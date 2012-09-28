لزوم وحدت جهان اسلام در مقابل هتاکی ها/ متفکران غربی عاجز مانده اند

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید یحیی جعفری در خطبه های نماز جمعه این هفته کرمان اظهارداشت: استکبار خود را بسیار ضعیف در تمام طول تاریخ معاصر می بیند و به برخی کارها دست می زند که نشان می دهد آنها به اخر راه خود رسیده اند.

امام جمعه کرمان گفت: اینکه تفکری بخواهد مقدسات را زیر سوال ببرد مانند کسی است که حرفی برای گفتن ندارد و از دروغ پردازی نیز به جای نرسیده و با عصبانیت اقدام به هتاکی می کند.

خطیب جمعه کرمان اظهارداشت: این درحالی است که این روزهای شاهد افزایش موج بیداری اسلامی و در ادامه بیداری همه ملتهای جهان در مقابل افکار مادیگرایانه و دروغ پردازی های غرب هستیم.

وی افزود: این درحالی است که انقلاب ایران به عنوان سرچشمه بیداری ملتهای مسلمان هر روز قوی تر و پیدار تر می شوند و اندیشه های انقلاب بیشتر در بین ملتهای جهان تدوین می شود و غرب در مقابل این مسئله متحیر مانده است و راهکاری برای دفاع از خود ندارد.

وی گفت: غرب در طول سالهای انقلاب هر کاری که توانسته انجام داده است اما در سایه رهبری مقتدرانه انقلاب ایران و پایداری و استقامت مردم دشمن همیشه شکست خورده است.

وی فیلم موهن غرب را که توطئه آمریکا و صهیونیست بود را محکوم کرد و گفت: این اقدام بدون شک به ضرر غرب تمام می شود و وحدت مسلمانان را بیشتر می کند و غرب بجای اینکه به نتیجه دلخواهش برسد به شدت ضعیف شد.