ضرورت توجه مدافعان حقوق بشر به کودکان فلسطینی

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله غلامعلی صفایی‌بوشهری در خطبه‌های امروز نماز جمعه بوشهر با محکوم کردن اهانت به ساحت مقدس پیامبر اکرم(ص)، اظهار داشت: اقدام توهین آمیز یکی از روزنامه‌های داخلی نیز بی‌احترامی و اهانت به رزمندگان بود و امری ناپسند است.

وی به خدمات ارزنده رزمندگان و بسیجیان اشاره کرد و با محکوم کردن توهین به این افراد، ادامه داد: توهین به افرادی که در خدمت نظام هستند عملی نادرست است که همان برخوردی باید با این افراد صورت بگیرد که به با هتاکان به آخرین فرستاده خدا خواهد بود.

امام جمعه بوشهر در ادامه با اشاره به روز همبستگی و همدردی با کودکان فلسطین، خاطرنشان ساخت: جوامع بشری و مدافعان و مدعیان حقوق بشر باید به این موضوع توجه کنند که کودکان فلسطینی ستم‌های بسیار زیادی را متحمل می‌شوند و در سختی به ثر می‌برند.

وی با تاکید بر ضرورت حمایت از کودکان فلسطینی، خواستار توجه مجامع جهانی به این موضوع شد و افزود: گویا شورای امنیت و جامعه حقوق بشری در حمایت از کودکان فلسطینی سخنی نمی‌گویند و رسالتشان دفاع از رژیم اشغالگر و نامشروع اسرائیل است.

آیت‌الله صفایی‌بوشهری روز ناشنوایان را یادآور شد و با تاکید بر ضرورت توجه به مشکلات این افراد، ادامه داد: ناشنوایان باید تنها همین مشکل را داشته باشند و باید شرایط لازم برای اشتغال و خدمات مورد نظر به این افراد داده شود.

پلیس ضامن امنیت در جامعه است



وی در ادامه با اشاره به هفته بزرگداشت نیروی انتظامی و تبریک این ایام، به خدمات ارزنده نیروی انتظامی در راستای گسترش امنیت در سطح جامعه اشاره کرد و بیان داشت: همه باید قدردان افرادی باشیم که برای امنیت ما تلاش می‌کنند.

نماینده ولی فقیه در استان بوشهر خاطرنشان ساخت: پلیس را ضامن و مایه حفظ امنیت، آرامش و آسایش اقشار مختلف جامعه و نقش آفرین در توسعه پایدار دانست و گفت: نیروی انتظامی باید برای پیشرفت فعالیت‌های خود به منظور رضایت خدا و رهبر معظم انقلاب طراحی دانش بنیان داشته باشد.

صفایی بوشهری با اشاره به آغاز هفته سلامت، توجه به حفظ سلامت را یکی از واجبات دینی عنوان کرد و اضافه کرد: سالمندان عزت جامعه هستند و یکی از عواملی هستند که باعث رحمت خداوند به جامعه انسانی هستند.

امام جمعه بوشهر ادامه داد: پدر و مادر گوهرهای گران‌سنگی هستند که باید فرزندان قدر آنان را بدانند و در دوران کهولت سنی از آنان به شیوه‌ای نیکو در جمع خانواده نگهداری کنند و خانه سالمندان آخرین منزلی باشد برای کسانی که خانواده ای ندارند.

وی با تبریک میلاد امام رضا(ع) اظهار داشت: برگزاری جشن‌های "زیر سایه خورشید" با حضور خادمان حرم رضوی و کریمه اهل بیت فضای آکنده از مهر ولایی را در استان بوشهر ایجاد کرد.