هزار سنگریهای آمل خواستار برخورد نهادهای بین المللی با حرمت شکنان شدند

به گزارش خبرنگار مهر، این راهپیمایی پس از اقامه نمازجمعه آمل از مقابل مصلی بزرگ قدس تا میدان 17شهریور این شهرستان برگزار و شرکت کنندگان با شعارهای لبیک یا محمد، لبیک یا رسول الله، مرگ بر استکبار، مرگ بر انگلیس، وای اگر خامنه ای حکم جهادم دهد، ارتش دنیا نتواند جوابم دهد، مسلمان می میرد ذلت نمی پذیردو یا ایها المسلمون اتحدو اتحدو خشم و انزجار خود نسبت به نمایش فیلم توهین آمیز به ساحت مقدس پیامبر گرامی اسلام را نشان دادند.



راهپیمایان آملی در مسیر راهپیمایی با حکم پارچه و پلاکاردهایی که مضامین آنها در محکومت اقدام به پخش فیلم موهن و روزنامه فرانسوی در هتک حرمت به پیامبراسلام، خواستار مداخله مجامع بین المللی و برخرود با عوامل این اقدام های شرم آور شدند.



معاون مرکز تخصصی امام حسن عسکری(ع) آمل درحاشیه این تجمع گفت: ساخت فیلم موهن به ساحت پیامبر گرامی اسلام محکوم بوده و استکبار جهانی درصدد است تا با چنین اقدامی اسلام زدایی کند و از ارزش والای مقدسات در جوامع اسلامی بکاهد که این کارها بیهوده خواهد بود.



حجت الاسلام نورالله براری با اشاره به اینکه مسلمانان در برابر این اقدام ناشایست سکوت نخواهند کرد و پاسخ کوبنده ای را به مستکبران خواهند داد، گفت: سازندگان و حامیان این فیلم موهن باید مورد مجازات قرار گیرند تا دیگر کسی اجازه چنین کاری را به خود ندهد.



وی با بیان اینکه حوزه های علمیه همچون دیگر آحاد ایران اسلامی اعتراض خود را به این حرمت شکنی اعلام می کنند، تصریح کرد: آمریکایی ها و صهیونیست ها در نوک پیکان این حرکت ننگین و نفرت انگیز قرار دارند.



معاون مرکز تخصصی امام حسن عسکری(ع) آمل اضافه کرد: دشمنان باید بدانند که اینگونه اقدامات ضد دینی سبب تقویت جایگاه امت اسلامی در عرصه جهانی خواهد شد و برنامه های ناشایست آنان راه به جایی نخواهد برد.



براری یادآورشد: به یقین رفتار شنیع و گستاخانه نخواهد توانست در برابر موج گسترده بیداری اسلامی و یا در روند روز افزون اقبال مردم دنیا به این پیامبر کوچک‌ترین خدشه ای وارد کند.