توضیحات جدید درباره ماجرای وام 21 میلیاردی/ حرفهای زیادی برای گفتن دارم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان بازرسی کل کشور، حجت‌الاسلام مصطفی پورمحمدی چهارشنبه شب با حضور در مسجد انصار الحسین(ع) خیابان پیروزی تهران با تبریک و گرامیداشت ایام دفاع مقدس و ولادت امام رضا(ع) گفت: روزهایی که پشت سر می‌گذاریم، روزهای مهمی است و حوادث مهمی نیز در این ایام در جریان است. آنچه در جهان اسلام مشاهده می‌کنیم یک خودباوری، اعتماد به نفس و بازگشت به خود است.

وی افزود: خداوند به لطف و عنایت خودش بر ملت ما منت گذاشت و پیام انقلاب اسلامی بعد از سه دهه و نیم تلاش، ایثار و پشت کار و ایثارگری و مقاومت ما، سرزمین‌های دیگر را فتح می‌کند. اکنون پیام انقلاب اسلامی در دنیا شنیده می‌شود. انسان‌های زیادی به حقیقت انقلاب و ارزش‌هایی که ملت ما پدید آورده‌اند، پی برده، آگاه شده و مسیر ما را طی می‌کنند. البته می‌دانیم که هنوز فاصله زیاد است. هم ما با آرمان‌های خود فاصله زیادی داریم و هم آنان با ما فاصله دارند ولی مسیری که تعقیب شده است مسیری بسیار ارزشمند و نورانی است.

پورمحمدی با اشاره به دشواری‌های ملت ایران برای رسیدن به جایگاه فعلی گفت: ملت ایران خیلی فشارها را تحمل کرده است؛ خیلی سختی‌ها بر او تحمیل شد، ولی خدا به انسان‌های صابر اجر بی‌اندازه و بی‌حد عنایت می‌کند. درست است که ملت ایران سه دهه و نیم خیلی سختی کشید، فشارهای زیادی را تحمل کرد و بسیاری از عزیزان ما شهید شدند، اما وقتی پشت سر خود را می‌بینیم، شاهد دورانی پر افتخار هستیم.

ملت ایران در راه دفاع از ارزش‌های خود مشکلات را تحمل می‌کند

وی خاطرنشان کرد: درست است از بابت از دست دادن شهدای عزیزمان داغ دیده‌ایم ولی این داغ، شیرین و افتخار آمیز است. ملت ما در راه دفاع از ارزش‌های خود سختی‌ها و مشکلات را تحمل می‌کند. الآن شاهدیم نه تنها در جهان اسلام بلکه در سراسر جهان، مسلمانان احساس افتخار می‌کنند. خاطرمان هست که قبل از انقلاب کسی که می‌خواست به آداب اسلامی رفتار کرده و لباس بپوشد تحقیر می‌شد ولی امروز دختران مسلمان با افتخار در غرب پوشش اسلامی را انتخاب کرده و به خاطر ایستادگی‌شان بر حجاب اسلامی از دانشگاه و ادارات اخراج شده و از این بابت افتخار می‌کنند. این عزتی است که نظام اسلامی ‌به مسلمانان و خداپرستان داده است و کسی نمی‌تواند عدد و رقمی به آن بدهد.



انقلاب ایران دروغ و فریبکاری غرب را برملا کرد

پورمحمدی در بخش دیگر از سخنان خود با اشاره به تولید فیلم آمریکایی-اسرائیلی علیه پیامبر اعظم(ص) گفت: آنان همیشه تظاهر می‌کردند که جامعه آن‌ها انسانی است و ما ضد حقوق بشر رفتار می‌کنیم؛ ولی امروز خودشان تمام حقوق انسانی را زیر پا گذاشته و اقدام به تولید و حمایت از سازندگان این فیلم موهن کردند.

وی ادامه داد: واقعیت این است که امروز آن‌ها از ملت ایران احساس خطر می‌کنند. آیا از بمب اتمی ملت ایران احساس خطر می‌کنند؟! ما می‌گوییم دنبال بمب اتمی نیستیم؛ حتی خودشان هم می‌گویند سه، چهار سال بعد ممکن است ایران به بمب اتمی دست یابد؛ پس از چه احساس خطر می‌کنند؟! آیا از اقتصاد ما هراس دارند؟! خیر. غرب از فرهنگ، دین، اخلاق و انسانیت ما می‌ترسد. غرب می‌بیند که انسانیت ما در دنیا مطرح می‌شود. غرب شاهد است همان مواردی که ملت ایران را به آن متهم می‌کرد، مانند نقض حقوق زنان، امروز در جامعه خودش ترویج پیدا کرده است. امروز بیشترین گروندگان اروپایی و امریکایی به اسلام زنان تحصیل‌کرده و دانشگاهی هستند. انقلاب و امام(ره) و رزمندگان ما دروغ و فریبکاری غرب را برملا کرده‌اند. این مسئله که دولت مردان غربی، دروغ گویان بزرگ تاریخ هستند برای همه ملت‌های دنیا روشن شده است.



