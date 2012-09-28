دوچرخه سواران پرچم نمادین بارگاه حضرت معصومه را به آستان مقدس امام رضا رساندند

به گزارش خبرنگار مهر، مرکز گردشگری علمی، فرهنگی دانشجویان ایران وابسته به جهاد دانشگاهی در راستای فعالیت های علمی و فرهنگی و ارتقاء معنوی و نشاط اجتماعی دانشجویان کشور "تور دوچرخه سواری رایحه کرامت" مابین مسیر شهرهای مقدس قم و مشهد را همزمان با دهه کرامت برگزار کرد.

برپایه این خبر، طی روزهای میلاد مبارک حضرت معصومه(س) و حضرت امام رضا(ع) از تاریخ 28 شهریورماه الی 7 مهرماه یک گروه دانشجویی دوچرخه سوار با حمل پرچم نمادین آستان مقدس حضرت معصومه (س) به آستان مقدس امام رضا (ع) رکاب زده اند.

این گروه در دهه کرامت با عنوان رایحه کرامت حرکت خود را همزمان با میلاد حضرت معصومه(س) از قم آغاز کرده و روز ولادت امام رضا(ع) پس از رسیدن به مشهد مقدس به این سفر خود پایان دادند.

هدف از برگزاری این تور دوچرخه سواری آشنایی دانشجویان با معارف دینی، آداب و رسوم کشور، آشنایی با فرهنگ گردشگری و آشنایی با محیط زیست و همچنین ایجاد پویایی و نشاط در دانشجویان است.