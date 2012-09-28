لزوم مطالعه علمی علل اعتیاد/ معرفی یک انجمن موفق ترک اعتیاد

میزان آگاهی جوانان معتاد به عوارض اعتیاد
بخش قابل توجهی از جمعیت کشور ما در مقطع سنی زیر 25 سال قرار دارند، جوانان نیروی سرنوشت ساز و پرانرژی هستند که آینده هر کشوری در گرو تربیت و تکوین شخصیت آنان میباشد، ولی از طرفی دیگر جوانان به خاطر آسیبپذیریشان و عدم آگاهی نسبت به عوارض تجارب جدید سریعتر از دیگر اقشار جامعه ارزشهای اجتماعی را نقض کرده و اصلیترین قربانیان مواد مخدر میشوند.
نگاهی به آمار افزایش روزافزون اعتیاد به مواد مخدر به خصوص اشاعه آن را در نسل جوان نشان میدهد. نسل جوان که باید در جهت سازندگی و پیشرفت جامعه خود شرکت داشته باشند در دام اعتیاد به هدر میروند. از این رو لازم است فعلیتهای علمی را بیشتر متوجه کشف عوامل علنی اعتیاد و درمان و پیشگیری آن بنماییم. در بیان علل و عوامل مهم خانواده نخستین اجتماعی است که فرد با آن ارتباط مییابد و در آن رشد و نمو میکند، از این رو بدون شک نهاد خانواده در تشکیل شخصیت نوجوانان نقش مهمی را ایفا مینماید و اگر گاه این شخصیت گرایش به اعتیاد و مواد مخدر مییابد تاثیر خانواده را نباید نادیده گرفت، از این رو هر قدر تحقیق در این زمینه در کشور ما انجام گیرد بسیار خوب خواهد بود و علتها به خوبی و اثبات شده آشکار خواهد شد.
انجمن معتادان گمنام
معتادان گمنام یک انجمن غیرانتفاعی از زنان و مردانی است که اعتیاد به مواد مخدر مشکل اصلی زندگیشان بوده است. آنها معتادانی هستند که در حال بهبودیاند و اکنون به طور مرتب گرد هم میآیند تا به کمک هم پاکی خود را حفظ نمایند این برنامه یک برنامه پرهیز کامل از هرگونه مواد مخدر است و تنها لازمه عضویت در این انجمن تمایل به قطع مصرف مواد مخدر است.
برنامه این انجمن از اصولی ترکیب شده که بسیار ساده اند و به راحتی میتوان آنها را در زندگی روزمره به کار بست. نکته بسیار مهم این برنامه عملی بودن آن است.
در معتادان گمنام هیچ شرط و شروطی وجود ندارد و به هیچ سازمانی وابسته نیست حق عضویتی ندارد و با هیچ مرجع سیاسی و یا انتظامی ارتباطی ندارد هرگز تحت نظر نبوده و هرکس که مایل باشد بدون در نظر گرفتن سن، مذهب، نژاد و جنسیت میتواند به این انجمن بپیوندد.
برای انجمن مهم نیست که شما چه چیز و چقدر مصرف کردهاید و یا آن را از چه کسی و از کجا خریدهاید، کارهایی که در گذشته کرده ای و دارایی و نداری شما مهم نیست. تنها چیزی که اهمیت دارد این است که شما میخواهید در مورد مشکلاتتان چه بکنید و انجمن چگونه میتواند به شما کمک کند.
یکی از گردانندگان انجمن میگوید: در این جا تازه واردان از همه مهمترند زیرا فقط با در میان گذاشتن آن چه که داریم میتوانیم آن را حفظ کنیم تجربه گروهی نشان داده کسانی که به طور مرتب در جلسات انجمن شرکت میکنند پاک میشوند.
تنها راه جلوگیری از فعال شدن مجدد اعتیاد خودداری از مصرف در همان بار اول است اگر شما هم مثل ما هستید میدانید که مصرف یک بار زیاد هزار بار کافی نیست. مصرف هرگونه مواد مخدر به هر شکلی و یا جایگزین کردن نوع دیگری به جای آن آتش اعتیادمان را دوباره شعله ور میکند.
نظر شما