اکثر پروژه های شهرستان ری تا پایان سال افتتاح می شود

به گزارش خبرنگار مهر، امیر حسین باقرنژاد جمعه در مراسم افتتاح پروژه مسکن مهر ارغوان در حسن آباد فشافویه افزود: پروژه هایی که در هفته دولت قرار بود افتتاح شود به دلیل برگزاری اجلاس سران کشورهای عدم تعهد به این هفته موکول شد.

وی اظهار داشت: افتتاح 50 پروژه با مبلغ 20 میلیارد ریال به بهره برداری خواهد رسید که یکی از این پروژه ها نیز پروژه مسکن مهر 256 واحدی ارغوان است که به عنوان یکی از پروژه های مسکن مهر محسوب می شود.

فرماندار ویژه شهرستان ری با اشاره به تعهد به مردم در ساخت پروژه مسکن مهر تأکید کرد: ما تعهد کردیم که با دستگاه های خدماتی و انسانی این 9 پروژه را تا پایان سال جاری و یا اوایل سال 92 افتتاح کنیم.

رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان تهران نیز در ادامه این مراسم گفت: 37 هزار واحد مسکن مهر در استان تهران داریم که حدود 30 هزار واحد از مرحله اسکلت گذشته و هم اکنون نیز پنج هزار واحد کامل شده داریم.

علی ملکی ادامه داد: 12 هزار واحد در حال ساخت داریم و حدود 6 هزار و 200 واحد نیز در شهرستان ری در حال ساخت است.

وی با اشاره به زمان تکمیل این پروژه ها گفت: ما در تلاشیم که بیشترین پروژه ها تا پایان سال جاری به بهره برداری برسد و با توجه به این که با دو سال تاخیر پروژه های مسکن مهر در شهرستان ری شروع شد، در تلاشیم که زودتر پروژه ها را افتتاح کنیم.

ملکی تأکید کرد: همه ما برای منافع و مصالح مردم کاری را انجام می دهیم و امروز نیز اولین واحد پروژه مسکن مهر ارغوان به صورت نمونه به صاحب این مسکن اهدا می شود.