بهترین زمان برای احیاء فریضه برائت از مشرکان فراهم شده است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد علی منتظری موحد در خطبه‌های نماز جمعه شهر قنوات با اشاره به هفته نیروی انتظامی، اظهار داشت: بی‌تردید استقرار نظم و امنیت در کشور مرهون و مدیون ایثارگری و فداکاری پرسنل سخت کوش نیروی انتظامی است.



وی با بیان اینکه نیروی انتظامی تنها نیرویی است که شبانه روز در راه تامین امنیت مردم وخدمت رسانی به جامعه تلاش می‌کند، افزود: هفته نیروی انتظامی فرصت مغتنمی است تا تلاش و فعالیت‌های این عزیزان و آن صلابت و اقتدار و مهربانی پلیس از طریق رسانه‌ها به نمایش گذاشته شود.



مدیر حوزه علمیه شهر قنوات در ادامه به فرمایشات رهبر معظم انقلاب اشاره کرد و گفت: در شرائط کنونی بهترین زمان برای احیاء فریضه برائت از مشرکین فراهم شده است و با اتحادی که بین مسلمین به وجود آمده انشاالله برائت از مشرکین امسال به معنای واقعی اش در حج تحقق پیدا کند.



دشمنان با اصل اسلام مخالف هستند



وی در ادامه با بیان اینکه در نهاد و سرشت آمریکا کینه و دشمنی با اسلام موج می‌زند، افزود: آنها بیشتر از اینکه با انرژی هسته ای ایران مخالف باشند با اصل اسلام مخالف هستند و امروز بیشتر از هر زمانی کینه و دشمنی استکبار علیه اسلام، برملا شده است.



حجت الاسلام منتظری ادامه داد: آمریکا و رژیم اشغالگر قدس بدانند تا اولاد حضرت فاطمه(س) زنده اند اجازه نخواهند داد تا دشمنان به مقدسات و اسلام توهین و جسارت کنند و آتشی که امروز برافروختند یقینا خود در آن خواهند سوخت.



امام جمعه قنوات در پایان سخنان خود به سفر احمدی نژاد به نیویورک اشاره کرد و افزود: حضور رئیس جمهور در سازمان ملل یک بهانه ای است برای بازگو کردن مواضع خود و نظام مقدس جمهوری از تریبون سازمان ملل که به اطلاع مردم دنیا برسد و امید است با عنایت پروردگار دستاوردها و تأثیرات مثبتی در پی داشته باشد.

