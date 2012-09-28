سقوط گوگل از رتبه اول/سناریوی ام.آی. سیکس در فردو/نظر کچوئیان درباره کاریکاتور شرق

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جهان نیوز:

-علیرضا زاکانی نماینده تهران با اشاره به خاطره ای از دوران دفاع مقدس گفت: در سال 62 ما در گروه تخریب دو قاطر از عراقی ها به غنیمت گرفته بودیم و اتفاقا به آنها نیاز جدی داشتیم. در بین ما یک رزمنده ای بود که قاسم اصغری نام داشت و از فرمانده خواست تا اجازه دهد قاطرها را مهار کند. همین امر باعث شد تا نام وی ” قاسم با بدن خودش معبر درست کرده بود تا سربازانی که حداقل 70 کیلو وزن داشتند از روی بدنش عبور کنند. همانجا سردار فضلی که آن زمان فرمانده لشگر بود تاکید می کرد که باید مجسمه طلایی از قاسم را بسازند و در میدان شهر نصب کنند. “ را قاسم ترابری سنگین گردان بگذاریم. تا آنکه در آبان سال 62 ما را به دوکوهه منتقل کردند و دیگر از قاسم اصغری خبری نداشتیم.

الف:

دکتر حسین کچوئیان در گفت وگو با الف در تحلیل کاریکاتور جنجالی روزنامه شرق که منجر به تعطیلی این روزنامه شد گفت:

بر اساس ویژگی های درونی این کاریکاتور و بدون در نظرگرفتن وجوه بیرونی، بنده معنتقدم که این کاریکاتور میخواهد معنای عامی را منتقل کند که معنای بسیار درستی نیز هست. موضوع مورد توجه کاریکاتور یا معنایی که از آن به شکل کلی فهم میشود، بسیار مورد بحث قرارگرفته است. در یک جامعه گروهی از مردم یا همگی ممکن است تحت تأثیر جو وفضا یا بدلایل دیگر بگونه ای عمل کنند که مانع از دیدن حقایق و واقعیت ها توسط خود و دیگران شوند.

وی در بخشی دیگر از سخنان خود اظهار داشت: اینطور بنظر میرسد که برخوردهای صورت گرفته به هیچ رو موجه نباشد. در واقع، این برخوردها بی تناسب نیز هست. این را نیز باید در نظر بگیریم که کاریکاتوریست و مسؤلان روزنامه به اشکل مختلف اتهام را رد کرده اند و حتی اظهارات کاریکاتوریست میتواند به معنای نوعی عذرخواهی نیز تلقی گردد. البته اینکه در روند قانونی چه حکمی صادرشود، بیرون از بحث حاضر است. بحث در مورد دوستانی است که در موضوعی با اینهمه ابهام و شک، فضایی چنین تند بوجودآورده اند. شنیدم حتی بعضی میخواستند که در مقابل دفتر روزنامه تجمع کنند؛ خوشبختانه آنها دریافتند که در بستر موقعیت کنونی و باتوجه به تظاهرات جهانی مسلمانان، اینکار حتی اگر موجه هم میبود، بازکردن جبهه ای فرعی و موجب مخدوش شدن تحرکات جهانی میشد.



وی در انتها با بیان این پرسش که نباید برداشت نادرست از برنامه اصلاح طلبان داشته باشیم تاکید کرد:بنده نهایتا دادن تذکر به کاریکاتوریست و روزنامه را کافی میدانم. شنیدم بعضی تحلیل های عجیبی مطرح کرده و بر اساس آن این برخودها را توجیه مینمایند. از جمله گفته اند در واقع انتشار این کاریکاتور نوعی آزمون یا تست کردن حساسیت ها بوده است تا در صورت عدم حساسیت مردم، گستاخی های بیشتری صورت بگیرد. از این بگذریم که موضوعی مشکوک مبنای چنین تحلیل و بدنبال آن این برخوردهاست. این دوستان درنظر نمیگیرند که درک کاملا غلطی نیز از موضع مخالفین خود و برنامه های آنها دارند. به هزار دلیل پیدا و پنهان، منتقدین و معارضین داخلی به هیچ رو به دنبال تندکردن فضا و ایجاد جو برخورد یا تنش و درگیری نیستند، بلکه راهبرد کلی آنها، برای برگشت به صحنه بازی و عرصه سیاست، آرام سازی و عرضه خود به عنوان نیروهایی معتقد به نظام و معتقد به بنیان ها و ارزش های انقلاب است. واقعا، چه نفعی برای آنها وجوددارد که با انتشار یک کاریکاتور، تعرضی این چنینی، آنهم به ارزش های مورد اجماع خاصه و عامه مردم، داشته باشند؟

