تجمع 20 هزار نفری بسیجیان استان البرزی نشان اقتدار و قدرت در برابر تهدیدات دشمنان است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محسن کازرونی در خطبه های نماز جمعه این هفته کرج که در مصلای این شهر برگزار شد، اظهار داشت: تجمع 20 هزار نفری بسیجیان استان البرز نشان اقتدار و قدرت در برابر تهدیدات داخلی و خارجی دشمنان اسلام است.



وی ادامه داد: امروز بسیجیان استان البرز به منظور نشان اقتدار، وحدت، آمادگی و محکوم کردن هتک حرمت به ساحت مقدس پیامبر اقدام به تجمع 20 هزار نفری کردند.



نماینده ولی فقیه و امام جمعه کرج افزود: هتک حرمت به ساحت مقدس پیامبر(ص) عمل شنیع است که ناتوانی و عجز دشمنان اسلام را می رساند.



حجت الاسلام کازرونی تصریح کرد: دشمنان اسلام زمانی که دیده اند توطئه هایشان بی اثر است و در برابر اسلام ناتوان هستند

اقدام به توهین کرده اند.



نماینده ولی فقیه و امام جمعه کرج اظهار داشت: این عمل پست دشمنان امروزه با خشم مسلمان جهان روبرو شده است.

وی با اشاره به انتصاب عربیان به عنوان استاندار جدید البرز، اضافه کرد: در آینده شاهد سرعت گرفتن آهنگ رشد و توسعه استان خواهیم بود.

