پیشنهاد ایجاد شبکه ثبت اموال/ نمایش خرابکاری های صنعتی/ اخبار اس 300

به گزارش خبرنگار مهر، "خواندنی‌های سایت‌های اینترنتی" عنوان ستون جدیدی در خبرگزاری مهر است که به تازه ترین اخبار وموضع گیری سایت ها، خبرگزاری ها، روزنامه ها و پایگاه های اطلاع رسانی می پردازد. تلاش بر این است که مطالب انتخاب شده حاوی اخبار ویژه در عرصه های مختلف سیاسی، فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، نظامی، اجتماعی و... باشد و به صورت طبیعی صحت و سقم مطالب نیز بر عهده پایگاه های منبع است که در ابتدای هر خبر نام آن ذکر شده است.انتشار این مطالب لزوما به معنای تایید محتوای آنها نیست و صرفا اطلاع رسانی از اخبار ویژه رسانه ها است.

روزنامه اطلاعاتبا تصویری از محمود احمدی‌نژاد در سازمان ملل، بخشی از سخنان رئیس جمهور را برای تیتر نخست خود برگزید و نوشت: «جهان نیازمند اندیشه و نظمی جدید است».

روزنامه اعتماداما سه موضوع حساس جوانفکر، هاشمی و شرق را برای تیترهای صفحه نخست خود برگزیده و روی تصویر بزرگ علی اکبر جوانفکر می‌نویسد: «با اجرای حکم دادگاه، علی اکبر جوانفکر زندانی شد».این روزنامه گزارش یک صفحه نخست خود را به «راهکارهای هاشمی برای مشکلات کشور» اختصاص داده و در پایین صفحه با چاپ نیم تای روزنامه شرق از توقیف این روزنامه به سبب چاپ یک کاریکاتور خبر می‌دهد.

روزنامه ایرانهم به استقبال سخنان رئیس جمهور و هم بازداشت علی اکبر جوانفکر رفته و روی تصویری از احمدی‌نژاد در سازمان ملل، از تیتر «عامل حوادث تلخ جامعه بشری مدیریت حاکم بر جهان است» و در ستون کنار آن از بازداشت علی اکبر جوانفکر «همزمان با سخنرانی تاریخی رئیس جمهور در سازمان ملل متحد» خبر می‌دهد.

روزنامه تهران: عکس یک این روزنامه، متعلق به علی کریمی است که از «اخراج جادوگر» خبر می‌دهد و در جایی دیگر، از طلایی‌ترین روز بورس در نیم قرن سخن می‌گوید؛ «حباب در بازار سکه و ارز» از دیگر تیترهای این روزنامه است. شهادت خبرنگار «پرس‌.تی‌.وی» در سوریه، موضوعی است که با چند تصویر از این خبرنگار سوری و تیتر «شلیک به آگاهی» روی صفحه نخست روزنامه جام جم رفته است.

روزنامه جمهوری اسلامیاما از «اعتراض نمایندگان مجلس به اظهارات رئیس جمهور درباره مذاکره با آمریکا» خبر می‌دهد.

روزنامه جهان صنعتدر صفحه نخست خود، تصویری از دو روزنامه شرق و ایران را به چاپ رسانده و در کنار شرق از تیتر «به هیچ وجه نیت توهین نداشتیم» و در کنار ایران از تیتر «علی اکبر جوانفکر بازداشت شد» استفاده کرده است.

روزنامه خراسانبا تصویری از گنبد حرم امام رضا (ع) به استقبال سالروز تولد امام هشتم شیعیان رفته و در تیتر یک خود، از «روز داغ و پر خبر مجلس» خبر می‌دهد.

روزنامه خورشیداز «گفت‌و‌گوی ایران و ۱+۵ در نیویورک» نوشته و رسالت از «فوران خشم مردمی در مادرید».

کیهاننیز سخنان احمدی‌نژاد در نیویورک را به عنوان تیتر نخست خود برگزیده و در یکی از تیترهای ستون اخبار ویژه امروزش با اشاره به جنجال‌های فیلم منتشره از سوی بی‌بی‌سی درباره رئیس جمهور می‌نویسد: «آقای بی‌بی‌سی! ماست‌مالی نکن. شکر اصلی را خودت خوردی!»

روزنامه مغربهم صفحه نخست متفاوتی بسته که در آن هیچ عکسی کار نکرده و دو گزارش طولانی را با تیتر‌های «روز پر ماجرا» و «زنده باد بهار» را در آن جای داده که نخستین، گزارشی از رخدادهای پر ماجرای دیروز است و دومی، اشاره‌ای به سخنرانی رئیس جمهور در نیویورک دارد.

ملت ما: «پذیرش قطعنامه سخت‌ترین روز من در جنگ بود»؛ این عنوان تیتری است که روزنامه ملت ما برای مصاحبه محسن رضایی در نظر گرفته است. این روزنامه همچنین در جای دیگری از «رکوردزنی در تالار شیشه‌ای خبر می‌دهد» که مربوط به روزهای طلایی بورس در تهران است.

هفت صبحدر گزارشی به پیامدهای ۷۲ ساعت فیلتر گوگل می‌پردازد و از «سرازیر شدن ۶۰ میلیارد تومان به بازار فیلترشکن‌ها» خبر می‌دهد.