ایران هسته ای

منابع مطلع دیپلماتیک در تهران می گویند ایران هیچ پیشنهاد جدیدی به گروه 1+5 ارائه نداده است.روز گذشته برخی رسانه های داخلی از جمله روزنامه شرق و خبرگزاری ایسنا، از قول دکتر علی اصغر سلطانیه نوشتند که دکتر جلیلی در مذاکرات اخیر خود با کاترین اشتون در استانبول به وی پیشنهاد کرده است که ایران غنی سازی اورانیوم تا سطح 20 درصد را در ازای لغو تحریم ها تعلیق می کند.این جمله از مصاحبه دکتر سلطانیه با گرت پورتر از خبرگزاری اینترپرس سرویس نقل شده است.این در حالی است که دیپلمات های مطلع تاکید می کنند ایران در مذاکرات استانبول صریحا به طرف غربی اعلام کرده است هیچ پیشنهاد جدیدی ندارد و پیشنهاد آن همان چیزی است که در مسکو ارائه شده است.

- به دنبال خبرسازی یک روزنامه انگلیسی درباره انفجار یک وسیله جاسوسی متعلق به سرویس های اطلاعاتی غربی در نزدیکی تاسیسات فردو، منابع مطلع به «ایران هسته ای» گفتند این موضوع کاملا غیر واقعی و تلاشی از جانب MI6برای پوشاندن همکاری آژانس با سرویس های اطلاعاتی است.روزنامه انگلیسی ساندی تایمز یکشنبه گذشته به نقل از روزنامه صهیونیستی یدیعوت آحارانوت مدعی شد که انفجار مرموز شبکه خطوط برق میان قم و فردو به این دلیل رخ داده است که سربازان ایرانی سعی کرده اند یک سنگ را که در واقع حاوی یک ابزار جاسوسی پیشرفته غربی بوده جابجا کنند.این روزنامه به نقل از منابع جاسوسی غرب نوشت: «سربازان ایرانی یک وسیله نظارتی جاسوسی را کشف کردند که در ظاهر یک سنگ، در نزدیکی تاسیسات فردو کار گذاشته شده بود. این سنگ قلابی وقتی منفجر شد که نیروهای امنیتی که ماه گذشته در حال گشت‌زنی در منطقه برای بررسی پایانه‌های ارتباطی و خطوط تلفن در فردو بودند، سعی کردند آن را جابه‌جا کنند». این در حالی است که منابع امنیتی در تهران این موضوع را داستان سرایی می دانند.به گفته این منابع، موضوع مربوط به ساعت 45/12 روز جمعه 27 مرداد 1391 (17 اوت 2012) است که در آن دو رشته از سیم های برق فشار قوی خط انتقال به سایت فردو در منطقه البرز قم قطع شده است.این قطع برق نه به دلیل جابجایی در اطراف محل، بلکه به دلیل پرتاب یک وسیله انفجاری بر روی سیم ها صورت گرفته است.ابن منابع تاکید می کنند این اقدام خرابکارانه هیچ تاثیری بر سایت فردو نگذاشته و به سرعت ترمیم شده است.

-باراک اوباما اعلام کرد به سر و صداهای نتانیاهو درباره ضرورت تعیین خط قرمز علیه برنامه هسته ای ایران توجه نخواهد کرد چرا که عقیده دارد این کار به نفع مردم امریکا نیست.بنابر گزارش خبرگزاری فرانسه از واشنگتن باراک اوباما،‌ رئیس جمهور امریکا،‌ در سخنانی که روز یکشنبه (2 مهر) پخش شد فشارهای اسرائیل بر وی برای تعیین خط قرمز در خصوص بلند پروازی های هسته ای ایران را سر و صداهایی توصیف کرد که رئیس جمهور امریکا سعی دارد به آنها توجهی نکند.

تابناک:

-نشست سالانه مجمع عمومی سازمان ملل متحد در حالی به پایان می رسد که همان گونه که انتظار می رفت، موضوع هسته ای ایران به مرکز توجه اخبار و تحلیل های این نشست تبدیل شده بود. اکنون، اعضای 1+5 اعلام می کنند تمایل دارند بار دیگر بر سر این موضوع با ایران مذاکره نمایند.

-سایت خبری «گلوبال پست» در مطلبی با عنوان «شش چیزی که بمب نتانیاهو بلافاصله به ذهن متبادر می کند»، به تحلیل سخنان وی پرداخته است. نویسنده این مطلب با لحنی تمسخرآمیز و با اشاره به نمایش نقاشی یک بمب توسط نتانیاهو، سخنرانی وی را در حد یک ارائه درسی دوره ابتدایی دانسته است. وی همچنین نقاشی نتانیاهو را به بمب های بازی رایانه ای «سوپر ماریو» تشبیه کرده و نوشته شاید نتانیاهو نیز در زمان ارائه سخنرانی اش، در حقیقت در حال بازی بوده است!

-روزنامه آمریکایی «نیویورک تایمز» در گزارشی با اشاره به موضوع جنگ سایبری و استفاده آمریکا از این ابزار به منظور پیشبرد سیاست‌های خود، از تشکیل یک فرماندهی سایبری در وزارت دفاع آمریکا خبر می‌دهد. به نوشته این روزنامه، با وجود سکوت پیشین دولت در این زمینه، کم کم بحث‌ها از سوی کار‌شناسان درباره این موضوع شدت می‌گیرد. گفتنی است، ماه آینده، بخش تحقیقاتی پنتاگون (وزارت دفاع آمریکا) میزبان مقاطعه‌کارانی خواهد بود که می‌خواهند «فناوری‌های انقلابی به منظور فهم، برنامه‌ریزی و مدیریت میدان جنگ سایبری» ارائه دهند. این برنامه‌ای بلندپروازانه است که «مؤسسه پروژه‌های تحقیقاتی پیشرفته دفاعی» (دالپا) از آن به «برنامه X» یاد می‌کند.

-محمد مرسی، رئیس‌جمهور مصر در سخنرانی شب گذشته خود در مجمع عمومی سازمان ملل، رژیم صهیونیستی را به سبب تهدیداتش علیه ایران و نیز بن‌بست در مذاکرات صلح خاورمیانه به شدت مورد انتقاد قرار داد.

- عباس عبدی: نظرم این است که آقای ناطق نوری شانس چندانی برای پیروزی در یک «انتخابات رقابتی» را ندارد. دلیل اولم در تایید این حرف، شکست آقای ناطق در انتخابات ریاست جمهوری سال 1376 است. شکست در انتخابات ریاست جمهوری، امتیاز مثبتی برای هیچ کاندیدایی محسوب نمی‌شود آن هم کسی که برای پیروزی آمده بود. دلیل دوم اینکه حمله احمدی نژاد به ناطق نوری در انتخابات قبلی، بی پاسخ مانده است. سخنان احمدی‌نژاد درباره ناطق، اگر درست بوده باشد، کماکان به ضرر آقای ناطق عمل می‌کند و اگر ناروا بوده باشد، ساخت قضایی ما به گونه ای نیست که آقای رئیس جمهور را از این بابت مواخذه کند. در چهار سال گذشته، به اتهام احمدی نژاد علیه ناطق نوری رسیدگی نشد و من فکر نمی‌کنم که آقای ناطق در انتخابات ریاست جمهوری بتواند گَرد آن اتهام را از چهره خودش بزداید و خسران سیاسی احتمالی از بابت آن اتهام را رفع کند هر چند تقصیر اصلی در این زمینه متوجه ایشان نیست. من گمان نمی‌کنم ناطق نوری بتواند طبقه متوسط را جذب کند. ناطق نوری طبقه پایین را هم به سختی می‌تواند جذب کند. با توجه به اتهام چهار سال پیش احمدی نژاد به ناطق نوری،

– محمدحسین روانبخش: رحمانی فضلی با بیان این که دوستان دیوان محاسبات، ظرف یک ماه، آنچه که در حوزه قانونی و اختیاری و محدوده فعالیت دیوان بود را مورد بررسی قرار دادند، تصریح کرد: در این بررسی‌ها مشخص شد بیش از 120 میلیارد تومان در این چهار سال فقط خرج امور مربوط به المپیک برای آمادگی فدراسیون‌های مختلف شده است.

آریا:

-مسلمانان در سرتاسر جهان اسلام در حرکتی خودجوش جست‌وجوگر گوگل و سایت یوتیوب را تحریم کردند تا از این طریق ضمن اعلام اعتراض خود خسارت مالی سنگینی را به این شرکت ها تحمیل کنند. در پی این اقدامات و تنها با گذشت 12 ساعت از این تحریم ؛ گوگل که پربازدیدترین سایت در جهان به شمار می آمد، با از دست دادن تعداد زیادی از کاربران خود جایگاه خود را از دست داد و به رتبه دوم سقوط کرد.

-مجید محتشمی دبیر کل حزب آزادی و سخنگوی جبهه اصلاح طلبان تاکید کرد:سید محمد خاتمی کاندیدای اول جبهه اصلاح طلبان است.وی افزود:در صورتی که آقای خاتمی قصد کاندیداتوری در انتخابات را داشته باشند ما از هیچ کاندیدایی حمایت نخواهیم کرد خبرگزاری آریا متعلق به امیر محبیان نوشته است: در چند ماه اخیر پیرامون این گمانه ها اخبار متفاوتی منتشر شده است ؛ در جدیدترین احتمالات اما بار دیگر کاندیداتوری سید محمد خاتمی مطرح شده است.فردی که پیش از محمود احمدی نژاد دو دوره ردای ریاست جمهوری را بر تن داشت. در جدیترین خبر در این مورد مطهری نژاد، رئیس ستاد انتخابات حزب مردم‌سالاری گفته است:«طرح مناسک حزب مردم‌سالاری فعلا در دست بررسی است و تا عید غدیر این فرصت وجود دارد که طی نشستی نتیجه آن اعلام خواهد شد. با این حال اگر خاتمی بیاید، این طرح منتفی است. خاتمی در بحث انتخابات فعال است. وی با گروه‌های مختلف دیدار می‌کند که این دیدارها یکسری به درخواست دیگران است تا از وی درخواست کنند در انتخابات حضور یابد و یکسری را هم خود وی برای مشاوره برگزار می‌کند؛ ما برداشتی نداشتیم که وی به این جمع‌بندی رسیده که نیاید؛ برعکس ما می‌گوییم که وی فعال است.» روزنامه مغرب نیز در یادداشتی که در صفحه اول خود منتشر کرد، زبان به گلایه از تخریب‌ها علیه خاتمی گشود و تلویحا از احتمال نامزدی او در انتخابات خبر داد. از سوی دیگر محمدرضا تابش نماینده اصلاح‌طلب اردکان که خواهر‌زاده سید محد خاتمی هم هست، در این‌باره گفت: «آقای خاتمی به‌عنوان یک شخصیت دلسوز نظام و اسلام و انقلاب دغدغه حضور مردم در انتخابات را دارد. در مقطع کنونی هر چه حضور مردم در انتخابات بیشتر باشد، برای کشور تعیین‌کننده‌تر خواهد بود، ولی باید به هر حال لوازم حضور هم فراهم شود. آقای خاتمی نگران برخی برخوردها هم هست، ولی صراحتا هم اعلام کرد که حاضر است برای گناه ناکرده عذرخواهی کند تا جو و شرایط طوری شود که مملکت از این وضعیت نجات پیدا کند و با حضور و مشارکت مردم جو خوبی در کشور حاکم شود.»

آنا : سردار جلالی رییس سازمان پدافند غیرعامل کشور در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری آنا با اشاره به اینکه در مسایل مربوط به شبکه‌های اجتماعی حوزه‌ زیرساخت‌‌ها توسط قرارگاه دفاع سایبری در اختیار این سازمان گذاشته شده است گفت:در حوزه محتوا خیلی وارد نمی‌شویم زیرا به دستگاه‌های دیگر واگذار شده است.

