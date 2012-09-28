  1. استانها
  2. یزد
۷ مهر ۱۳۹۱، ۱۳:۲۱

جوکار:

تاخیرهای 6 ساعته در فرودگاه یزد سبب نارضایتی مردم شده است

تاخیرهای 6 ساعته در فرودگاه یزد سبب نارضایتی مردم شده است

یزد - خبرگزاری مهر: رئیس مجمع نمایندگان استان یزد از تاخیرهای شش ساعته در فرودگاه یزد ابراز نارضایتی کرد و گفت: این این تاخیرهای طولانی سبب نارضایتی مردم شده است.

محمدصالح جوکار در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: تاخیر در پروازها باعث نارضایتی مردم شده و این نارضایتی ها به بدنه جامعه ضربه می زند.

وی افزود: متاسفانه تاخیر در پروازهای استان یزد زیاد شده و گاهی با تاخیرهای پنج تا شش ساعته انجام می شود که این زیبنده شهر یزد نیست.

جوکار ادامه داد: مردم از ما درخواست پیگیری کردند و ما نیز از مسئولان فرودگاه استان یزد درخواست داریم این انتقاد را به اطلاع مسئولان کشوری برسانند.

نماینده مردم یزد و صدوق در مجلس شورای اسلامی گفت: همه این تاخیرها دلیل تحریم نیست و منشا اصلی آن بی نظمی و عدم مدیریت صحیح در برخی از شرکت های هواپیمایی است.

کد مطلب 1707050

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها