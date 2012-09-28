ضرورت ترویج فرهنگ رضوی/ حمله به ایران مساوی با پایان عمر اسرائیل است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید احمد میرعمادی در خطبه های این هفته نماز جمعه در مصلای الغدیر خرم آباد با دعوت مردم به تقوای الهی اظهار داشت: تقوا برکت دنیا و آخرت را به دنبال دارد.

وی با اشاره به فرارسیدن میلاد مسعود امام رضا(ع) بیان داشت: امام رضا(ع) مظهر مکارم اخلاقی و معدن علم و دانش است.

خطیب جمعه خرم آباد با بیان اینکه امام علی بن موسی الرضا(ع) پرچم هدایت و امام انس و جان است، تصریح کرد: امیدواریم بتوانیم از دانش بی کرانه این امام همام بهره ای ببریم.

حجت الاسلام میرعمادی ادامه داد: ما باید فرهنگ رضوی را ترویج و تبلیغ کنیم چرا که این فرهنگ مایه سعادت و خوشبختی ما در دنیا و آخرت است.

صلابت نیروی انتظامی به خاطر برخورداری از سرمایه اجتماعی است

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به آغاز هفته نیروی انتظامی یادآور شد: استقرار نظم و امنیت در جامعه مرهون تلاش، ایثار و فداکاری نیروهای جان برکف انتظامی است.

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد با تاکید بر اینکه نیروی انتظامی در راستای آرامش جامعه و ارتقاء امنیت عمومی به صورت شبانه روزی تلاش می کند، افزود: امروز نیروی انتظامی در جای جای ایران اسلامی مستقر است و تلاش می کند که آسایش و امنیت را برای ملت ایران به ارمغان آورد.

حجت الاسلام میرعمادی با بیان اینکه امسال هفته نیروی انتظامی با شعار "سرمایه اجتماعی اساس اقتدار ماست" برگزار می شود، تصریح کرد: حقیقتا صلابت، اقتدار و قاطعیت نیروی انتظامی به خاطر برخورداری از سرمایه اجتماعی است.

مردم پشتوانه و حامی نیروی انتظامی هستند

وی با اشاره به اینکه مردم پشتوانه و حامی نیروی انتظامی هستند، گفت: مسئله نظم و امنیت مسئله ای نیست که تنها یک نیرو از عهده آن برآید بلکه نیازمند ارتباط تنگاتنگ مردم با نیروی انتظامی است.

خطیب جمعه خرم آباد افزود: مردم با اعتماد به نیروی انتظامی و حمایت از این نهاد باعث موفقیت نیروی انتظامی در برقراری امنیت در جامعه می شوند.

حجت الاسلام میرعمادی با تاکید بر اینکه امروز نیروی انتظامی در ابعاد بسیار وسیع و گسترده ای به نقش آفرینی می پردازد، گفت: اجرای عدالت و قانون در جامعه، مبارزه با اخلال گران، مبارزه با اعتیاد، مبارزه با قاچاق کالا و... از جمله فعالیتهای نیروی انتظامی در کشور است.

وی با تاکید بر اینکه افتخار نیروی انتظامی این است که از حمایت رهبر حکیم و فرزانه انقلاب برخوردار است، یادآور شد: مقام معظم رهبری از نیروی انتظامی به عنوان مجاهدان در راه خدا یاد کرده است.

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد در ادامه با اشاره به اینکه یکی دیگر از افتخارات نیروی انتظامی آن است که به مردم خدمت می کند و از اعتماد آنان برخوردار است، تصریح کرد: انتظار مردم از نیروی انتظامی این است که با اقتدار و صلابت کار کند.

سخنرانی احمدی نژاد بار دیگر افکار عمومی دنیا را متوجه ایران کرد

حجت الاسلام میرعمادی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به سفر رئیس جمهور ایران به نیویورک و حضور در مجمع عمومی سازمان ملل اظهار داشت: سخنرانی آقای احمدی نژاد بار دیگر افکار عمومی دنیا را متوجه ایران کرد.

وی صحبتهای رئیس جمهور پیرامون خواست قاطعانه ایشان برای اصلاح مدیریت جهانی و وضعیت سازمان ملل را پیام اصلی این سخنرانی دانست و افزود: مدیریت جهانی باید به دست انسانهای صالح و کسانی که صلاحیت آن را دارند بیفتد نه آمریکا که هر روز دستش به خون انسانهای بی گناه آلوده است.

خطیب جمعه خرم آباد بیان داشت: صحبتهای رئیس جمهور از زاویه دیگری نیز اهمیت داشت و آن رئیس جنبش عدم تعهد بودن ایران است.

حجت الاسلام میرعمادی با اشاره به اینکه آمریکا، انگلیس و رژیم اسرائیل به عنوان مثلث شر و فساد در جهان فتنه گری و جنایت می کنند، گفت: این مثلث شوم در برابر ملتهای آزادی خواه و استقلال طلب ایستادگی و از دیکتاتورها و تروریستها حمایت می کنند.

هرگونه اشتباه اسرائیل در حمله به ایران مصادف پایان عمر کثیف این رژیم است

وی با بیان اینکه دشمنی این مثلث شوم با ایران نیز به خاطر استقلال طلبی ایران است، ادامه داد: اسرائیل امروز با حمایتهای آمریکا در برابر مردم قهرمان ایران عرض اندام و تهدید می کند.

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد تاکید کرد: اسرائیل باید بداند هرگونه اقدام و اشتباهی و آغاز کوچترین حمله به ایران پایان عمر کثیف این رژیم خواهد بود.

حجت الاسلام میرعمادی با اشاره به اینکه جنگ 33 روزه حزب الله و جنگ 22 روزه حماس قدرت پوشالی این رژیم را معلوم کرد، یادآور شد: رژیم صهیونیستی از هیچ قدرتی برخوردار نبوده و مثل یک خانه عنکبوتی است که تارهایش دنیا را گرفته است.

وی با بیان اینکه اسرائیل هیچ قدرتی ندارد و حرفهای او چیزی جز مزاحمت و سنگ اندازی نیست، افزود: امروز تمام دنیا بر عظمت و قدرت ایران صحه گذاشته اند.