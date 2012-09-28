علی خسروی در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن بیان مطلب فوق گفت: روز جمعه چند ناظر داوری با من تماس گرفتند و پرسیدند که آیا در کلاسی که روز شنبه برای 35 ناظر داوری حاضر در رقابتهای لیگ برتر تشکیل میشود و "علی الطریفی" عربستانی مدرس آن است شرکت خواهم کرد یا نه که من در پاسخ به آنها گفتم از برگزاری این کلاس بیاطلاعم و مرا دعوت نکردهاند.
وی با بیان اینکه میداند ریشه دعوت نشدنش به این کلاس به کجا برمیگردد، افزود: من به خاطر مصاحبهای که فصل گذشته در حمایت از قهرمانی و رفیعی انجام دادم به کمیته انضباطی احضار شدم و کمیته انضباطی مرا مجرم نشناخت و محکوم نکرد اما آقایان در کمیته داوران خودشان به جای کمیته انضباطی دست به کار شدند و مرا مجازات کردند به طوریکه 10 هفته است که به من نظارت ندادهاند.
خسروی خاطر نشان کرد: من به کلاس آموزشی ناظران داوری دعوت نشدهام اما رفعتی که هنوز قضاوت میکند به این کلاس دعوت شده است! شواهد نشان میدهد که هنوز مانند گذشته تصمیم گیریها در داوری کشور با دپارتمان داوری بوده و اعضای کمیته داوران نقش چندانی در این خصوص ندارند.
ناظر داوری فوتبال ایران تاکید کرد: آقایان در دپارتمان داوری باید در بحثهای آموزشی به دلیل ارتقای سطح علمی نیروهای داوری کشور عناد و دشمنیهای شخصی را کنار بگذارند چون بالاخره این دشمنیها و کینهورزیها یک روز باید به پایان برسد.
کارشناس داوری فوتبال ایران با اعلام اینکه اکثر کسانی که به کلاس آموزشی ناظران دعوت شدهاند کمک داور بودهاند، خاطر نشان کرد: جای تاسف دارد که خارجیها امثال من را به کلاسهای مختلف دعوت میکنند اما داخلیها برای ارتقای سطح علمی و آموزشی نیروهای باتجربه خود ارزشی قائل نیستند.