اخلاق برای همه و به خصوص برای سیاستمداران است

وی افزود: ملت ایران باید آگاه باشد که چه کار بزرگی کرده است. امروز وضعیت دنیا به چه صورت است. اگر امروز ملت ایران تحریم می‌شود باید بداند چه اتفاقی در دنیا افتاده است. دشمن با اساس دیانت ما مشکل دارد و از همین رو، چنین رفتار موهنی با پیامبر(ص) می‌کند. آنان چون ما را سربازان استوار این مسیر دیده‌اند، اقدام به توهین به پیامبر(ص) کردند. آنها دیدند با رخداد انقلاب اسلامی، جایگاه پیامبر(ص) ما والاتر شد؛ اسلام و ارزش‌های اسلامی اوج گرفت و اخلاق به عنوان یک ارزش واقعی در دنیا مطرح ‌شد.

پور محمدی ادامه داد: آنها می‌گفتند اخلاق، اختصاص به خانه و مراودات شخصی دارد. اما انقلاب اسلامی ایران تأکید کرد، اخلاق برای همه و به خصوص برای سیاستمداران است و سیاستمداران نباید فریبکاری کنند. ما اگر می‌گوییم مردم حق دارند، در عمل هم صادقانه حرف مردم را قبول ‌کنیم. اینکه امام(ره) می‌گفت، من یک موی این کوخ‌نشینان را به صد کاخ‌نشین نمی‌دهم، براستی صادقانه سخن می‌گفت. امام(ره)، با سخن و عمل خود، سیاست صادقانه علوی را مطرح کرد.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به تحریم‌های غیرقانونی غرب علیه ملت ایران گفت: در این شرایط باید ایستادگی کرد. خداوند به ما امر کرده که جا نزنیم و عقب نکشیم. دلیلی وجود ندارد ملت ایران ترسیده و مقهور حرف‌های دشمنان شود. توصیه بعدی خداوند به ما در برابر دشواری‌ها و سختی‌ها این است که درست عمل کنیم. اگر دشمن دروغ می‌گوید نباید ما دروغ بگوییم. اگر دشمن خدعه کرده و ظلم می‌کند، ما خدعه نکرده و ظلم نکنیم. اگر دشمن از راه‌های پلید ورود پیدا می‌کند، ما از راه‌های ناصواب وارد نشویم.



در شرایط امروز کشور مدیران باید وعده‌های درست به جامعه بدهند

وی ادامه داد: در شرایط فعلی کشور هر کس باید به وظیفه خود عمل کند. مدیران نیز باید به وظیفه خود خوب عمل کنند. مدیران باید از تمام ظرفیت‌های موجود، برای کمک و رفع مشکلات مردم استفاده کنند. مدیران باید وعده درست به مردم و جامعه بدهند. مدیران باید تمام ایده‌های کارشناسی کشور را به کار بگیرند. نه اینکه بگویند به نظر من یا به ذهن جمع ما این طور می‌آمد.

پور محمدی خطاب به مدیران ارشد کشور گفت: شما عده محدود هستید اما در کشور ما برای یک رشته کارشناسان زیادی وجود دارد. بروید دنبال نظر این کارشناسان و نگویید به نظر ما عده محدود این آمد. نباید این طور باشد که هرچه به ذهن من به عنوان رئیس یک سازمان رسید، همان را مطلقاً درست بدانم و بر مبنای آن عمل می‌کنم. این نشان می‌دهد تقوای مدیریتی نیست. خدا به پیامبر(ص) خود فرمود: تو نیز در امور جامعه و مردم باید مشورت کنی. حضرت امیرالمؤمنین(ع) نیز فرمود هر کس به رای خود عمل کند از بین رفته و امور را خراب می‌کند و فاسد می‌شود.



نباید در ادارات کار مردم را به امروز و فردا سپرد

پورمحمدی با تأکید بر پیشرفت امور بر اساس نظرات کارشناسی گفت: هر کس بگوید تیم من این طور فکر می‌کند و باید طبق آن عمل کرد، اشتباه کرده است. مدیر باید از نظرات کارشناسی برای انجام درست امور استفاده کند. این می‌شود تقوای مدیر. تقوای کارمند هم این است که اگر می‌تواند کار مردم را الآن راه بیندازد و به ده دقیقه دیگر موکول نکند. نباید در ادارات کار مردم را به امروز و فردا سپرد. بنابراین در شرایط امروز که دشمن تلاش می‌کند به ملت ایران ضربه بزند، راه حل این است که اول مقاومت کنیم و دوم، تقوا پیشه کنیم. اگر به توصیه خدا در این زمینه عمل کنیم، قرآن وعده داده است که دشمن نمی‌تواند به ما ضربه بزند.