روزنامه ابتکاردر گزارش سیاسی خود به ترافیک سنگین در مسیر پاستور اشاره می‌کند و از این که همه می‌خواهند رئیس جمهور شوند، خبر می‌دهد. این روزنامه با بررسی وضعیت اصولگرایان، جبهه پایداری، نزدیکان دولت، اصلاح طلبان و وحدت ملی در خصوص نظر احمدی‌نژاد درباره حمایت از کاندیدای ریاست جمهوری می‌نویسد: «رئیس‌ جمهور به سؤال یکی از اعضای شورای سردبیری خبرگزاری آسوشیتدپرس درباره حمایت یا عدم حمایتش از کاندیدایی خاص در انتخابات ریاست جمهوری آینده ایران پاسخ داد.

اعتماد:توضیحات مدیرمسوول روزنامه شرق : تاکید دارم به هیچ‌وجه قصد و نیت توهین در انتشار این طرح نبود، اما اگر این گروه از منتقدان، به هر علتی، توضیحات ما را کافی نمی‌دانند از آنان پوزش می‌طلبیم. اما معدودی که در دسته دوم می‌گنجند با ارائه برداشتی ناواقعی از طرح، دنبال تسویه‌حساب سیاسی هستند که با آنان حرفی نیست و تنها می‌توان امید بست که ان‌شاءالله خداوند همه ما را به راه راست هدایت کند.

- دیدار فرزندان هاشمی با ولایتی تکذیب شد .فاطمه هاشمی در گفت‌وگو با آفتاب خبری که دیروز در برخی سایت‌ها مبنی بر ملاقات وی به همراه برادرش یاسر با آقای دکتر ولایتی منتشر شده است را تکذیب کرد. وی افزود: ما هیچ‌گونه ملاقات و تماسی با ایشان نداشتیم. فاطمه هاشمی اضافه کرد: به نظر می‌رسد، عده‌یی برای بهره‌برداری‌های سیاسی، این روزها اخبار کذبی را از سوی خانواده هاشمی منتشر می‌کنند .

روزنامه جمهوری اسلامی: وکیل خانواده هاشمی رفسنجانی: فائزه هاشمی گفته است می‌خواهد دوران زندانش را بگذراند .

مردم سالاری: فلاحت‌پیشه در گفت‌و‌گو با «مردم‌سالاری»: مواضع احمدی‌نژاد درباره رابطه با آمریکا فاقد ارزش استراتژیک است.

تهران امروز: مسعود میرکاظمی عضو سابق کابینه دولت و نماینده فعلی مجلس در برابر پرسش‌های مربوط به عملکرد دولت دهم به صورت کلی جواب داد و بیشتر درباره مسائل روز اظهارنظر کرد از این رو نقد‌هایی را به عملکرد اقتصادی دولت وارد دانست. وی در بخشی از مصاحبه خود در باره مسائل اقتصادی، با بیان اینکه موافق تشکیل بورس ارز نیست گفت: برای رفع مشکلات باید همه عوامل موثر در بروز مشکل مرتفع شود نه تنها یک مسئله. وی تصریح کرد: اینکه بخواهیم عرضه ارز را در جایی خاص متمرکز کنیم نشان‌دهنده این است که به سیستم بانک‌های خود اعتماد نداریم وقتی به سیستم بانکی اعتماد نداریم یا به هر دلیل توان مدیریت آن را نداریم مشکل مرتفع نمی‌شود.باید مشکلات مرتفع شود وزیر اقتصاد رئیس مجمع بانک‌ها است مگر می‌شود سیاست‌های کاری وزیر را اجرا نکنند؟ در شعبه‌های ارزی باید مدیریت صورت بگیرد و این مسئله به راحتی به شکل مجازی قابل کنترل است.

-سیدجواد هاشمی‌نژاد دبیرکل کانون هابیلیان : طبیعتا اعلام 2 نفر از مقامات آمریکا که نخواستند نامشان فاش شود، مبنی بر خروج منافقان از لیست گروه‌های تروریستی به صورت ادعا نیز تناقض در گفتار و عمل آمریکا است. اما وظیفه دستگاه دیپلماسی ما در این میان و درباره این موضوع چیست؟ نخست آنکه ما باید مواضع و مخالفت خود را با این اقدام آمریکا به طور شفاف اعلام کنیم، همانگونه که عراق به‌عنوان یکی از متضرران از سوی گروهک تروریستی منافقان، حقوق خود را در مجامع بین‌المللی پیگیری و بیان می‌کند، ما نیز باید به دنبال احقاق حق خود از این اقدام آمریکا جلوگیری کنیم و باید به عنوان یکی از دو کشوری که همواره مورد تهاجم منافقان است، پیگیری‌های قضایی، حقوقی و سیاسی خود را در مجامع بین‌المللی ادامه دهیم.

