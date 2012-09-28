به گزارش خبرگزاری مهر،5 کاروان فرهنگی اعزامی به مناطق مختلف در کنار توزیع 70 هزار بسته فرهنگی ، نمایش فیلم های کودک و نوجوان را به صورت سیار برای کودکان این مناطق آغاز کردند.

با توجه به اهمیت جشنواره به کودکان محروم نمایش فیلم برای این کودکان قبل از برگزاری جشنواره فیلم کودک آغاز شده است.

بر پایه این گزارش، کاروان های جشنواره، کودکان مناطق محروم و مرزی 13 استان کشور را از جمله کردستان، خراسان شمالی، خراسان جنوبی، خراسان رضوی، بوشهر، هرمزگان، خوزستان، آذربایجان غربی، اردبیل، آذربایجان شرقی، کرمانشاه، گیلان و مازندران را پوشش می دهند.

در این مناطق کاروان‌ها بیش از 150 سئانس نمایش فیلم و 400 اجرایی نمایش خواهند داشت که در هر کاروان یک گروه نمایشی به اجرای نمایش های شاد و جذاب مربوط به کودکان می‌پردازند.

در همین رابطه جعفر گودرزی مدیر اجرایی بیست و ششمین جشنواره جشنواره فیلم کودک گفت که آثار این رویداد در بیش از 500 سانس برای کودکان و نوجوانان به نمایش در می‌آید.

وی در ادامه متذکر شد: امسال فیلم‌های جشنواره در 200 سئانس در استان اصفهان به روی پرده می‌روند. در 10 استان نیز به صورت همزمان فیلم های جشنواره بیش از 150 سئانس نمایش و در مناطق مرزی نیز توسط کاروان حدود 150 نمایش فیلم به صورت سیار خواهیم داشت.

وی در ادامهافزود: با توجه به این آمار جشنواره فیلم کودک را می‌توان مهم ترین و بزرگ ترین رویداد فرهنگی و هنری کشور دانست جشنواره که امسال بیش از 2 میلیون مخاطب کودک و نوجوان را در بر می گیرد و این آمار قابل قیاس با هیچ رویداد داخلی و حتی خارجی نیست.

وی با اشاره به اینکه 10 روز به آغاز جشنواره فیلم کودک مانده، یادآور شد: استان اصفهان به عنوان مرکز اصلی جشنواره در این ایام رنگ و بوی این رویداد را به خود گرفته و شاهد تنوع گسترده تبلیغات محیطی در این استان هستیم تا به استقبال مهم ترین رویداد سینمایی کشور برویم.همچنین 10 سالن نمایش فیلم در این استان از نظر کیفی تجهیز شده و این سالن‌ها آماده‌اند تا آخرین محصولات کودک و نوجوان سینمای کشور را به گونه ای مطلوب به نمایش درآورند.