مقاومت راه نجات از کید دشمنان است

وی گفت: امروز هم وضع چنین است. اگر امروز می‌خواهیم از کید دشمنان نجات پیدا کنیم، همان طور که مقام معظم رهبری فرمودند باید مقاومت را پیشه کنیم. اگر در عرصه اقتصاد به ما فشار می‌آورند، اقتصاد مقاومتی را اجرایی کنیم. در عرصه‌های دیگر هم باید مقاومت، هوشمندی، صدق و فراست از خود نشان دهیم. این‌ها را باید در عمل نشان بدهیم و اگر مقاومت کنیم، پیروزی از آن ما است.



اگر بنا باشد ما حرف بزنیم، حرف‌های زیادی برای مطرح کردن داریم

رئیس سازمان بازرسی کل کشور در بخش دیگر از سخنان خود به سؤال یکی از حاضران پاسخ گفت.

وی در پاسخ به سؤال یکی از حاضران که گفت «لازم است برای روشن شدن اذهان عمومی ‌راجع به ماجرای 200 میلیارد تومان که معاون اول ریاست جمهوری درباره شما مطرح کردند، توضیح دهید؟» گفت: همیشه همین طور است. اولاً از یک کلاغ به چهل کلاغ می‌رسد. فردی که برای نخستین مرتبه این حرف را زد گفته بود 21 میلیارد تومان حالا به مسجد شما که رسید شد 200 میلیارد تومان. یعنی نقداً ده برابر اینجا افزایش پیدا کرد. البته من ساحت این مجلس را بالاتر از آن می‌دانم که وارد این حوزه‌ها شوم ولی چون سؤال شد ناچارم توضیحی ارائه کنم.

وی ادامه داد: آیا در مملکت وام دادن آن هم به محتاجین طبق قانون جرم است؟! پس این همه مؤسسات و صندوق‌هایی که وام می‌دهند مرتکب جرم می‌شوند. بنده زمانی که در وزارت کشور مسئولیت داشتم عده‌ای برای اینکه به بخشی از کارمندانی که عمدتاً ضعیف و جزو کارمندان شرکتی محسوب می‌شدند وام بدهند، نزد من آمده و اعلام کردند که قصد خرید زمینی دارند تا در آن مسکنی برای اعضای تعاونی تهیه کنند. آنان اعلام کردند طبق قانون، وزیر می‌تواند با وام دادن به تعاونی مسکن موافقت کند. من اعلام کردم بروید قانون را بیاورید. طبق ماده 17 قانون تعاون، هر سازمانی اگر منابع مالی داشته باشد می‌تواند برای تهیه مسکن کارکنان خود وام قرض‌الحسنه کوتاه مدت بدهد.

پورمحمدی گفت: من پس از آنکه از صحت قانون اطمینان پیدا کردم پرسیدم که آیا بودجه این کار را داریم؟ گفتند ما سراغ فلان معاونت وزارت‌خانه رفته و آن معاون گفته است می‌تواند چند ماه این پول را در اختیار آنان قرار دهد. من گفتم چند نفر هستید، آنها اعلام کردند، سه هزار و سیصد نفر عضو این تعاونی هستند. گفتند ما 21 میلیارد تومان پول می‌خواهیم تا یک قطعه زمینی را خریده و بعد از آنکه اعضا پول خود را دادند این پول را تسویه کنیم. من نامه‌ای به آن معاونت نوشته و اعلام کردم طبق قانون و مقررات و بعد از بررسی، چنانچه امکانش بود، این مبلغ را به عنوان وام کوتاه مدت سه تا چهار ماهه به تعاونی مسکن کارکنان بدهید.

