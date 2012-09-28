به گزارش خبرگزاری مهر، علی فلاحی در این رابطه گفت: کمیته امداد امام خمینی (ره) در راستای فراهم سازی شرایط ازدواج آسان برای فرزندان مددجویان تحت حمایت این نهاد در مناسبت های مختلف اقدام به پرداخت کمک هزینه جهیزیه برای افراد دارای شرایط ازدواج میکند.
وی افزود: در همین راستا کمیته امداد امام خمینی (ره) شهرستان خرم آباد در 6 ماهه نخست سالجاری 267 فقره جهیزیه و هدیه داماد به فرزندان مددجویان تحت حمایت امداد این شهرستان اهدا کرده است.
فلاحی افزود: کمیته امداد شهرستان برای تهیه این 267 فقره جهیزیه و هدیه داماد بالغ بر 2 میلیارد و 100 میلیون ریال هزینه کرده است.
مدیر کمیته امداد امام خمینی (ره) شهرستان خرم آباد عنوان کرد: از دیگر اقدامات کمیته امداد در این راستا برگزاری دوره های آموزشی در سرفصلهای دینی، آموزش مهارت های زندگی و همچنین آموزش دختران در آستانه ازدواج برای جوانان دارای شرایط ازدواج در خانواده های تحت حمایت است.
فلاحی افزود: تمامی افرادی که کمک جهیزیه دریافت می کنند از کلاسهای آموزشی مذکور بهره مند می شوند.
واریز 9 میلیارد ریال مستمری به حساب مددجویان ازنایی
مدیر کمیته امداد امام خمینی(ره) شهرستان ازنا گفت: در پنج ماهه اول سال جاری کمیته امداد این شهرستان بالغ بر 9 میلیارد و 400 میلیون ریال مستمری به حساب مددجویان طرح شهید رجایی و مددجویان عادی واریز کرده است.
بهرام هداوند افزود: در حال حاضر تعداد 3 هزار و 489 خانوار تحت حمایت کمیته امداد ازنا از این نهاد مستمری دریافت می کنند و همچنین از سایر خدمات فرهنگی، درمانی و... این نهاد بهره مند هستند.
وی با اشاره به اینکه هدایت خانواده های نیازمند به سمت توانمندسازی یکی از اهداف مهم کمیته امداد است، گفت: با توجه به اینکه یکی از راههای توانمندسازی خانواده های تحت حمایت ایجاد اشتغال و کسب مناسب برای این عزیزان است، کمیته امداد شهرستان ازنا در این راستا در سال 90 تعداد 464 طرح خودکفایی و اشتغال با اعتباری بالغ بر 22 میلیارد ریال اجرا کرده است.
پرداخت وامهای کارگشایی به مددجویان کمیته امداد خرم آباد
مدیر کمیته امداد امام خمینی(ره) شهرستان خرم آباد از پرداخت وامهای کارگشایی به مددجویان کمیته امداد این شهرستان خبر داد.
علی فلاحی اظهار داشت: یکی از حمایتهای کمیته امداد شهرستان خرم آباد از مددجویان این نهاد پرداخت وامهای کارگشایی به مددجویان کمیته امداد و خانوادههای نیازمند است.
وی با اشاره به اینکه وامهای کارگشایی به منظور حل مشکل فوری مددجویان پرداخت میشود، اضافه کرد: در شش ماهه نخست سال جاری نیز کمیته امداد شهرستان خرم آباد اقدام به پرداخت وام کارگشایی به 780 نفر از جامعه هدف کرده است.
مدیر کمیته امداد امام خمینی (ره) شهرستان خرم آباد تصریح کرد: مجموع مبلغ هزینه شده برای پرداخت وامهای مذکور سه میلیارد و 900 میلیون ریال بوده است.
به گفته فلاحی این وامها از محل اعتبارات کمیته امداد به مددجویان پرداخت شده است.
برپایی 73 پایگاه جشن عاطفهها در شهرستان ازنا
مدیر کمیته امداد امام خمینی (ره) شهرستان ازنا از برپایی حدود 73 پایگاه جشن عاطفهها در این شهرستان خبر داد.
بهرام هداوند با بیان اینکه پایگاههای جشن عاطفهها در معابر، میادین، مدارس و مساجد شهرستان برپا شده است، اضافه کرد: در مساجد شهرستان 13 پایگاه برپا شد.
مدیر کمیته امداد امام خمینی (ره) شهرستان ازنا همچنین پایگاههای جشن عاطفهها در ادارات شهرستان را نیز 8 مورد اعلام کرد و افزود: همچنین 16 پایگاه روستایی نیز در این شهرستان برپا شده است.
وی همچنین تعداد پایگاههای جشن عاطفهها در مدارس را نیز 33 مورد اعلام کرد و افزود: در مجموع امسال 73 پایگاه جشن عاطفهها در این شهرستان برپا شد.
هداوند افزود: امروز جمعه هفتم مهر ماه پایگاههای کمیته امداد در مصلای برگزاری نماز جمعه شهرستان ازنا آماده دریافت کمکهای مردمی از قبیل نقدی و غیر نقدی هستند.
وی افزود: کمکهای جمع آوری شده توسط پایگاههای کمیته امداد به حساب امداد واریز و پس از کسر هزینه های انجام شده برای توزیع بین دانش آموزان نیازمند، مبلغ 70 درصد آن به صورت نقدی و جنسی تحویل آموزش و پرورش و مبلغ 30 درصد باقی مانده تحویل امداد قرار می گیرد.
برپایی 53 پایگاه جشن عاطفهها در شهرستان ازنا
مدیر کمیته امداد امام خمینی(ره) شهرستان چگنی گفت: امسال 53 پایگاه جمع آوری کمکهای مردمی بمناسبت جشن عاطفه ها در این شهرستان برپا شده است.
محمد کردعلیوند گفت: امسال نیز همچون سالهای گذشته همزمان با بازگشایی مدارس، کمیته امداد شهرستان اقدام به جمعآوری کمک برای دانش آموزان نیازمند تحت حمایت این نهاد کرده است.
وی با اشاره به شعار" دانشآموز باوری، دانش آموز یاوری در فرهنگ رضوی" کمیته امداد به مناسبت برگزاری جشن عاطفه ها در سال جاری اظهار داشت: امسال در مدارس، میادین و معابر،مصلاها و مساجد این شهرستان این جشن معنوی برپا شد.
به گفته مدیر کمیته امداد امام خمینی (ره) شهرستان چگنی سال گذشته در قالب جشن عاطفهها مبلغ 130 میلیون ریال کمک مردمی در این شهرستان جمعآوری شد.
