بازداشت 75 هزار فلسطینی از انتفاضه الاقصی تاکنون

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس،"عبدالناصر فروانه" رئیس بخش سرشماری وزارت اسرای فلسطین در گزارشی اعلام کرد که از زمان انتفاضه دوم الاقصی تاکنون 75 هزار نفر توسط رژیم صهیونیستی بازداشت شده اند.
در این گزارش همچنین آمده است : صدها شهروند فلسطینی ساکن کرانه باختری و نوارغزه توسط رژیم صهیونیستی از خانه و کاشانه خود اخراج شده اند.
در ادامه گزارش گفته شده است : از مجموع این اسرا 9 هزار نفر کودک هستند و چهار نفر از اسرای زن نیز در شرایط بسیار دشوار در زندان وضع حمل کرده اند. همچنین بیش از 22 هزار نفر نیز طی این مدت در بازداشت اداری به سر برده اند.
