  1. بین الملل
۷ مهر ۱۳۹۱، ۱۴:۴۸

در گزارشی اعلام شد؛

بازداشت 75 هزار فلسطینی از انتفاضه الاقصی تاکنون

بازداشت 75 هزار فلسطینی از انتفاضه الاقصی تاکنون

وزارت اسرای فلسطین در گزارشی از بازداشت 75 هزار فلسطینی توسط رژیم صهیونیستی از انتفاضه الاقصی تاکنون خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس،"عبدالناصر فروانه" رئیس بخش سرشماری وزارت اسرای فلسطین در گزارشی اعلام کرد که از زمان انتفاضه دوم الاقصی تاکنون 75 هزار نفر توسط رژیم صهیونیستی بازداشت شده اند.

در این گزارش همچنین آمده است : صدها شهروند فلسطینی ساکن کرانه باختری و نوارغزه توسط رژیم صهیونیستی از خانه و کاشانه خود اخراج شده اند.

در ادامه گزارش گفته شده است : از مجموع این اسرا 9 هزار نفر کودک هستند و چهار نفر از اسرای زن نیز در شرایط بسیار دشوار در زندان وضع حمل کرده اند. همچنین بیش از 22 هزار نفر نیز طی این مدت در بازداشت اداری به سر برده اند.

کد مطلب 1707088

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها