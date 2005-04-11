بهروز توكلي : شان وجودي " ادبيات معاصر " تعامل با منتقد و استقبال از هر گونه نقد و پرسش است / چرا عده اي " منتقد و پرسشگر مطبوعاتي " را مزاحم خود مي دانند ؟!

اين رمان نويس در گفت و گو با خبرنگار فرهنگ و ادب مهر ، در واكنش به درج اظهارنظري دريكي ازفصلنامه هاي ادبي كه هرگونه اطلاع رساني و نقد ادبيات را به ضررجامعه ي ادبي دانسته و تلاش فرهنگي رسانه ها را در اين خصوص بيهوده خوانده است ، افزود : سالها در اين كشور ، خلق يك اثر ادبي ، به عنوان اتفاق و " خبر " به حساب نمي آمد ، شايد فقط مرگ يك نويسنده يا شاعر در گوشه اي از صفحات روزنامه ها درج مي شد ، اما بعد از انقلاب اسلامي " ادبيات " ما هم مانند ساير رشته هاي فرهنگي و اجتماعي جاي خودش را در رسانه ها باز كرد و به جرات مي توان گفت كه نيمي از توفيق حوزه ي ادبيات ، به خاطر حمايت رسانه اي و نقد مشفقانه آن در عرصه ي مطبوعات است ، حالا چه اتفاقي افتاده كه عده اي مي خواهند دوباره به " ديروز " برگرديم ؟



بهروز توكلي كه داستان " ناردانا " را نوشته است ، تصريح كرد : بر هيچ كس پوشيده نيست كه شان وجودي " ادبيات معاصر " تعامل با منتقد و استقبال از هر گونه نقد و پرسشگري است و در صورت متوقف شدن نقد و پرسشگري كه بخشي از اين تكليف ، بر عهده ي رسانه هاي ماست ، بدون ترديد ادبيات ضربه خواهد ديد . من نمي دانم چرا عده اي " منتقد و پرسشگر مطبوعاتي " را مزاحم خود مي دانند ؟!