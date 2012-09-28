نیروی انتظامی در برقراری امنیت بیش از پیش تلاش کند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مظفر تاجی در خطبه های این هفته نماز جمعه چناران با اشاره به هفته نیروی انتظامی افزود: برخورد با هنجارشکنان و عاملان بی نظمی و اخلاق و برخورد مناسب انتظارات مردم از نیروی انتظامی است.

وی افزود: همه موفقیت ها و پیشرفت ها در سایه امنیت بوجود می آید و امنیت مهمترین حق شهروندان است.

حجت الاسلام تاجی در بخش دیگری از سخنانش شهادت خبرنگار پرس تی وی را به جامعه رسانه کشور تبریک و تسلیت گفت و افزود: تروریست ها در سوریه حتی به مردم این کشور رحم نمی کنند و سردمداران استکبار باید از حمایت این گروهک ها دست بردارند.

وی همچنین با اشاره به روز سالمندان گفت: جامعه و بویژه نسل جوان به هدایت و ارشاد نیاز دارند تا بتوانند در مسیر صحیح زندگی گام بردارند و سالمندان از این جهت می توانند هدایت کننده باشند.

وی سالمندان را گنجینه هایی از تجارب زندگی دانست و اضافه کرد: سالمندان مشاور نسل جوان و با اندوخته های خود قادرند خانواده و جامعه را یاری دهند.

حجت الاسلام تاجی همچنین با اشاره سالروز ولادت با سعادت امام رضا(ع) به ابعاد شخصیتی ایشان اشاره کرد و گفت: شخصیت علمی امام رضا(ع) در بین ائمه با عنوان عالم آل محمد(ص) شناخته شده و حتی شهادت دادن معاندان در رابطه با عظمت علمی آن حضرت نشان از جایگاه علمی این امام همام دارد.

وی افزود: با توجه به هم عصری امام رضا(ع)با مامون عباسی که از سیاستمداران عصر خود بود، امام با اتخاذ روشی صحیح توانست به بهترین نحو در مقابل سیاستهای شیطانی مامون و عباسیان ابتکار عمل را از آنها بگیرد.