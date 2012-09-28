آخرین وضعیت اعزام هیمالیا نوردان لرستانی/ تیم در کمپ ماناسلو مستقر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سید آرش قیاسیان در این رابطه اظهار داشت: نفرات اعزامی استان‌ لرستان به منظور انجام مراحل هم‌هوایی، دیروز تا ارتفاع ۵۲۰۰ متری کوه ماناسلو پیش رفته و مجدد به کمپ اصلی بازگشته‌اند.

وی در ادامه بیان داشت: این تیم قصد دارد از روز شنبه در صورت مساعد بودن شرایط مرحله‌ اصلی هم هوایی خود را تا کمپ ۳ انجام دهد.

قیاسیان اظهار داشت: در تیم پنج نفره اعزامی به سرپرستی جلال چشمه‌قصابان نماینده فدراسیون، چهار کوه‌نورد لرستانی به نام‌های محمد لک، محمد حسینی، مجید نعمت‌الهی و محسن یاراحمدی حضور دارند.

این تیم هفته گذشته کشورمان را به منظور صعود به قله‌ 8163 متری ماناسلو در سلسله جبال هیمالیا به مقصد نپال ترک کرده‌اند.

همایش گرامیداشت 36 شهید ورزشکار الیگودرز برگزار شد

به مناسبت هفته دفاع مقدس، همایش گرامی‌داشت 36 شهید ورزشکار الیگودرز با تلاش بسیج ورزشکاران، سپاه پاسداران و اداره ورزش و جوانان شهرستان الیگودرز برگزار شد.

مدیر کل ورزش و جوانان لرستان در این همایش که در سالن سیمرغ فرهنگ و ارشاد اسلامی الیگودرز برگزار شد با اشاره به رشادت‌های رزمندگان کشورمان طی 8 سال دفاع مقدس گفت: ورزشکاران کشورمان باید با الگوبرداری از شهیدان در همه‌ عرصه‌ها، پهلوانی را بر قهرمانی مقدم دانسته و رهروی شایسته برای شهدای کشورمان باشند.

فرهاد نیکوخصال با اشاره به حماسه‌های 36 شهید ورزشکار الیگودرز از جمله برادران میرشاکی و ارسلان گودرزی، افزود: باید همواره در زنده نگه‌داشتن نام و یاد این شهدای گرانقدر که از ورزشکاران برجسته الیگودرز و لرستان بوده‌اند، کوشا باشیم.

وی همچنین از فعالیت خوب سپاه ناحیه الیگودرز در احداث 8 سالن ورزشی در این منطقه تقدیر و تشکر کرد.

برکناری مسئولان هیئت‌های ورزشی ضعیف لرستان

مدیر کل ورزش و جوانان لرستان از برکناری مسئولان هیئت‌های ورزشی ضعیف این استان خبر داد.

فرهاد نیکوخصال اظهار داشت: قصد داریم روسای چند هیئت که عملکرد ضعیفی دارند را برکنار و به جای آنها افراد تازه‌نفس را جایگزین کنیم.

وی هیئت‌های ضعیف استان را حدود 6 هیئت عنوان کرد و ادامه داد: اگر در هر هیئتی مشاهده شود که کم‌کاری صورت می‌گیرد، بیشک در این هیئت تغیرات ایجاد می‌کنیم.

نیکو خصال در ادامه به بحث نام‌گذاری اماکن ورزشی در استان اشاره کرد و افزود: برای این کار یک کمیته ویژه داریم و اولویت اول نامگذاری، شهدای ورزشکار است.

نیکو خصال با اشاره به ورزشکاران سازمان یافته، عنوان کرد: حدود 25 هزار ورزشکار تحت پوشش بیمه ورزشی هستند که در آینده سعی داریم شمار آنها را به 50 هزار نفر برسانیم.

پایان مسابقات تنیس روی میز نوجوانان کشور در خرم‌آباد

مسابقات تنیس روی میز دسته برتر نوجوانان کشور در خرم‌آباد با برتری دو پینگ‌پنگ‌باز تهرانی پایان یافت.

در این مسابقات مهدی دارستانی و محمد حسین بشیری هر دو از تهران مقام‌های اول و دوم و علی‌رضا رهنما از آذربایجان شرقی بر سکوی سوم رقابت‌ها ایستادند.

همچنین متین حیدری از کردستان، محمدرضا حنطه از اصفهان، محمد نظری از لرستان، مهدی ثابت از فارس، محمد باباجانیان از مازندران، علی نظری از لرستان، مهدی حبیبی از فارس، امیرحسین عباس‌پور از خراسان جنوبی، مهدی نصیری از خوزستان، علی بخشی از فارس، میلاد بهروزیان از خراسان جنوبی، امیر حسین رزاق‌نیا از مازندران و امیرارسلان خلیلی از خوزستان به ترتیب مکان‌های چهارم تا شانزدهم این پیکارها را از آن خود کردند.

شایان ذکر است در پایان رقابت‌های دسته برتر به نفرات اول تا سوم مدال و حکم قهرمانی اهدا شد.