ایسنا: سردار علی فضلی در همایش اردویی هم‌اندیشی روسای مجامع واتحادیه‌های امور صنفی و فرماندهان حوزه‌های سراسر کشور که در هتل محمد رسول الله مشهد مقدس برگزار شد، ضمن تبریک به مناسبت دهه کرامت وهفته دفاع مقدس با محکوم کردن اهانت به ساحت مقدس پیامبر گرامی اسلامی با ذکر خاطره‌ای از دوران دفاع مقدس اظهار کرد: هنوز بیش از 39 روز از تجاوز وحشیانه حزب بعث به ایران اسلامی نگذشته بود که همراه تعدادی از دوستان عازم جبهه‌ جنوب شدیم؛ وقتی به آنجا رسیدم در جلسه‌ای که به ریاست شهید حسن باقری برگزار شد شرکت کردیم.وی افزود: بعد از خبرهای نه چندان خوبی که به ما می‌رسید، به ما اطلاع دادند که بنی صدر‌خائن، قرار است در حسینیه برای نیروهای داوطلب سخنرانی کند، در سخنرانی بنی‌صدر، جز توهین و تحقیر چیزی دیگری نصیب بچه‌ها نشد، با این بهانه که ما آموزش نظامی فرا نگرفته‌ایم نه تنها آب و غذا نمی‌داد بلکه از دادن سلاح ومهمات نیز خودداری می‌کرد، تا اینکه بعد از جلسه به همراه دیگر رزمندگان تصمیم گرفتیم موقع خروج، بنی‌صدر را هل دهیم تا از پله‌ها افتاده ودست و پایش بشکند؛ که متاسفانه با دخالت محافظینش هیچ اتفاقی برای این خائن پیش نیافتاد.

باشگاه خبرنگاران جوان

ماه چهره خلیلی:"کلاه پهلوی" جذابیت‌های سمعی و بصری بسیاری دارد .سریال "کلاه پهلوی" بعنوان یک اثر ویژه "الف" جذابیت‌های فراوانی از لحاظ سمعی و بصری برای مخاطبان خود دارد."ماه‌چهره خلیلی" بازیگر نقش "وین سیمپسون" در سریال "کلاه پهلوی" در گفتگو با خبرنگار حوزه رادیو و تلویزیون باشگاه خبرنگاران گفت: "سید ضیاءالدین دری" کارگردان این اثر برای این نقش خواهان فردی مسلط به زبان انگلیس بود، زیرا این سریال در شبکه ی جام جم به زبان اصلی پخش می‌شود و هر شخصیت چه انگلیسی، چه فرانسوی و چه فارسی به زبان خود صحبت می‌کند و آشنایی کامل من به این زبان و همچنین لهجه‌های مختلف انگلیسی به دلیل کار من در تئاتر لندن سبب شد که "سید ضیاءالدین دری" مرا برای این کار برگزیند.

-"علیرضا سجادپور" معاون امور فعالیت های سینمایی و سمعی و بصری در گفتگو با خبرنگار حوزه سینما باشگاه خبرنگاران در خصوص طرح ادعای استفاده از "دارین حمزه" بازیگر لبنانی در سینمای ایران گفت: در تولیدات به طور طبیعی از بازیگران مشترک هم استفاده شده و در برخی تولیدات ایرانی از بازیگران خارجی نیز استفاده شده که یکی از آنها "دارین حمزه" است که در تولیدات مطرح سینما خودش را نشان داد.سجادپور ادامه داد: بعد از اینکه خبر حضور این بازیگر در فیلم نامناسب و غیر اخلاقی قطعی شد به طور طبیعی به تمام سینماگران اطلاع دادیم که اجازه‌ی استفاده از این بازیگر به اضافه چند بازیگر دیگر در چنین شرایط و سابقه ای را ندارند.وی تصریح کرد: به طور قطع هر خبری مبنی بر بازی "دارین حمزه" در پروژه تولید مشترک و داخلی کذب محض بوده و پایه و اساسی ندارد و اگر هم در ذهن فردی استفاده از این بازیگر باشد در حین اجرا و اخذ مصوبه این موضوع رد و جلوی آن گرفته خواهد شد."دارین حمزه" پس از بازی در فیلم های سینمایی شکارچی شنبه و کتاب قانون به بازی در فیلمی غیر اخلاقی در لبنان پرداخت که حتی این فیلم در کشور سازنده‌ی خود نیز اجازه اکران نگرفت.

