به گزارش خبرنگار مهر، تمرین امروز جمعه تیم استقلال از ساعت 17 در کمپ ناصر حجازی آغاز شد. در این تمرین فریدون زندی و امیرحسین صادقی غایب بودند. زندی برای تست در یک تیم قطری به این کشور سفر کرده و امیرحسین صادقی نیز با هماهنگی کادر فنی در مراحل آماده سازی تیم شرکت نداشت.

خداحافظی فرهاد مجیدی از فوتبال سوژه گفتگوهای امروز هواداران استقلال در محل تمرین این تیم بود. بیش از 200 هواداری که به محل تمرین امروز آمده بودند واکنش‌هایی متفاوت در این رابطه داشتند. عده‌ای مخالف خداحافظی مجیدی با فوتبال بودند و عده‌ای دیگر این اتفاق را به سود استقلال می‌دانستند.

منصور پورحیدری، شاهرخ بیانی، سیروس دین محمدی و مرتضی فنونی‌زاده از تماشاگران تمرین امروز استقلال بودند.

هاشم بیک‌زاده امروز به صورت اختصاصی تمرین کرد تا برای همراهی تیم در بازی آینده مشکلی نداشته باشد.

تمرین روز جمعه استقلال که بیش از یک ساعت طول کشید، بخش‌های متفاوتی داشت. در این تمرین سبک ابتدا بازیکن دور زمین دویدند و بدن‌های خود را گرم کردند. سپس با بازی آقاوسط و تنیس فوتبال آماده مرور کارهای تاکتیکی شدند. امیر قلعه نویی در اواسط تمرین به کنار زمین آمد و کار هدایت بازیکنان را به شاگردانش سپرد.