جام جم: -مرتضی نبوی: عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام: آزادی بیان با اهانت به مقدسات دینی سازگار نیست

همشهری: اعتراض مجلس به اظهارات جدید درباره مذاکره با آمریکا .بعد از واکنش‌های تندی که طیفی از اصولگرایان فروردین‌ماه امسال به نامه‌ای که رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام گفته بود به امام نوشته و خواسته است تکلیف رابطه با آمریکا را روشن کند، حالا واکنش‌هایی تازه به اظهاراتی تازه‌تر درباره بحث مذاکره و رابطه با آمریکا صورت گرفته است. در‌واقع بعد از اعتراض‌های جسته‌گریخته‌ مجلسی‌ها به عدد بالای هیأت همراه رئیس‌جمهور در سفرش به نیویورک، 26نماینده مجلس به صحبت‌های محمود احمدی‌نژاد درباره رابطه و مذاکره با آمریکا انتقاد کرده‌اند. اعتراض‌هایی به‌مراتب تندتر از فروردین‌ماه امسال نسبت به تاریخ‌نگاری‌های آیت‌الله اکبر هاشمی رفسنجانی و ادعای او درباره نامه‌ای که با دستخط خود، در سال‌های آخر حیات امام به ایشان نگاشته بود صورت گرفته است.

رسالت:تناقض گویی‌های اوباما ؛ محمدکاظم انبارلویی :1- رئیس‌جمهور آمریکا می‌گوید نمی‌توان جلوی آزادی بیان را گرفت. در پاسخ می‌گوییم چرا اهانت‌کنندگان برای اهانت به پاک‌ترین و شریف‌ترین بنده خدا از باب آزادی بیان مجاز هستند. اما کسانی که می‌خواهند اظهار نفرت از این اهانت کنند در بیان عقاید خود آزاد نیستند و تاکنون بیش از یکصد تن در کشورهای اسلامی توسط دیکتاتورهای دست نشانده آمریکا جان خود را برای بیان دفاع از پیامبر (ص) از دست داده‌اند. چرا اوباما از حق معترضین از باب دفاع از آزادی بیان دفاع نمی‌کند و حتی حاضر نشده است عمل اهانت‌کنندگان را محکوم و دامن دولت آمریکا را از این اهانت پاک نگه دارد.2- اوباما اعتراف دارد فیلم تهیه شده هم ضد اسلامی و هم موهن است. اما حاضر نیست از تهیه و پخش آن تبری جوید. فقط می‌گوید به آمریکا مربوط نیست. کسانی که دست به این عمل زشت و شنیع زده‌اند در خاک آمریکا زندگی می‌کنند چطور این موضوع به آمریکا مربوط نیست. چطور آمریکا از آن سوی آب‌ها می‌آید در خاورمیانه 36 پایگاه نظامی برپا می‌کند، حکومت‌های دست‌نشانده روی کار می‌آورد و در این حکومت‌های دست‌نشانده آزادی بیان را محدود می‌کند و اجازه نمی‌دهد در عربستان مدفن پیامبر اسلام (ص) مردم نفرت خود را از اهانت کنندگان از باب حق آزادی بیان اعلام کنند، اما از آن سوی حاضر نیست به اهانت‌کنندگان در خاک آمریکا بگوید بالای چشم شما ابروست.اگر دولت آمریکا در تدارک این اهانت سهیم و شریک نیست پس چرا با اهانت‌کنندگان برخورد نمی‌کند.3- اوباما می‌گوید کسانی که فیلم موهن را محکوم می‌کنند هولوکاست را هم محکوم کنند. معلوم می‌شود او قبول دارد این فیلم موهن را باید محکوم کرد اما از انجام این کار به دلایل نامعلوم خودداری می‌کند.

کیهان: سعدالله زارعی: تحولات سوریه اگر هنوز دارای هویت ترکیبی سیاسی و امنیتی است و در کنار قیل و قال های حوزه دیپلماسی کماکان صدای شلیک گلوله ها نیز به گوش می رسد اما نشانه های واضحی وجود دارند که از فرجام دوره فعالیت بازیگران امنیتی نظامی در این کشور، خبر می دهند. تاکید فراوان رژیم صهیونیستی بر لزوم دست زدن به یک اقدام بزرگ نظامی بین المللی برای مهار ایران و سوریه یکی از این نشانه های واضح است. چرا که براساس الگوی «تقسیم نقش» قرار بود اسرائیلی ها در دوره خیزش های اسلامی سکوت کنند و بازی را به آمریکا، اروپا و رژیم های عرب وابسته به غرب واگذار کنند. از منظر آمریکایی ها دخالت رژیم صهیونیستی امکان اداره روند تحولات منطقه را از غرب سلب می نماید. براساس این الگو، تا چندی قبل سران رژیم صهیونیستی کمتر اظهارنظر می کردند ولی در دو- سه هفته اخیر حجم اظهارنظرهای سران این رژیم درباره سوریه و ایران آنقدر فراوان شده است که از آن بوی «تغییر الگو» به مشام می رسد و در عین حال از شکست سیاست غرب در برابر روند تحولات منطقه خبر می دهد. حزب الله مثل همیشه به صحنه آمد. دفاع جانانه حزب الله از پیامبر اسلام(ص) و برتری مراسمی که در بیروت و بقیه شهرهای لبنان به نسبت بقیه کشورهای جهان اسلام برگزار شد موقعیت جدیدی برای حزب الله داد رقم زد و اعتماد به نفس جدیدی به نیروهای حزب الله و پشتیبانان منطقه ای آن داد.تحولات سوریه در نهایت در یک فرایند سوری سوری قرار گرفته است از این رو طی هفته های اخیر شاهد نشست های مخالفان سیاسی نظام سوریه در برابر مخالفان امنیتی سوریه در دمشق بودیم. روسیه و ایران ابتکار عمل تحرک سیاسی و مدیریت توافق دولت و مخالفان را به عهده گرفته اند. این موضوعی است که تحولات سوریه را به یک سرانجام مناسب سوق می دهد اما البته بدون تردید تلاش بازوهای ترور غربی ها در سوریه به این زودی از حرکت باز نمی ایستد و مطمئنا طی هفته های آینده هم شاهد رخدادهای ناخوشایند امنیتی خواهیم بود اما دیگر زمان امید بستن به این اقدامات به سر آمده است. ضمن آن که تروریست ها و حامیان غربی و منطقه ای آنها به وضوح دریافته اند که باید برای اقدامات تروریستی خود هزینه های بسیار سنگین جانی و حیثیتی بپردازند.