جام نیوز

-شبکه الجزیره در خبری اعلام کرد که دکتر احمدی نزاد در گفتگویی با این شبکه ارسال سلاح به سوریه را رد کرد و آن را بی اساس خواند و گفت: «ما به سوریه تسلیحات نظامی نمی فرستیم و کمک های ما انسان دوستانه است.» بنابر این گزارش، ایشان درباره وجود نفوذ ایران در حاکمیت سوریه گفت: «آقای بشار اسد رئیس جمهور سوریه با تهران درباره تصمیماتی که اتخاذ می کند مشورت نمی گیرد.»

-نوری زاده : مردم به ما بی اعتنا شده اند .نوری زاده: « امروز مردم به تلویزیون های سیاسی اپوزیسیون با دیده بی اعتنایی نگاه می کنند و بیشتر برنامه های سرگرمی و فیلم سینمایی را می بینند.» علیرضا نوری زاده در گفتگویی با شبکه "رها" که مراحل پخش آزمایشی خود را طی می نماید به تشریح نقاط ضعف تلویزیون های سیاسی ضد انقلاب پرداخت.نوری زاده ضمن بیان تاریخچه ای از شبکه های ماهواره ای اپوزیسیون گفت: «وقتی اولین شبکه سیاسی شروع به کار کرد مردم به این تلویزیون به عنوان یک کلید آزادی نگاه کردند و تصور می کردند که این شبکه آمده است نجاتشان دهد. متاسفانه تعدد تلویزیون های ماهواره ای اپوزیسیون به جای گفتگو برای آزادی ایران، فضا را طوری کردند که مردم فکر می کنند کسی قصد آن دارد که کلاه سرشان بگذارد.»

-دیدار غیرمنتظره احمدی نژاد با داووداوغلو ؛ «احمد داوود اوغلو وزیر امور خارجه ترکیه و محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران در حاشیه اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک دیدار و مذاکره کردند. داوود اوغلو از احمدی نژاد خواست که برای متوقف ساختن خونریزی در سوریه، از نفوذ ایران در این کشور استفاده کند.»

-"هاآرتص" نوشت: نظر سنجی ها نشان می دهد که مردم اسرائیل از مسأله جنگ با ایران بسیار ترسیده اند. جام فرهنگی؛ روزنامه "الحیات" نوشت: طبق نظر سنجی صورت گرفته از مردم اسرائیل مشخص شد که بیش از نیمی از آنان معتقدند بعد از جنگ اسرائیل با ایران، اسرائیلی وجود نخواهد داشت و این رژیم نابود می شود.روزنامه "هاآرتص" با انتشار گزیده ای از نتیجه این نظر سنجی نوشت: 50 درصد از مردم اسرائیل بر این باورند که بعد از جنگ با ایران، اسرائیلی باقی نخواهد ماند و آنان از این مسأله بسیار در هراسند.

-آمریکایی‌هایی که در محدوده سنی 65 سال و بالاتر قرار دارند حدود 13 درصد از کل جمعیت این کشور را تشکیل می‌دهند، اما تقریبا 20 درصد از کل خودکشی‌ها در این کشور مربوط به این محدوده سنی است. از هر 100 هزار نفر 11 نفر دست به خودکشی می‌زنند و این آمار از هر گروه سنی دیگری بیشتر است. موفقیت افراد این گروه سنی در اقدام به خودکشی به مراتب بیشتر از هر گروه سنی دیگری است.نیروی زمینی آمریکا در تیرماه گذشته شاهد خودکشی 26 سرباز بود و این در حالی است که این تعداد در ماه قبل از آن 12 تن بوده است.

-پس از توهین های اخیر نسبت به ساحت مقدس پیامبر اعظم (ص) این بار شبکه من و تو با پخش مستندی سعی در انکار ادیان الهی و نفی ارتباط پیامبران با خدا کرد. شبکه من و تو در مستندی به بررسی ارتباطات بشر با خدا، ملائکه، ارواح، اجنّه و بطور کلی تمام موجودات فرازمینی پرداخت. این مستند که حتی وجود خدا را ثابت فرض نکرده و از آن با نام خدایان تعبیر کرد مدعی شد "واقعا سخت می شود تصور کرد که خدایان همیشه بهترین آرزوها را برای انسان ها در نظر داشته باشند"

