نفت مسجدسلیمان صدرنشین گروه "الف" شد/ تداوم صدرنشینی پاس در گروه "ب"

به گزارش خبرنگار مهر، هفته سوم مسابقات فوتبال لیگ دسته اول باشگاه‌های کشور امروز جمعه با برگزاری 14 بازی در گروه‌های دوگانه پیگیری شد که طی آن تیم‌های اتکای گلستان، نساجی مازندران، الوند همدان، راهیان کرمانشاه، یادآوران شلمچه، پاس همدان، نفت مسجد سلیمان و استقلال صنعتی جنوب مقابل حریفان خود به برتری رسیدند و 6 بازی نیز به نتیجه تساوی انجامید.

در حساس‌ترین دیدار امروز گروه "الف" تیم نفت مسجد سلیمان در ورزشگاه بهنام محمدی این شهر با نتیجه 3 بر صفر تیم ابومسلم را از پیش رو برداشت و با 9 امتیاز بالاتر از الوند همدان صدرنشین شد. برای نفت مسجد سلیمان در این بازی خانگی محمد مالکی (16)، محمد بوحمدان (45 و 5+90) گل زدند.

امروز همچنین در گروه "ب" تیم پاس همدان به سومین پیروزی پی در پی خود دست یافت و با نتیجه یک برصفر سایپای شمال را از پیش رو برداشت. برای پاس در دیدار خانگی مقداد قباخلو در دقیقه 52 موفق به گلزنی شد. پاس همدان صدرنشینی 9 امتیازی گروه "ب" است که بالاتر از راهیان کرمانشاه و استقلال صنعتی جنوب در جدول قرار گرفته است.

- نتایج دیدارهای هفته سوم مسابقات فوتبال لیگ دسته اول باشگاه‌های کشور در گروه "الف" به شرح زیر است:

* اتکای گلستان 2 - گل گهر سیرجان یک

* گسترش فولاد تبریز یک - شاهین بوشهر یک

* نساجی مازندران 3 - ماشین سازی تبریز صفر

* مس سرچشمه یک - استقلال اهواز یک

* آهن بافق یزد صفر - الوند همدان یک

* شهرداری اراک یک - پارسه ایرانیان یک

* نفت مسجد سلیمان 3 - ابومسلم خراسان صفر

جدول رده بندی:

1- نفت مسجد سلیمان 9 امتیاز - تفاضل گل 6+

2- الوند همدان 9 امتیاز - تفاضل گل 5+

3- گسترش فولاد تبریز 7 امتیاز - تفاضل گل 4+

4- شهرداری اراک 7 امتیاز - تفاضل گل 2+

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13- پارسه ایرانیان یک امتیاز

14- ماشین سازی تبریز بدون امتیاز

- نتایج دیدارهای هفته سوم مسابقات فوتبال لیگ دسته اول باشگاه‌های کشور در گروه "ب" به شرح زیر است:

* برق شیراز 2 - شهرداری یاسوج 2

* راهیان کرمانشاه یک - ملی حفاری اهواز صفر

* شهرداری تبریز 2 - فولاد یزد 2

* پاس همدان یک - سایپای شمال صفر

* ایرانجوان بوشهر یک - شهرداری بندرعباس یک

* صنعتی خوزستان 2 - مس رفسنجان یک

* یادآوران شلمچه یک - نیروی زمینی تهران صفر

جدول رده بندی:

1- پاس همدان 9 امتیاز - تفاضل گل 4+

2- راهیان کرمانشاه 9 امتیاز - تفاضل گل 4+

3- استقلال صنعتی جنوب 9 امتیاز - تفاضل گل 3+

4- یادآوران شلمچه 6 امتیاز

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13- شهرداری بندرعباس یک امتیاز

14- حفاری اهواز بدون امتیاز