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۷ مهر ۱۳۹۱، ۱۵:۵۸

تظاهرات مردم اراک علیه توهین به پیامبر اکرم (ص)

تظاهرات مردم اراک علیه توهین به پیامبر اکرم (ص)

اراک - خبرگزاری مهر: نمازگزاران جمعه اراک با تظاهرات انزجار خود را نسبت به توهین به مقدسات و پیامبر اکرم (ص) نشان دادند.

به گزارش خبرنگار مهر، نمازگزاران جمعه اراک، پس از اقامه نماز با تظاهرات انزجار خود را نسبت به توهین به مقدسات و پیامبر اکرم (ص) نشان دادند.

مردم در این تظارهات با شعارهای مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل تنفر خود را از اقدام توهین آمیز نسبت به ساحت پیامبر اکرم (ص)و ساخت فیلم  و کشیدن کاریکاتورهای توهین آمیزنشان دادند.

آنان درتظاهرات خود خواستار محاکمه و مجازات عوامل پشت پرده و افرادی که به خود اجازه بازی با احساسات بیش از یک میلیارد مسلمان را دادند، داشتند.

تظاهر کنندگان همچنین با شعارهای الله اکبر و لا اله الا الله خود را آماده دفاع از آرمان اسلامی خویش اعلام کردند.

'مرگ بر آمریکا'، 'مرگ بر اسرائیل' و 'آمریکا، اسرائیل این آخرین پیام است سپاه اسلامیان آماده قیام است' سر دادند.

آنان در پایان با تایید قطعنامه ای پنج ماده ای، اقدام هتاکان را محکوم کردند. 
کد مطلب 1707158

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