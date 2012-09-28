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۷ مهر ۱۳۹۱، ۱۳:۳۷

حجت الاسلام کازرونی:

تجمع 20 هزار نفری بسیجیان استان البرزی نشان اقتدار و قدرت در برابر تهدیدات دشمنان است

تجمع 20 هزار نفری بسیجیان استان البرزی نشان اقتدار و قدرت در برابر تهدیدات دشمنان است

کرج – خبرگزاری مهر: امام جمعه کرج گفت: تجمع 20 هزار نفری بسیجیان استان البرز نشان اقتدار و قدرت در برابر تهدیدات داخلی و خارجی دشمنان اسلام است.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محسن کازرونی در خطبه های نماز جمعه این هفته کرج که در مصلای این شهر برگزار شد، اظهار داشت: تجمع 20 هزار نفری بسیجیان استان البرز نشان اقتدار و قدرت در برابر تهدیدات داخلی و خارجی دشمنان اسلام است.

وی ادامه داد: امروز بسیجیان استان البرز به منظور نشان اقتدار، وحدت، آمادگی و محکوم کردن هتک حرمت به ساحت مقدس پیامبر اقدام به تجمع 20 هزار نفری کردند.

نماینده ولی فقیه و امام جمعه کرج افزود: هتک حرمت به ساحت مقدس پیامبر(ص) عمل شنیع است که ناتوانی و عجز دشمنان اسلام را می رساند.

حجت الاسلام کازرونی تصریح کرد: دشمنان اسلام زمانی که دیده اند توطئه هایشان بی اثر است و در برابر اسلام ناتوان هستند
اقدام به توهین کرده اند.

نماینده ولی فقیه و امام جمعه کرج اظهار داشت: این عمل پست دشمنان امروزه با خشم مسلمان جهان روبرو شده است.

وی با اشاره به انتصاب عربیان به عنوان استاندار جدید البرز، اضافه کرد: در آینده شاهد سرعت گرفتن آهنگ رشد و توسعه استان خواهیم بود.
 

کد مطلب 1707064

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