-سردار وحیدی: اخبار سامانه جایگزین اس300 به زودی اعلام می شود .وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در خصوص ویژگی های جدید سامانه جایگزین S300، گفت: کارهای مرتبط با طراحی و ساخت این سامانه در حال انجام است و اخبار آن به زودی اعلام می شود.

-آقای بی بی سی! ماست مالی نکن شکر اصلی را خودت خوردی! توجیه تراشی شبکه بی بی سی برای جوسازی علیه رئیس جمهور کشورمان باعث انزجار و اعتراض حتی در میان محافل ضد انقلاب شد.خبرنگار بی بی سی با انتشار ویدیوئی مبهم از دکتر احمدی نژاد در حاشیه سفر نیویورک چنین القا کرده بود که وی گفته است نمایندگان[...] خورده اند! همین شیطنت خبرنگار بی بی سی بلافاصله با ذوق زدگی انبوه رسانه های ضد انقلاب و حاشیه سازی گسترده شد که حتی عواقب آن در تذکر نسنجیده نماینده ای- که برادر وی هم اکنون با صدای آمریکا همکاری می کند- بازتاب پیدا کرد.بی بی سی یک روز پس از آن که شیطنت خبرنگارش لو رفت و معلوم شد احمدی نژاد درپاسخ وی می گوید «جدی؟ اوه اوه!» اقدام به توجیه شیطنت رسانه ای خود پرداخت .

جام جم: تلویزیون رژیم صهیونیستی در حالی که تصاویری از رژه نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران پخش می‌کرد، به اقتدار جمهوری اسلامی ایران در برخورد با انواع تهدید‌ها و چالش‌ها اذعان کرد. وزیر دفاع ایران اخیراً تاکید کرد: اسرائیل در صورتی که به اقدام تجاوزکارانه علیه ایران اقدام کند نابود خواهد شد.

روزنامه جمهوری اسلامی: * با برگشت مهدی هاشمی و خلع سلاح شدن کسانی که نمی‌خواستند او برگردد تا بتوانند مدت‌ها سوژه در خارج از کشور بودن او را وسیله‌ای برای تبلیغات علیه آیت‌الله هاشمی رفسنجانی قرار دهند، این افراد و جریانات داستان سرائی‌های عجیب و غریبی را شروع کرده‌اند که نشان می‌دهند حتی با تحریف تاریخ و قلب واقعیت‌ها می‌خواهند هر طور شده به حملات کینه توزانه خود علیه رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ادامه دهند. یک نمونه از این اقدامات، به رخ کشیدن دادن دستور بازداشت و صدور حکم اعدام فرزندان آیت‌الله محمدی گیلانی توسط ایشان است که در سرمقاله یک روزنامه و گزارش یک هفته نامه با آب و تاب به چاپ رسیده تا از آن چنین بهره‌برداری شود که آیت‌الله هاشمی رفسنجانی هم باید در مورد فرزندان خود مثل ایشان عمل کند. جالب اینست که یکی از سه پسر آیت‌الله محمدی گیلانی در درگیری با مأموران کشته شد و دو پسر دیگر ایشان درحال فرار به سوی مرز ترکیه در اطراف ارومیه با واژگون شدن خودرویشان و از ترس اینکه مبادا توسط مأموران دستگیر شوند با خوردن سیانور خودکشی کردند. بنابر این اصولاً پسران آیت‌الله محمدی گیلانی دستگیر و اعدام نشدند و این داستان سرائی‌ها از قبیل "خسن و خسین هر سه دختران مغاویه بودند" می‌باشد.

