه با بیان اینکه ملت های اسلامی هیچگاه هتک حرمت به ساحت پیامبر اسلام و اولیای الهی را نمی پذیرند، یادآور شد: دشمن می خواهد با این اقدام، تقدس زدایی را در بین مومنان تقویت کند.

نماینده ولی فقیه در مازندران با اعلام اینکه جشنواره های فرهنگی هنری امام رضا (ع) در کشور به شایستگی برگزار شده است، افزود: هم اکنون وزارت ارشاد و ادارات ارشاد استانها، به خوبی در صدد برگزاری جشنواره های امام رضا بودند.

وی با اشاره به برگزاری موفق جشنواره سراسری نامه ای به امام رضا (ع) در مازندران، گفت: باید مردم استان علویان مازندران با تاسی از منش ها و سیره امام رضا خودداری از حرام و صله رحم را در خود تقویت کنند.

طبرسی افزود: صداقت و راستگویی امام هشتم شیعیان باید سرلوحه زندگانی مردم قرار گیرد.

.