مشرق؛ میرنا ویسمن از دانشگاه کلمبیا و یک گروه تحقیقاتی بین‌المللی در تحقیقات خود به این نتیجه رسیدند که میزان افسردگی در میان آمریکایی‌هایی که پس از سال 1945 به دنیا آمده‌اند 3 برابر بیشتر از افرادی است که پیش از این تاریخ به دنیا آمده‌اند.در هر دو هفته 4/5 درصد از آمریکایی‌های 12 سال به بالا دچار افسردگی می‌شوند. این آمار در افراد 40 تا 59 سال، زنان و افراد سیاه پوست به مراتب بیشتر است. آمار افسردگی در میان افراد فقیر به مراتب بیشتر از افرادی است که دارای درآمد بیشتری هستند.تقریبا 80 درصد از افرادی که دچار افسردگی هستند از اختلال در عملکرد رنج می‌برند و بر اساس گزارشات 27 درصد از افراد دچار افسردگی با مشکلات جدی در زمان کار یا زندگی شخصی مواجه هستند.

مشرق؛ روزنامه پرتیراژ و قدیمی نیویورک پست آمریکا با انتشار مطلبی در صفحه اول و ششم خود توهین بی سابقه‌ای را به رئیس جمهور مردم ایران ابراز داشته است. نیویورک پست توهین شدید و البته ژورنالیستی را به احمدی نژاد کرده است که در دنیای رسانه این میزان از توهین به یک رییس دولت بی سابقه باشد. این نشریه با تیراژ ۵۵۵ هزار نسخه در روز هفتمین روزنامه پرتیراژ آمریکاست. نیویورک پست زیر نظر کمپانی نیوز کورپوریشن غول رسانه‌ای جهان که متعلق به یک سرمایه دار آمریکایی- استرالیایی به نام روپرت مرداک است، اداره می‌گردد.

فاطر نیوز:بازتاب، «آیت‌الله هاشمی، با قاطعیت تصمیم به کاندیداتوری خود را تکذیب کرده و خطاب به حجت‌الاسلام والمسلمین خاتمی تصریح کرده است: من نه تنها تصمیم به کاندیدا شدن در انتخابات ندارم، بلکه حتی اگر پست ریاست جمهوری را دودستی هم به من بدهند، حاضر به قبول آن نیستم».اولین‌بار روزنامه اصلاح‌طلب آرمان روابط عمومی با انتشار ویژه‌نامه‌ای، احتمال کاندیداتوری آیت‌الله هاشمی رفسنجانی در انتخابات آتی ریاست جمهوری را مطرح و این تیتر را برای صفحه اول این ویژه‌نامه انتخاب کرد که «حتی منتقدان هم می‌دانند کلید حل مشکلات کشور دست هاشمی است».اما محمد هاشمی برادر و رئیس دفتر آیت‌الله هاشمی رفسنجانی، این اخبار را «نادرست» و « گمانه‌زنی رسانه‌ها» دانست و نامزدی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در انتخابات ریاست جمهوری دور یازدهم را قویاً تکذیب کرد.البته محمود علیزاده طباطبایی وکیل ‌خانواده آیت‌الله هاشمی، ‌کاندیداتوری وی را «بعید» عنوان و در عین حال تصریح کرد که «آیت‌الله هاشمی رفسنجانی ‌همیشه براساس تکلیف عمل می‌کند و اگر تشخیص بدهد که باید در این دوره کاندیدا شود، می‌آید».آیت‌الله هاشمی تاکنون ۳ بار کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری ایران شده که در دو دور آن توانسته آرای مردم را به خود جلب کند و بر صندلی ریاست جمهوری تکیه بزند.رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در سومین حضور خود در رقابت‌های انتخابات ریاست جمهوری، با محمود احمدی‌نژاد که شهردار تهران بود، رقابت کرد اما نتوانست پیروز انتخابات شود.

اشراف

اندیشکده هریتج: آمریکا باید تحت هر شرایطی تسلط بر تنگه هرمز را حفظ کند .یک اندیشکده آمریکایی با مهم شمردن‌ تنگه‌های هرمز، داردانل و بسفر می‌نویسد: تنگه هرمز با توجه به نزدیکی به ایران و باریک بودنش بسیار در معرض خطر است و آمریکا باید تحت هر شرایطی تسلط بر تنگه هرمز را حفظ کند.