تهران امروز

اسماعیل کوثری عضو کمیسیون امنیت ملی : نمایشگاه اقدامات خرابکارانه سرویس‌های اطلاعات غربی در ایران که از سوی وزارت اطلاعات برگزار شد، گرچه برای نخستین بار بود؛ اما بارها اقدامات گروه‌های منافقان و سایر گروهک‌ها در قالب چنین نمایشگاه‌هایی در دید عموم و رسانه‌ها گذاشته شد. اما این‌بار این نمایشگاه چندین پیام مهم برای مردم و البته برای دشمنان نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران داشت. نخستین پیام آن برای مردم کشور بود که با ترفندهای سازمان‌های اطلاعاتی غربی آشنا می‌شوند و این اطلاع را حاصل می‌کنند که دشمن تا چه اندازه نسبت به ایران خباثت می‌کند و حتی چشم داشتن علم، فن‌آوری و پیشرفت‌های هسته‌ای ایران را ندارد و چه بسا همواره در کمین است تا به گونه‌ای به کشور یا سرمایه‌های انسانی آن آسیب برساند. به طور قطع مردم در راستای برگزاری چنین نمایشگاهی به توان و قدرت ایران در خنثی کردن دسیسه‌های دشمنان پی خواهند برد.پیام دیگر این نمایشگاه به سفیران کشورهای خارجی در ایران است که نشان می‌دهد جمهوری اسلامی ایران به صورت مستند، خباثت شبکه‌های اطلاعاتی غربی را در دید رسانه‌های داخلی و خارجی قرار می‌دهد تاراهی برای فرار از عملکردشان علیه ایران باقی نماند. سومین پیام این نمایشگاه شاید برای کسانی باشد که بخواهند فریب دشمن را بخورند، بنابراین باید بدانند که توانمندی اطلاعاتی کشور به حدی بالاست که پیش از هر اقدامی، سربازان گمنان امام زمان(عج) آن دسیسه‌ها را خنثی و با عاملان برخورد خواهند کرد.

-اخضر الابراهیمی در این نشست همچنین ضمن تاکید بر طرح‌های قبلی ارائه شده در خصوص بحران سوریه، عنوان داشت: «هنوز هیچ طرح کاملی برای حل و فصل درگیری‌ها در سوریه در اختیار ندارم و طرح کوفی عنان بهترین راه برای حل وضعیت سوریه است.»

حمایت

نوذر شفیعی: آنچه طی سال‌های پس از پیروزی انقلاب اسلامی بین ایران و آمریکا اتفاق افتاده، بلند شدن تدریجی دیواری از جنس بی‌اعتمادی است که این بی‌اعتمادی از ناحیه ایالت متحده آمریکا به وجود آمده است و باید تاکید کرد که رفتار ایالات متحده آمریکا باعث شکل‌گیری این ذهنیت منفی نزد ایرانیان شده است.

- ضرورت ایجاد شبکه جامع ثبت اموال: به تازگی بخشنامه‌ای از سوی قوه‌قضاییه منتشر شده است که تغییراتی را در خصوص صدور حکم اعسار ایجاد کرده است. بر اساس بخشنامه جدید، جای اصل تغییر کرده است. تاکنون اصل بر این بود که مدیون اموالی دارد مگر اینکه ثابت می‌کرد که معسر است و مالی در دسترس ندارد. اما در حال حاضر اصل بر این است که همه معسر هستند و اموالی در دست ندارند مگر اینکه طلبکار یا ذی نفع دیگری ثابت کند که وی دارای اموالی است که وی را قادر می‌سازد به راحتی دین خود را ادا کند. اصلاحیه اخیر بند (ج) ماده 18 آیین‌نامه قانون نحوه اجرای محکومیت ‌های مالی با ایجاد این تغییرات برخی موافقت‌ها و انتقادها را به دنبال داشته است.مدافعان این بخشنامه مزیت آن را کاهش زندانیان جرایم غیرعمد می‌دانند و در نتیجه تبعات منفی این زندانی کردن افرادی که جنبه مجرمانه و ضد اجتماعی ندارند بسیار کاهش خواهد یافت. این تغییرات به نفع فرد و جامعه است.اما از سوی دیگر، برخی معتقدند که یکی از بزرگترین ضمانت‌اجراهایی که مدیون را وادار می‌کرد که برای فرار از زندان دین خود را بپردازد از بین رفته است. آنها معتقدند که این تغییرات به نفع بدهکارانی است که از پرداخت بدهی خود پرهیز می‌کنند. دکتر فرهاد پروین معتقد است که ایجاد «شبکه جامع ثبت اموال منقول و غیرمنقول» بهتر از هر چیز دیگری قضات را در اجرای احکام مالی کمک خواهد کرد.

روزنامه جوان: «اگر پدرم رئیس‌جمهور شود قانون اساسی را به منظور محدود کردن اختیارات رهبر و تنازل آن به مقامی مشابه پادشاه انگلستان، تغییر خواهد داد.»این ادعای مرموزی بود که مهدی هاشمی پیش از انتخابات سال ۸۴در گفت‌وگو با یک روزنامه امریکایی مطرح کرد؛ ادعایی که آن روزها در گرماگرم انتخابات نادیده انگاشته و با پیروزی احمدی‌نژاد به عنوان کاندیدای مورد وثوق اصولگرایان به کلی فراموش شد. اما همین ادعا بیانگر واقعیتی بود که بعدها گمانه‌زنی‌ها در خصوص رابطه مهدی هاشمی با انگلیسی‌ها را بیش از پیش کرد. گمانه‌زنی‌هایی که با سفر سه ساله این مهره مرموز وقایع پس از انتخابات سال ۸۸به انگلستان رنگ و بویی از واقعیت به خود گرفت و البته بازگشت پر سر و صدای او هم خود حکایت دیگری است که می‌تواند بیانگر اعطای مأموریتی ویژه از جانب MI ۶به وی در خصوص ایران است.

