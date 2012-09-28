نهادهای بین المللی از تکرار حرمت شکنی ها جلوگیری کنند

به گزارش خبرنگار مهر، نمازگزاران شهرهای مختلف استان پس از اقامه نماز دندان شکن جمعه، با سردادن شعارهایی در محکومیت اهانت به ساحت مقدس پیامبر اسلام (ص)، خواستار برخورد سریع و صریح با حرمت شکنان شدند.

این افراد همچنان در گفتگو با خبرنگاران مهر در شهرهای استان گفتند: وجدان های بیدار و انسانهای آزادیخواه جهان شاهد هستند که دولت های مدعی آزادی و حقوق بشر چگونه با رفتار حرمت شکنانه و تجاوز آشکار لشگرکشی به حریم دیگر کشورها حقوق مسلم دیگر انسانها را زیرپا گذاشتند.

یکی از راهپیمایان ساروی با ابراز انزجار از اقدام اهانت آمیز به ساحت مقدس پیامبر، اظهار داشت: استکبار جهانی و صهیونیسم بین الملل و کشورهای استعماری پس از شکست فضاحت بار در توطئه های مختلف علیه اسلام عزیز و نظام مقدس جمهوری اسلامی به خیال خام خویش از طریق هنرمندان بی هنر با نمایش فیلم موهن قصد دارند رسوایی و شکست های مفضتحانه خود را مخفی کنند.

راهپیمایان ساروی ضمن طی کردن مسیر میدان شهدا تا میدان ساعت ساری نیز در این حماسه حضور تاکید کردند: امت اسلامی به خوبی دریافته است که این انواع اقدامات سخیف در کنار دیگر توطئه ها و جنایت های استعماری از سر عجز و استیصال جهبه کفر و شرک بوده و نشان دهنده این بوده که قدرت شیطانی و پوشالی استکباری به سقوط نهایی و آخر خط خود نزدیک تر شده است.

مردم ولایتمدار مازندران پس از راهپیمایی عظیم در بیانیه ای آوردند: بار دیگر ملت وفادار استان خواستار محاکمه و مجازات دست اندرکاران این جنایت شنیع در دادگاههای بین المللی هستیم و از خداوند متعال عاجزانه می خواهیم بساط کفر و شرک را برچینند و جهان را از لوث وجود ناپاکان، پاک کنند.

