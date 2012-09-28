گزیده خطبه های نماز جمعه شرق و جنوب استان تهران

به گزارش خبرنگاران مهر، میلاد امام رضا(ع) و پایان دهه کرامت، محکومیت مجدد توهین به ساحت پیامبر اعظم(ص)، سخنان رئیس جمهور درسازمان ملل، پایان هفته دفاع مقدس و آغاز هفته نیروی انتظامی از مهمترین محورهای خطبه های ائمه جمعه این شهرستانها بود.

نماینده ولی فقیه در شهرستان و امام جمعه فیروزکوه گفت: سخنرانی رئیس جمهور در مجمع عمومی سازمان ملل متحد، بار دیگر اقتدار و عظمت ایران اسلامی را به منصه ظهور رساند؛ چراکه دشمنان و معاندان نظام از مدت ها قبل با فضاسازی مسموم و تخریب، تلاش خود را برای عدم حضور نماینده سیاسی ایران در مجمع عمومی سازمان ملل متحد آغاز کرده بودند.

ایران اسلامی کانون خبرسازی در جهان است

حجت الاسلام عبدالعلی استیری افزود: امروز ایران اسلامی کانون خبرسازی در جهان است و در این اجلاس تمامی دوربین ها و نگاه ها به سوی رئیس جمهور و سخنان وی بود و این مهم، نشانگر عظمت و اقتدار نظام مقدس اسلامی است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به فرارسیدن سالروز ولادت امام رضا(ع)، بیان داشت: در بررسی زندگانی ائمه معصومین(ع)، مبارزات سیاسی آن بزرگواران مورد غفلت قرار گرفته و به خوبی به آنها پرداخته نشده است.

حجت الاسلام استیری با تقدیر از برگزاری رزمایش "مدافعان حریم ولایت" توسط گردان های "بیت المقدس" و سپاه ناحیه مقاومت بسیج فیروزکوه در سطح خیابان های شهر، ادامه داد: باید هر لحظه آمادگی خود را حفظ کرد تا هر گونه نیت سوء دشمنان را مقتدرانه پاسخ داد.

فتنه‌ گران سودای برهم زدن آرامش جامعه را در سر دارند

نماینده ولی فقیه و امام جمعه پاکدشت گفت: فتنه ‌گران از اقدامات ننگ ‌آور خود در دوران اصلاحات و حوادث پس از انتخابات 88 درس عبرت نگرفته‌ اند و دوباره در سودای برهم زدن آرامش جامعه هستند.

حجت‌الاسلام حسن لزومی با اشاره به اقدام ناشایست روزنامه شرق افزود: فتنه‌ گران و اقمار آنان از اقدامات ننگ‌ آور خود در دوران اصلاحات و حوادث پس از انتخابات 88 درس عبرت نگرفته‌ اند و دوباره در سودای برهم زدن آرامش جامعه و سوء ‌استفاده از آزادی قلم و بیان در فضای ارزشمند آزادی در کشور هستند.

وی تصریح کرد: آنان در تلاش هستند بار دیگر افکار و اندیشه ‌های پوسیده خود را که در راستای ضدیت با نظام اسلامی و آرمان‌های والای امام و شهیدان گرانقدر است، آشکار کنند.

امام جمعه پاکدشت با گرامیداشت هفته نیروی انتظامی، این مجموعه را پرچمدار امنیت در جامعه دانست و افزود: زمانی که در جامعه امنیت احساس شود، دیگر مسائل نیز در کنار آن وجود دارد.

وی با اشاره به اهمیت کار نیروی انتظامی و تأمین امنیت شهرها و روستاها بیان داشت: همه مسئولان باید شرایطی را فراهم سازند که پرسنل نیروی انتظامی در فضایی آرام و بدون دغدغه خاطر به خدمت بپردازند.

نیروی انتظامی باید مظهر دیانت، اقتدار و هوشیاری در جامعه باشد

امام جمعه شهرری اظهار داشت: نیروی انتظامی باید مظهر دیانت، اقتدار و هوشیاری در جامعه باشد.

حجت الاسلام سید علی شاهچراغی از مردم خواست با فعالیت و مأموریت های این نیرو بیشتر آشنا شوند تا قدردان زحمات و فداکاریهای این نیروی خدمتگزار در جامعه باشند.

وی از نیروهای انتظامی کشور نیز خواست تا با قدرت و صلابت بیشتر با مفاسد اجتماعی و به خصوص پدیده شوم بدحجابی و مبارزه با سوداگران مرگ که از مطالبات به حق مردم است، مبارزه کنند.

امام جمعه شهرری در بخش دیگری از خطبه ها گفت: اهانت کنندگان به ساحت مقدس نبی اکرم (ص) در همین آتشی که خودشان برافروختند، خواهند سوخت.

وی افزود: جهان اسلام هنوز در خشم مقدس خود علیه اهانت کنندگان به رسول اکرم (ص) به سر می برد و این آتش خشم در کشورهای غیر اسلامی نیز از ناحیه ادیان دیگر برافروخته شده است.

حجت الاسلام شاهچراغی اظهار داشت: نباید بگذاریم این آتش خشم در برابر اهانت کنندگان به اسلام و پیامبر اکرم (ص) خاموش شود و باید هر روز در یکی از استانها و شهرستانهای کشور راهپیمایی برگزار شود.

اوج استیصال استکبار در حرافی صهیونیست‏ها جلوه‏ گر شده است

نماینده ولی فقیه در شهرستان و امام جمعه دماوند گفت: اوج استیصال استکبار در حرافی صهیونیست‏ها جلوه‏ گر شده است.

حجت ‏الاسلام‏ محمد علاءالدینی افزود: روز گذشته صحن مجمع عمومی سازمان ملل متحد شاهد حرافی ‏های احمقانه نتانیاهو بود و حرف‏های وی مملو از تناقض بود؛ استکبار جهانی در قالب این حرف‏ها از روی استیصال خود را در مقابل چشم جهانیان به افتضاح کشید.

وی تصریح کرد: چندی پیش سردمداران رژیم صهیونیستی در تحلیل‏های خود از فاصله چندهفته ‌ای جمهوری اسلامی ایران با سلاح اتمی سخن به میان آورده بودند؛ حال آنکه روز گذشته نتانیاهو ایران اسلامی را در مرحله سوم دستیابی به تسلیحات اتمی ترسیم و بهار آتی را زمان تجهیز کشورمان به این امکان اعلام کرد.

امام جمعه دماوند افزود: در این میان اذعان آژانس بین‏المللی انرژی اتمی به میزان غنی ‏سازی اورانیوم در ایران، پاسخی به حرافی‏ های بی ‏پایه و اساس نتانیاهو محسوب می‏ شود و از سوی دیگر بالاترین ضمانت در زمینه نبود هدفی برای دستیابی به سلاح هسته ای توسط جمهوری اسلامی، همان فتوای روشن و پرمغز رهبر فرزانه انقلاب است.

وی عنوان کرد: خودداری صهیونیست‏ها از امضای معاهدات آژانس بین‏المللی انرژی اتمی و نپیوستن آنها به کنوانسیون منع اشاعه تسلیحات هسته‏ای با وجود نگهداری 200 کلاهک اتمی در زرادخانه ‏های این رژیم، سند دیگری بر تداوم تناقض‏ گویی نتانیاهو است.