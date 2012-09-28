والیبال ایران شگفتی آفرید/ توقف استرالیا در مقابل جوانان ایران

به گزارش خبرنگار مهر، ملی پوشان جوان والیبال ایران به رهبری فرهاد نفرزاده در اولین بازی خود در دور مقدماتی جام شانزدهم قهرمانی آسیا با نتیجه سه بر یک بازیکنان بلند قلد استرالیا در هم شکسته و پیروز میدان شدند.

ملی پوشان ایران اسلامی در ست اول این دیدار با نتیجه 25 بر 20 تیم ملی استرالیا را شکست داده و این پیروزی در ست دوم با 13 امتیاز اختلاف با کسب امتیاز 25 در برابر 12 استرالیا تکرار شد.

اما تیم استرالیا بعنوان یکی از مدعیان عنوان قهرمانی در ست سوم این دیدار با اختلاف امتیاز کم با نتیجه 25 بر 20 شاگردان نفرزاده را متوقف کردند که به گفته کارشناسان استرس زیاد بازیکنان یکی از عوامل کسب این نتیجه بود.

تیم ملی ایران در ست سوم این بازی بار دیگر با حمایتها و تشویقهای بی امان تماشاگران ارومیه ای با نتیجه 25 بر 20 استرالیا را شکست داده و این روند در ست چهارم در یک بازی نزدیک با نتیجه 25 بر 23 به سود ایران خاتمه یافت.

جدال ایران و استرالیا در دور مقدماتی شانزدهمین دوره مسابقات والیبال جوانان آسیا انتخابی جام جهانی یکی از بازیهای حساس از گروه الف بود که ملی پوشان در مهد والیبال آسیا قدرت قدرت به تیمهای حاضر در مسابقات نشان دادند.

صابر کامروامنش، میلاد عبادی پور، آرش تقوی، علیرضا نصر اصفهانی، جواد حسین آبادی (کاپیتان)، محمد فلاح ، شهاب احمدی، علی رشیدی، امیرعلی محمد فتحعلی، رسول شهسواری، رضا رزاقی و محمد امیرمحمد اعضای تیم ایران هستند.

علی ستوده روان، فرهاد نفرزاده، محمدخمسه، فرشاد سعیدی، حمیدجعفرزاده، علیرضا طلوع کیان، سعید ضیغمی و امیر حاجی مقدم بعنوان اعضای کادر فنی تیم ایران هستند.

تیم والیبال جوانان ایران با تیم های قطر، استرالیا و ترکمنستان هم گروه است که قطر از حضور در این مسابقات انصراف داده است.

چهار تیم برتر شانزدهمین دوره مسابقات والیبال قهرمانی جوانان آسیا جواز حضور در مسابقات جهانی سال 2013 را به دست می آورند.

شانزدهمین دوره مسابقات والیبال جوانان آسیا انتخابی جام جهانی با حضور 13 تیم از شش تا 14 مهرماه سال جاری به میزبانی ارومیه مهد والیبال آسیا در سالن شش هزار نفری الغدیر ارومیه و سه هزار نفری شهید آهندوست برگزار می شود.