اعتماد: محمدرضا خاتمی: در روزها و هفته‌های اخیر، دو رویداد در کشورهای غربی به وقوع پیوست که هر یک از این رویدادها به نوبه خود، می‌تواند التزام این کشورها در پایبندی به دموکراسی و حقوق بشر را زیر سوال ببرد. نخستین موضوع، مساله انتشار فیلم موهن به ساحت پیامبر اسلام بود. این حادثه بسیار دردناک بود و برای مسلمانانی که تعصب مومنانه به پیغمبر و آیین خود دارند، طبیعی بود که عکس‌العمل و واکنش نشان دهند. اما این عکس‌العمل‌ها و واکنش‌ها، عموما عکس‌العمل‌های مدنی بود و در برخی جاها ممکن بود شدت عمل بیشتر باشد. اما اگر بخواهیم به این مساله، آسیب‌شناسانه نگاه کنیم، باید گفت که متاسفانه ما در حال وارد شدن به فازی هستیم که خطرناک است. این فاز را می‌توان «جنگ تمدن‌ها»، «جنگ ادیان» یا «جنگ ملت‌ها» نامید. اینکه چه کسی در آغاز این ماجرا مقصر است، البته بحث دیگری است و در حال حاضر موضوع این بحث این نیست که آیا تندروی‌های القاعده و نیروهای تندروی دیگر باعث شروع این بحث‌ها شد یا چون اسلام در حال بیداری و پیشرفت است، غربی‌ها ترسیده‌اند و با برنامه‌ریزی و توطئه، این اقدامات را انجام می‌دهند.

روزنامه شرق: این روزنامه به موضوع مذاکره با امریکا پرداخته و آورده است: “احمدی‌نژاد همچنین تاکنون چندین بار در سال‌های۸۵، ۸۸و ۸۹پیشنهاد مناظره با روسای‌جمهور آمریکا را مطرح کرده که هر بار با سکوت طرف آمریکایی مواجه شده است.”“نخبگان دور از دسترس” عنوان مطلبی است که اسحاق جهانگیری در ستون سرمقاله این روزنامه نوشته است.نگارنده در این مطلب با اشاره به افزایش قیمت ارز در کشور می گوید: “مسوولان دولتی باید هرچه زودتر از فرافکنی فاصله بگیرند و توان خود را صرفا بر شناسایی و یافتن تدابیر و راهکار جدی برای مهار مشکلات متمرکز کنند. باید بررسی شود که طی چند سال گذشته چه سیاست‌هایی اتخاذ و اجرا شده که وضعیت را به اینجا کشانده است. یکی از دلایل اصلی که بارها نخبگان اقتصادی از آن انتقاد کرده‌اند، بالا بودن رشد« نقدینگی» است.”

روزنامه خراساندر یکی از تیترهای صفحه نخست خود از «درد دل اصلی دختران و پسران آماده ازدواج و جای خالی معرف‌های امین و دلسوز» می‌نویسد.

روزنامه مغربدر صفحه نخست خود از تیترهای «پیشنهاد تکراری احمدی‌نژاد»، «خبر تجرد قطعی در کمین زنان» و «ایران اسکار را تحریم کرد» در صفحه نخست خود بهره جسته است.

جام جم:

-محمود معظمی که کارگردانی مجموعه 30 قسمتی «مردان تاریخ» و 70 قسمت از مجموعه اپیزودیک «شاید برای شما هم اتفاق بیفتد» را در کارنامه دارد، این روزها سریال «تکیه بر باد» را از شبکه تهران در حال پخش دارد. مخاطب در هر قسمت از مجموعه تلویزیونی تکیه بر باد با گره‌هایی از داستان روبه‌رو می‌شود و همین مساله باعث شده تا قصه برای بینندگان جذابیت لازم را داشته باشد. با محمود معظمی به گفت‌وگو نشستیم تا بیشتر درباره ساخت این مجموعه بدانیم.

-انصراف داوود رشیدی اعلام کرد که از بازی در این تئاتر منصرف شده است.راستش از بازی در این تئاتر منصرف شده‌ام و بزودی این موضوع را به خانم گلستانی اعلام خواهم کرد.تئاتر حرفه اصلی من است و همیشه بیش از هر چیزی دوستش دارم، اما ترجیح می‌دهم مدتی کار نکنم. قرار است به چند سفر خارج از کشور بروم و فرزندم را ببینم. همین طور کمی تئاترهای دیگر کشورها را ببینم و بعد از بازگشتم درباره بازی در کارهای تازه فکر کنم. با وجود پیشنهاداتی که دارم فعلا ترجیح می‌دهم به بازی فکر نکنم و کمی به خودم استراحت بدهم.