استاد آکادمی علوم روسیه: آمریکا از ترس ایران درصدد تقویت پدافند هوایی در گرجستان است .استاد «آکادمی علوم روسیه» معتقد است که آمریکا از ترس ایران به دنبال تقویت پدافند هوایی گرجستان است چون این کشور خود را متحد آمریکا می‌داند و ایران نیز گفته است در صورت جنگ هیچ‌یک از منافع و همپیمانان آمریکا در امان نخواهد بود.

گلوبال ریسرچ: ایران درصورت درگیری تنگه هرمز را می‌بندد .«گلوبال ریسرچ» با بررسی بحران در روابط تل‌آویو و واشنگتن، نوشت:‌ اختلاف آمریکا و اسرائیل کاملاً قابل لمس است و آن‌ها برسر خط قرمزها و تعیین ضرب‌العجل‌ برای ایران هم اختلاف نظر دارند.

شبکه ایران

- . احمد بخشایش نماینده مردم اردستان در خانه ملت در گفت و گو با شبکه ایران گفت: همان طور که قوه قضائیه اجرای حکم آقای جوانفکر را قبلا چند ماه به تأخیر انداخته بود برای جلوگیری از دادن هر گونه بهانه به رسانه های بیگانه که همواره منتظر ایجاد اختلاف بین قوا هستند، بهتر بود برای اجرای حکم یک هفته دیگر هم صبر می کردند تا دستاوردهای سفر دکتر احمدی نژاد تحت الشعاع قرار نمی گرفت .

پیرزن ورزقانی می گوید: ببخشید چیزی برای پذیرایی نداریم، وسایلمان زیر آوار است هنوز! پیر هستم، ناتوانم، وقتی کمک ها می رسد من پای رفتن ندارم، جوان ترها همه وسایل را می برند چیزی برای ما نمی ماند دولت همه چیز برایمان فراهم کرده است خوب رسیدگی می کند ما از دولت راضی هستیم اما ملت نمی گذارد، پسرم زیر آوار ماند و فوت شد مشکلاتمان زیاد است سرما پیش روست اینجا زمستان های سردی دارد غیر از خودمان دام های مان هم مهم است اگر آنها هم از بین بروند ما هیچ چیز دیگری نداریم!

رجانیوز: بعد از آنکه مشخص گردید شش فیلم «پل چوبی»، «پذیرایی ساده»، «من همسرش هستم»، «من مادر هستم»، «برف روی کاج‎ها» و «بی‎خود و بی‎جهت» در لیست سیاه فیلم‎های حوزه هنری قرار گرفتند و در سینماهای تحت مالکیت حوزه هنری اکران نمی‎شوند، ابتدا کارگردانان و تهیه‎کنندگان این شش فیلم در جلسه‎ای به انتقاد از این اقدام حوزه پرداختند و سپس تعدادی از بازیگران این فیلم‎ها، بیانیه‎ای در اعتراض به عدم اکران این شش فیلم صادر کردند.

دیده بان:میزان باروری زنان از سال 1355 تا سال 1390 کاهش چشمگیری داشته و در صورت ادامه روند کاهش جمعیت، این مسئله به یک بحران اجتماعی، اقتصادی امنیتی و سیاسی تبدیل خواهد شد.هرم سنی کشور در حال گذر است یعنی گذر از یک ساختار سنی کاملاً جوان به ساختاری سالخورده (کوچک شدن قاعده هرم)

بصیرت

-آقای فلاحی صدای بلندی داشت، از همه زخمی ها و سربازها در فرودگاه دلجویی کرد. فلاحی به همراه دیگر فرماندهان بالای سرم آمد و از من پرسید: از کدام لشگرید؟ گفتم: لشگر خراسان. گفت: از رشادت های شماست که لشگر خراسان، لشگر پیروز لقب گرفت. همه ما را بوسید. من در پوستم نمی گنجیدم. باور نمی کردم که یک فرمانده کنار سرباز بنشیند و از او دلجویی کند. ما سربازان دوران شاه بودیم و فکر نمی کردیم با اما این گونه رفتار کنند. ساعت ۱۲بود که از سالن خارج شد. منتظر شدیم تا این که ساعت ۶هواپیما آمد. هواپیما c۱۳۰بود. مقداری برانکارد و وسایل پزشکی از آن خارج کردند. نزدیک ۹۰مجروح داشتیم. شهدا هم بودند. مردم عادی هم بودند. همه خانواده های نظامی ها بودند.