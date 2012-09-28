به گزارش خبرنگار مهر، ائمه جمعه شهرستان‌های اصفهان در خطبه های این هفته نماز پیرامون مسائل مختلفی همچون سفر رئیس جمهور ایران به آمریکا و سخنرانی وی و نیز اهانت به پیامبر اکرم (ص) سخنرانی کردند که در ادامه می خوانید.

ملت ایران در رساندن پیام انقلاب اسلامی به جهانیان موفق بوده است



حجت‌الاسلام علی احتشام در خطبه‌های نماز جمعه کاشان با اشاره به نهمین سفر رئیس جمهوری ایران به آمریکا برای حضور در مجمع عمومی سازمان ملل اظهار داشت: آخرین سفر احمدی‌نژاد به عنوان رئیس جمهوری ایران به آمریکا و حضور در مجمع عمومی سازمان ملل برای دشمنان اسلام و انقلاب اسلامی اتمام حجت بود و بار دیگر مواضع روشن جمهوری اسلامی را برای جهانیان بیان کرد.

وی تصریح کرد: سخنان رئیس جمهور در مجمع عمومی سازمان موجب شد تا سران کشورهای دیگر نیز در سخنرانی‌های خود، سخنان رئیس جمهوری ایران و ملت انقلابی ایران را تکرار کنند.

امام جمعه موقت کاشان یادآور شد: اگر امروز سران کشورهای جهان نیز بر اهداف نظام اسلامی ایران در سخنرانی‌های خود در سازمان ملل صحه گذاشتند به معنای این است که ملت بزرگ ایران در رسانیدن پیام انقلاب اسلامی به جهانیان موفق بوده است.

وی ادامه داد: این پیروزی ملت ایران در جهان همراه با سختی‌ها و مشقت‌های فراوانی بوده است و به این سادگی به دست نیامده که با تهدیدهای پوچ و توخالی و تحریم‌های دشمن تسلیم شود آن را از دست بدهد.

احتشام همچنین عدم اشاره رئیس جمهوری به برگزاری مانور نظامی آمریکا در خلیج فارس را نشانه بی‌اهمیت دانستن این مانور در برابر قدرت نظامی جمهوری اسلامی دانست.

امام جمعه موقت کاشان در ادامه توهین به پیامبر اسلام (ص) را محکوم کرد و گفت: جریحه‌دار کردن قلب 1.5 میلیارد مسلمان جهان به خاطر سیلی است که دشمن از اسلام خورده است.

وی، هدف دشمن از ساخت فیلم موهن نسبت به پیامبر اکرم (ص) را کوچک کردن و از بین بردن قداست و پاکی دین اسلام دانست و متذکر شد: آنها با بیداری اسلامی و گسترش آن در جهان از اسلام ضربه خورده‌اند و هدف دشمنان تنها پیامبر اکرم (ص) نبوده بلکه تمام انبیای الهی است.

اقتدار و هوشیاری از مهم‌ترین خصوصیات نیروی انتظامی است



حجت‌الاسلام سیف‌الله یعقوبی در خطبه‌های نماز جمعه شهرضا با اشاره به اهمیت توجه به اقشار کم در آمد جامعه گفت: طی روزهای گذشته افراد زیادی به بنده مراجعه کرده‌اند و درخواست کمک هزینه جهت تحصیل فرزندان خود را داشته‌اند و موجب نگرانی است که این افراد با گذشت یک هفته از شروع سال تحصیلی جدید هنوز نتوانسته‌اند فرزندان خود را راهی مدرسه کنند.

وی با اشاره به عملکرد مناسب نیروی انتظامی در راستای ایجاد امنیت اجتماعی بیان داشت: رهبر معظم انقلاب سه معیار دیانت،اقتدار و هوشیاری را از مهم‌ترین خصوصیات نیروی انتظامی برشمرد.

نماینده ولی فقیه در شهرضا اضافه کرد: از مجموعه نیروی انتظامی انتظار می‌رود که با درایت و هوشیاری، زمینه بروز جرائم آشکار را در جامعه محو کنند.

نیمی از مردم آمر یکا صحبت‌های رئیس جمهور ایران در نیویورک را گوش کرده‌اند



حجت‌الاسلام حسن دهشیری در خطبه‌های نماز جمعه اردستان به سفر رئیس جمهور به نیویورک و سخنرانی در مجمع عمومی سازمان ملل برای بار هشتم اشاره کرد و گفت: بسیاری از مسئولان کشورها در این اجلاس سخنرانی می‌کنند، اما همیشه این دیدگاه ایران بوده که مورد توجه مردم کشورهای جهان قرار می‌گیرد.

وی یادآور شد: سال گذشته حدود نیمی از مردم امریکا به صورت مستقیم یا غیرمستقیم صحبت‌های رئیس جمهوری ایران را گوش دادند و این در حالی است که تنها هفت درصد از مردم این کشور صحبت‌های رئیس جمهور خود را گوش دادند و این نشان‌دهنده عظمت جمهوری اسلامی ایران است.

امام جمعه اردستان در ادامه به تداوم خشم مقدس مردم کشورهای اسلامی اشاره کرد و تاکید کرد: این خشم مقدس باید همچنان ادامه داشته باشد تا دیگر کسی جرأت توهین به مقدسات کشورهای اسلامی را نداشته باشد.

وی به هفته نیروی انتظامی اشاره کرد و افزود: با توجه به گستردگی منطقه اردستان، نیروی انتظامی شهرستان جهت تأمین امنیت نیازمند تجهیزات و امکانات بیشتری است که لازم است مسئولین امر در این زمینه تلاش بیشتری کنند.