کیهان:یک پایگاه اینترنتی وابسته به اپوزیسیون ضمن بررسی شرایط اپوزیسیون پیش بینی کرد آمدن خاتمی در صحنه انتخابات به جای آن که سودی برای مخالفان داشته باشد اسباب اختلاف و شکاف بیشتر در جنبش سبز شود.سایت روزآن لاین با اشاره به تمایل خاتمی برای بازگشت به عرصه سیاست می نویسد: هر چند که با توجه شرایط موجود از جمله حوادث اخیر که منجر به بازداشت فائزه هاشمی شده و کنش حاکمیت با اصلاح طلبان را دستخوش مسائل تازه ای کرده، فرضیه حضور اصلاح طلبان در انتخابات ریاست جمهوری با محوریت خاتمی فرضیه ای ضعیف به نظر می رسد اما در عین حال این نوشتار می کوشد تا تحلیلی واقع بینانه از جنبه های مثبت و منفی حضور اصلاح طلبان در انتخابات با محوریت محمد خاتمی ارائه دهد.

-تحلیلگران به دلایل مختلف معتقدند ترکیه با درگیر شدن در ماجرای سوریه، خود را در ورطه انداخته است.روزنامه فایننشال تایمز ضمن انتشار این خبر به بررسی پیامدهای ماجرای سوریه برای ترکیه پرداخت و نوشت: از زمانی که ترکیه موضع علنی خود در حمایت از مخالفان سوری را اعلام کرد و مرزهای خود را به روی پناه جویان گشود، تعداد بسیار زیادی پناه جو به این کشور پناهنده شدند که فراتر از توان این کشور بود و اکنون به باری سیاسی بر دوش دولت آنکارا تبدیل شده اند.

-وزارت اطلاعات با برپایی نمایشگاهی اقدامات خرابکارانه صنعتی صورت گرفته از سوی سازمان های اطلاعاتی غرب را در مقابل دید خبرنگاران قرار داد.در این نمایشگاه نمونه هایی از قطعات تولید شده توسط شرکت هایی در کشورهای آلمان، آمریکا، رومانی، اکراین، چین، کره جنوبی و استرالیا به نمایش درآمده که نشان می دهد، در این قطعات به نوعی دستکاری شده است تا در زمان مشخص از کار بیافتد یا منفجر شود.در برخی از این قطعات پردازنده ای هوشمند نهاده شده بود تا به وسیله ماهواره یا ارسال سیگنال از کار بیفتد.از نکات جالب در این نمایشگاه ورق های بازی بود که پشت آن اسامی تعدادی از نیروهای سپاهی به عنوان متهمان و جنایتکار با هدف ایجاد جنگ روانی نوشته شده بود، همچنین کارت پستال هایی به نمایش گذاشته شده بود که به دروغ از سوی شرکت ایرانی معروف ارسال می شد و در آن دستگاهی صوتی با باز کردن آن کارت پستال به گیرنده هشدار می داد و او را در قبال ادامه همکاری با جمهوری اسلامی تهدید می کرد. این کارت پستال ها در واقع از سوی سرویس های اطلاعاتی غربی برای این افراد ارسال می شد.به گفته فردی که به توضیح دستاوردهای وزارت اطلاعات در این نمایشگاه می پرداخت، این اقدامات از سوی سرویس های اطلاعاتی سیا، اینتلجنت سرویس و موساد طراحی می شد و هدف از آن ضربه زدن به رشد اقتصادی کشور در برخی از قطعاتی بود که برای صنایع زیرساختی کشور توسط افرادی ناآگاه و ماموران خرید شرکت ها خریداری می شدند.وی اعلام کرد که این قطعات در همان کارخانجات سازنده به شکل نامحسوس دستکاری شده بودند.در این نمایشگاه نام یکی از شرکت ها EDWARDSاعلام شده که دستگاه های فشارسنج تولید می کرد و در آن مواد منفجره جاسازی شده بود.

روزنامه وطن امروز :تلاش‌های کور فرح پهلوی برای ایجاد اخلال در یک سریال تاریخی ؛با آغاز پخش سریال تاریخی کلاه پهلوی که به بررسی ابعاد تاریخی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی حکومت پهلوی در ایران می‌پردازد، شنیده‌ها حکایت از آن دارد عواملی از خاندان ورشکسته پهلوی به همراه بیوه شاه مخلوع ایران در‌صدد بوده‌اند به طریقی در روند تولید آن مانع‌تراشی و با تلاش‌های مکرر در برقراری تماس با عواملی از سریال برای آنها ایجاد مشکل کرده و همزمان بتوانند از محتوای این سریال فاخر تاریخی اطلاعاتی را کسب کنند. البته سابقه بیوه شاه مخلوع ایران در کارهای رسانه‌ای به ساخت ۲مستند سفارشی در شبکه‌های بی‌بی‌سی فارسی و من و تو باز می‌گردد

روزنامه تهران امروز:توجیه محصولی در خصوص رای آوری پایین پایداری ؛ تعداد نامزدهای رای آورده صرفا ملاک پیروزی نیست، بلکه عمل به حق و انجام وظیفه ملاک ماست. اگر این دوستان بخواهند به حق عمل کرده و مبنا را حاکنیت گفتمان انقلاب و خدمت رسانی قرار دهند ما دست شان را هم می بوسیم. ما به خاطر ملامت دیگران که به طور مثال مارا به تندروی و هزینه سازی برای نظام متهم می کنند نباید از اصول کوتاه بیاییم.