پورمحمدی افزود: این وام پرداخت شد و سه ماه بعد مجدد نزد من آمدند و اعلام کردند که خرید زمین به طول انجامید و ما نمی‌توانیم این پول را طی این چهار ماه به وزارت‌خانه پرداخت کنیم و تقاضای چند ماه دیگر کردند. ما نیز نامه‌ای به آن معاونت نوشتیم و گفتیم اگر می‌توانید سه ماه دیگر به کارکنان مهلت بدهید و این کار را اجرا کنید. تمام این مسیر کاملاً قانونی بود. بعد از سه ماه دوم، ما از این وزارت‌خانه بیرون آمدیم؛ یعنی بیرونمان کردند؛ اخراجمان کردند. حال مسئولیت من چیست؟! مگر تمام تعهدات قانونی که یک مقام کشور می‌دهد، نباید مقام بعدی بپذیرد؟! شما از بانک وام می‌گیرید و پس از مدتی، رئیس بانک تغییر می‌کند؛ آیا شما می‌توانید پول بانک را بخورید و به بانک پس ندهید؟! آیا درست است در نظام ما از یک طرف، ادعای دین‌داری و تقوا کنیم و بعد بگوییم آقایی آمد 21میلیارد تومان را به صورت غیرقانونی از وزارت‌خانه‌اش خارج کرد و هنوز بعد از چهار سال پس نداده است؟! این اخلاق دشمنان ما است؛ دشمنان ما از این روش و اخلاق استفاده می‌کنند. چرا تهمت، دروغ، افترا گناه کبیره است؟! برای اینکه بسیار زشت و ناروا است. چرا این طور حرف زده می‌شود؟! چرا از اخلاق دشمنان اسلام و انسانیت برای ضربه به رقیب استفاده می‌شود؟!

وی خاطرنشان کرد: همان شب که این ادعا از زبان این مسئول مطرح شد تعاونی وزارت‌خانه اطلاعیه داد مبنی بر اینکه این پول طبق قانون گرفته شده و 11 میلیارد آن نیز به آن وزارت‌خانه پس داده شده است؛ این در حالی است که برای پس دادن بقیه پول کارشکنی شده و خواستار آن شدند که آن مسئول برای حل مشکل اقدام کند.



در راه مبارزه با فساد و فاسدین ایستاده و محکم تر از گذشته می‌ایستیم

رئیس سازمان بازرسی کل کشور با بیان اینکه اگر بنا باشد ما حرف بزنیم، حرف‌های زیادی برای مطرح کردن داریم، گفت: این افراد باید از غضب خدا و بنده خدا که کارش را طبق حق انجام داده و مظلوم واقع شده بترسند. باید این افراد حیا کنند. اینکه به دروغ می‌گویند این پول را بردند و پس هم ندادند واقعا زشت است. اگر شما ریالی از آن پول را دیدید ما هم آن را دیدیم. این موضوع یک دستور اداری بود که ذیحساب دارد و طی آن، برای خانه دار شدن حدود سه هزار نفر از کارمندان محروم وزارت کشور اقدام شد. این‌ها که شعار می‌دهند ما می‌خواهیم مردم را خانه‌دار کنیم چرا این حرف را می‌زنند؟! ما چه شعار می‌دهیم و چه عمل می‌کنیم؟! اخلاق و دیانت ما کجاست؟!

پورمحمدی گفت: ما در حال جنگ با رأس این بداخلاقی‌ها در دنیا یعنی اسرائیل و آمریکای جهان‌خوار هستیم و دوست نداریم در کشور خودمان این بی‌اخلاقی‌ها و بی‌تقوایی‌ها رایج شده و سکه بازار شود. متأسفانه این روزها شاهدیم، به راحتی به هر کس تهمت زده می‌شود و ضد انقلاب هم از این تهمت‌ها هلهله سر می‌دهد. در طی این مدت که تهمت‌ها علیه من مطرح شد تمام شبکه‌های ضد انقلاب جشن گرفتند. اینها خوراک شبکه‌های ضد انقلاب و بی‌دین را فراهم می‌کنند. مبارکشان باشد. نوش جانشان باشد. ولی بدانند که این لقمه‌ها از گلویشان پایین نمی‌رود.

وی با تأکید بر اینکه حق از بین رفتنی نیست، گفت: من هم گفتم در راه دفاع از انقلاب و ارزش‌ها ایستاده‌ام؛ در راه مردم و سلامت نظام اداری ایستاده‌ام. در راه مبارزه با فساد و فاسدین ایستاده و محکم تر از گذشته می‌ایستیم. این حرف‌ها هم که علیه من زده می‌شود تاوان همین ایستادگی‌ام است.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت: شهدای ما هم تاوان همین راه را دادند. ما هم می‌خواهیم از مردم و سلامت این مردم دفاع کرده و با فساد مبارزه کنیم؛ هر قدر می‌خواهند به ما تهمت بزنند. طی این مسیر افتخار ما است، حال هر کس می‌خواهد هر حرفی علیه ما بزند. از خدا می‌خواهیم به ما صبر و تقوا بدهد. انشاء الله خداوند به همه ما صبر و تقوا بدهد که هم دشمنان انسی و هم دشمنان جنی‌مان ناکام شوند.