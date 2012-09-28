راهپیمایی مردم دیر در محکومیت هتک حرمت به پیامبر اعظم

به گزارش خبرنگار مهر، مردم ولایتمدار بندر دیر بعد از اقامه نماز جمعه این هفته با برگزاری راهپیمایی باشکوه و پرشوری هتک حرمت صورت گرفته به پیامبر عظیم الشان اسلام از سوی کارگردان صهیونیست را محکوم کردند.

راهپیمایان دیری با فریادهای "مرگ بر آمریکا"، "مرگ بر اسرائیل" و "کارگردان صهیونیست اعدام باید گردد"، خواستار محاکمه عالمان این عمل قبیح و غیر اخلاقی شدند.

امام جمعه بندر دیر در این راهیپمایی در جمع مردم که از مسجد جامع، محل برگزاری نماز جمعه این شهر تا بلوار شهید بهشتی برگزار شد، ضمن محکوم کردن هتک حرمت صورت گرفته به پیامبر اسلام از حضور حماسی مردم در این راهپیمایی تقدیر کرد.

حجت‌الاسلام حسینی خواستار رسیدگی مجامع جهانی به هتک حرمت صورت گرفته به پیامبر اسلام و توهین‌های صورت گرفته با برنامه‌ریزی‌های قبلی به مسلمانان جهان شد.

وی گفت: اکنون دشمنان اسلام از بیداری اسلامی در سراسر دنیا در هراس است و دچار نوعی یاس و نا امیدی شده است و از طریق مزدوران خود قصد دارد با ضربه زدن به عقاید مسلمان اختلاف افکنی کند.

امام جمعه دیر با اشاره به اتحاد و یکپارچکی واطاعت مردم از مقام معظم رهبری بیان داشت: عده ای در کشور با تبلیغات زودهنگام ریاست جمهوری آینده به دنبال دولت وحدت ملی هستند که با توجه به حرکت مردم پشت سر رهبری نیاز به چنین شعارهایی نیست و باید در این گونه شعارها که از دهان عده ای مسئول بیرون می آید دقت لازم شود.