روزنامه قدس:

-براساس یک تحقیق ویژه،گروهک تروریستی منافقین برای خروج از فهرست سازمانهای تروریستی،به اعضای کنگره و مسؤولان آمریکا رشوه های میلیون دلاری پرداخت کرده است.

--رتضی سجادیان، عضو شورای مرکزی کارگزاران سازندگی گفت: خاتمی نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری آینده نمی‌شود و اگر نیاید هم بهتر است.

تهران امروز: عضو فراکسیون رهروان ولایت از تلاش عده ای از نمایندگان برای سوال از رئیس جمهور درباره وضعیت اقتصادی کشور و نابسامانی بازار ارز خبر داد و اعلام کرد این طرح تاکنون ۴۰امضا دارد. رمضان شجاعی کیاسری با اعلام این خبر اظهارداشت: به دنبال وضعیت به وجود آمده در اقتصاد کشور و رشد بی رویه قیمت ارز در بازار و نابسامانی آن، جمعی از نمایندگان در صدد برآمدند در این باره از رئیس جمهور سوال کنند.

روزنامه جمهوری اسلامی:

* از اردبیل خبر می‌رسد عوارض مسافرت‌های تفریحی که از سراسر کشور و همراه با بی‌بندوباری به اردبیل صورت می‌گیرد، فرهنگ مردم مذهبی این استان را بشدت تهدید می‌کند بطوری که مردم این استان معتقدند جاذبه‌های طبیعی استان اردبیل در سال‌های اخیر به یک تهدید بزرگ علیه آنان تبدیل شده است. بی‌توجهی مسئولان در سال‌های اخیر به عوارض برخی گردشگران با رفتار و وضعیت و پوشش‌های نامناسب مورد اعتراض مردم متدین و خانواده‌های مذهبی قرار گرفته است. از طرف دیگر، استان اردبیل دارای ۳۸۲کیلومتر مرز مشترک با کشور آذربایجان است و با توجه به استقرار عوامل متعدد رژیم صهیونیستی در نوار مرزی انواع ناهنجاری‌ها به وسیله انواع وسایل ارتباطی که اعتقادات دینی، ملی و مذهبی جوانان را مورد تهدید قرار می‌دهد. نفوذ برنامه‌های مبتذل ۳۲کانال تلویزیونی کشور ترکیه در اکثر مناطق این استان نیز از دیگر عوامل تهدید است. آثار مخرب این تهاجم فرهنگی حتی روستاهای این استان را هم تهدید می‌کند. مردم استان از مسئولان انتظار توجه ویژه برای مقابله با این تهدیدها دارند.

کیهان: «تاریخ ایرانی» که تحریریه آن متشکل از تیم نشریات زنجیره ای اصلاح طلبان است و در کنار سایت های «دیپلماسی ایرانی» و «اقتصاد ایرانی» تحت سرپرستی «محمد صادق خرازی» (مشاور ارشد سیدمحمد خاتمی) فعالیت می کند، بدون کوچکترین اشاره ای به حمایت «حسن نزیه» از «سلمان رشدی» مرتد و همچنین نفاق سیاسی- شخصیتی وی، مقاله ای را در ستایش وی منتشر کرد و کوشید تا با نادیده گرفتن فعالیت های پرشمار نزیه علیه جمهوری اسلامی و مبارزه اش با احکام مسلم اسلام، کارنامه سیاسی او را تطهیر کند. «حسن نزیه» در خرداد ۱۳۵۸گفت اجرای احکام اسلامی نه ممکن است و نه مفید!

روزنامه خراسان: وزارت بهداشت ۲میلیون قوطی شیرخشک خارجی می‌خرد .بر اساس نامه ای که طی روزهای اخیر از سوی یکی از مسئولان وزارت بهداشت به شرکت های واردکننده شیرخشک در کشور ارسال شده، این وزارتخانه قصد خرید فوری ۲میلیون قوطی شیرخشک را دارد.

روزنامه تهران امروز: عوض حیدرپور، نماینده مردم شهرضا در مجلس گفت: با توجه به منتشر نشدن اسامی نمایندگان امضا کننده این نامه شبهایی پیرامون صحت آن در مجلس ایجاد شد که براساس دستور رئیس مجلس شورای اسلامی مقرر شده است که اسامی نمایندگان امضا کننده این نامه منتشر شود روزنامه جمهوری اسلامی: تحریم ۲روزه گوگل توسط مسلمانان باعث افت سهام گوگل شد .پیش‌بینی می‌شود این تحریم موجب افت سهام گوگل و وارد شدن خسارتی معادل ۲۱۰میلیون دلار به این شرکت شود.

جام جم: سایت ضد انقلابی"روز آنلاین" با انتشار نوشتاری، بزرگداشت هفته دفاع مقدس در ایران را نشانه احتمال حمله رژیم صهیونیستی به ایران تعبیر نمود.نویسنده این نوشتاربا انعکاس اظهارات فرماندهان سپاه پاسداران، این بیانات را تهدیدی بزرگ برای کل منطقه ارزیابی کرده و نوشته است:به گفته مسئولان سپاه، رژیم اسرائیل بدون همراهی آمریکا توان انجام هیچگونه تحرکی را ندارد و ایران در مقام پاسخ، پایگاهها و مراکز استراتژیک هردو را هدف قرار خواهد داد.